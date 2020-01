Incendiile din Australia au distrus mai mult de jumătate din habitatul speciilor amenințate cu dispariția

Cei 2.153 de miliardari de pe glob au în prezent mai mulţi bani decât 60% din populaţia mondială, a anunțat luni ONG-ul Oxfam, acuzând o concentrare a averilor în special în detrimentul femeilor, aflate “în prima linie” a inegalităţilor, relatează AFP, citând raportul publicat anual de Oxfam înaintea Forumului Economic Mondial de la Davos ce începe marți în stațiunea elvețiană.

“Prăpastia între bogaţi şi săraci nu poate fi rezolvată fără politici deliberate de luptă împotriva inegalităţilor. Guvernele trebuie să se asigure că companiile şi cei bogaţi plătesc partea care le revine din impozite”, afirmă Amitabh Behar, responsabil al Oxfam în India, şi care va reprezenta ONG-ul în acest an la Forumul de la Davos, citat într-un comunicat.

Potrivit datelor ONG-ului, a cărui metodologie se bazează pe datele publicate de revista Forbes şi de banca Dredit Suisse dar care este contestată de unii economişti, 2.153 de persoane dispun în prezent de mai mulţi bani decât cei 4,6 miliarde de oameni cei mai săraci din lume.

