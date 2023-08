Începând de astăzi, marile platforme online sunt obligate să aplice Actul european privind serviciile digitale, UE devenind “prima jurisdicție din lume” în care platformele nu își mai stabilesc propriile reguli

Începând de vineri, marile platforme online vor trebuie să pună în aplicare Actul European privind serviciile digitale DSA), legislația cu care Uniunea Europeană urmărește, asemenea Regulamentului General pentru Protecția Datelor (GDPR), să rescrie regulile protecției online pentru cetățeni.

Aprobat în octombrie anul trecut, DSA este considerat a fi o premieră mondială în domeniul reglementării digitale deoarece niciun alt act legislativ nu are acest nivel de ambiție în ceea ce privește reglementarea platformelor și supravegherea online, menținând în același timp principiile de bază ale pieței interne.

“Aducem valorile noastre europene în lumea digitală. Cu norme stricte privind transparența și responsabilitatea, Legea privind serviciile digitale urmărește să ne protejeze copiii, societățile și democrațiile. Începând de astăzi, platformele online foarte mari trebuie să aplice noua lege“, a scris Ursula von der Leyen, într-o postare pe X, fostul Twitter.

We’re bringing our European values into the digital world.

With strict rules on transparency and accountability, our Digital Services Act aims to protect our children, societies and democracies.

As of today, very large online platforms must apply the new law.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 25, 2023