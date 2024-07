“Începe o nouă eră”: Alianța “Patrioţi pentru Europa” lansată de Viktor Orban are suficiente partide pentru a deveni grup politic în Parlamentul European

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, şi premierul polonez, Donald Tusk, şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la informaţiile de presă care anunțau o vizită, vineri, la Moscova, a prim-ministrului ungar, Viktor Orban, care tocmai a preluat preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.

“Preşedinţia prin rotaţie a UE nu are mandat pentru a se angaja în dialog cu Rusia în numele UE. Poziţia Consiliului European este clară: Rusia este agresorul, Ucraina este victima. Nicio discuţie nu poate avea loc fără Ucraina”, a scris, pe X, Charles Michel, cel care a renunțat la ideea de a demisiona din funcție pentru a candida la alegerile pentru Parlamentul European deoarece ar fi însemnat că Viktor Orban ar fi trebuit să asigure interimatul funcției de președinte al Consiliului European.

The EU rotating presidency has no mandate to engage with Russia on behalf of the EU.

The European Council is clear: Russia is the aggressor, Ukraine is the victim. No discussions about Ukraine can take place without Ukraine.

— Charles Michel (@CharlesMichel) July 4, 2024