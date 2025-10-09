Începând de astăzi, plățile instant în euro vor fi mai rapide și mai sigure ca niciodată. Noile norme vor stimula economia Europei și vor aduce beneficii majore cetățenilor și întreprinderilor

Începând de astăzi, trimiterea de bani în întreaga zonă euro va fi mai rapidă și mai sigură ca niciodată. Datorită noilor norme ale UE privind plățile instant, cetățenii și întreprinderile pot transfera acum bani în euro în câteva secunde, oricând – zi sau noapte, în timpul săptămânii sau la sfârșit de săptămână – fie în propria țară, fie în întreaga zonă euro, informează Comisia Europeană, într-un comunicat.

Începând din ianuarie 2025, prestatorii de servicii de plată (PSP) din zona euro sunt obligați să ofere clienților lor posibilitatea de a primi plăți instant în euro. Începând de astăzi, prestatorii de servicii de plată sunt, de asemenea, obligați să ofere clienților lor serviciul de trimitere de plăți instant în euro și, pentru a combate frauda în materie de plăți prin transferuri credit în euro, serviciul de verificare a beneficiarului plății (VoP). Acest lucru face ca plățile instant să fie disponibile pe scară mai largă, mai sigure și mai accesibile pentru toți cetățenii din zona euro.

Plățile instant vor stimula economia Europei și vor aduce beneficii majore cetățenilor și întreprinderilor. Pentru cetățeni, banii sunt disponibili imediat, ceea ce face mult mai ușoară gestionarea situațiilor de urgență sau împărțirea facturilor în contexte sociale. Pentru întreprinderi, gestionarea fluxului de numerar va fi îmbunătățită, la fel ca și serviciile pentru clienți: oferind clienților o metodă de plată suplimentară, aceștia vor economisi timp și vor reduce costurile.

„Astăzi marchează o nouă eră a plăților în Europa. Regulamentul privind plățile instant va îmbunătăți în mod substanțial viața de zi cu zi a cetățenilor și a întreprinderilor noastre, permițându-le să trimită și să primească plăți instantaneu, non-stop. Astfel, operațiunile vor deveni mai sigure, prestatorii de servicii de plată având obligația de a verifica beneficiarul vizat și de a trimite o alertă plătitorului în caz de eroare sau de suspiciune de fraudă. Vom monitoriza punerea în aplicare concretă în statele membre, astfel încât toată lumea să poată beneficia pe deplin de aceste noi norme”, a declat comisarul european pentru servicii financiare.

Ce se schimbă:

Banii se mișcă instantaneu: Transferurile în euro nu vor mai dura zile – acestea vor ajunge în contul destinatarului în câteva secunde, în orice moment – inclusiv nopțile, weekendurile și sărbătorile legale.

Același preț ca în cazul transferurilor regulate: Băncile și alți prestatori de servicii de plată nu trebuie să perceapă un comision mai mare pentru o plată instant decât pentru un transfer credit standard.

O protecție mai puternică împotriva fraudei și a erorilor: Înainte de efectuarea unei plăți, furnizorii trebuie să verifice dacă numele beneficiarului plății (sau al destinatarului) corespunde IBAN-ului furnizat, ajutând persoanele să evite greșelile și înșelătoriile. Acest serviciu este furnizat gratuit plătitorului.

Costuri mai mici pentru procesarea plăților: Noile norme permit, de asemenea, instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică să participe direct la sistemele de plată, astfel încât acestea să își poată furniza serviciile de plată, inclusiv plățile instant, într-un mod mai eficient.

Începând din ianuarie 2027, prestatorii de servicii de plată din afara zonei euro vor trebui, de asemenea, să le permită clienților lor să trimită și să primească plăți instant în euro și să verifice beneficiarul.

Comisia va monitoriza îndeaproape modul în care evoluează comisioanele pentru plățile instant și dacă există alte obstacole restante în calea disponibilității și utilizării plăților instant și va raporta colegiuitorilor UE pentru a se asigura că acestea rămân abordabile și accesibile.