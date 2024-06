Încep negocierile de aderare la UE cu R. Moldova și Ucraina, la 25 iunie: Țările UE și-au dat “acordul de principiu”

Ambasadorii celor 27 de ţări ale Uniunii Europene şi-au dat vineri “acordul de principiu” cu privire la deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina şi Republica Moldova, care vor începe pe 25 iunie, a anunţat preşedinţia belgiană a Consiliului UE vineri seară.

“Ambasadorii şi-au dat acordul de principiu asupra cadrului pentru negocierile de aderare a Ucrainei şi Republicii Moldova. Preşedinţia belgiană va convoca primele conferinţe interguvernamentale pe 25 iunie”, a transmis președinția belgiană, pe X, după ce Ungaria a frânat până în prezent deschiderea oficială a negocierilor cu Ucraina, considerând că nu sunt îndeplinite condiţiile.

Ambassadors agreed in principle on the negotiating frameworks for the accession negotiations of Ukraine 🇺🇦 and Moldova 🇲🇩.

The Belgian presidency will call the first intergovernmental conferences on 25 June.

