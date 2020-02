Începe summitul bugetului european: Klaus Iohannis, Emmanuel Macron și ceilalți lideri UE dau startul bătăliei în care trebuie să decidă finanțarea viitorului Europei post-Brexit

Corespondență de la Bruxelles

Când Klaus Iohannis, Angela Merkel, Emmanuel Macron și ceilalți șefi de stat sau de guvern vor închide astăzi ușile summitului european pentru a începe negocierile viitorului buget european pe termen lung, într-un Consiliu European crucial despre care cunoaștem când începe însă nu și când și cu ce rezultat se va încheia, vor fi în fața unui deja vu recent: negocieri maraton și o bătălie politică acerbă pentru ca fumul alb de la final, care trebuie degajat în unanimitate, să reflecte cât de mult posibil interesele tuturor și celor 460 de milioane de cetățeni aflați în această Uniune. Iar punctul de pornire nu este satisfăcător.

Fumul alb, pentru unii gri, care a ieșit din clădirea Europa la 2 iulie anul trecut prin numirea Ursulei von der Leyen în fruntea Comisiei Europene a fost destul de criticat. De această dată, tratativele și bătăliile au o miză incomparabil mai mare decât cine conduce instituțiile UE, fiind vorba de viitorul Uniunii Europene în următorul deceniu și de formularea unor răspunsuri la întrebări legitime:

Cum va putea Uniunea Europeană să își atingă noile obiective ambițioase privind clima, digitalul și apărarea, menținând în același timp alocări suficiente pentru politica agricolă comună și pentru politica de coeziune? Vor ceda statele membre net contributoare și vor crește contribuția națională? Vor ceda statele membre mai mici în favoarea unor alte compromisuri? Va fi suplinită contribuția britanică prin majorarea contribuțiilor naționale sau prin crearea unor surse suplimentare de venituri precum taxa pe plastic sau pe emisii? Vor înțelege statele membre că logica potrivit căreia există ”câștigători și pierzători” piere în fața veniturilor care le intră în vistierile naționale prin intermediul pieței unice? În mod cert, dacă cineva iese în pierdere, toată lumea iese în pierdere. Un buget care nu reflectă ambițiile tuturor, va fi un buget al ambițiilor mici. Dacă bugetul european pentru următorii 7 ani nu acoperă toate palierele de interese, atunci consecința e clară: orice ambiție UE cu veleități strategice va fi doar înveliș politic al unui conținut lipsă.

Ce se află la masa negocierilor dintre liderii europeni? Charles Michel, optimist că vor exista progrese ”în următoarele ore sau zile”

La primul summit european după retragerea Marii Britanii din UE, cei 27 de şefi de stat şi de guvern din Uniunea Europeană vor începe joi dezbateri aprinse cu privire la următorul buget al Uniunii Europene, cea mai recentă propunere a preşedintelui Consiliului European, Charles Michel, fiind un buget pentru 2021-2027 de 1.094 miliarde de euro, adică 1,074% din venitul naţional brut al UE.

”Există multe interese. Există multe îngrijorări. Ele sunt legitime, dar sunt convins că este posibil să facem progrese în următoarele ore sau următoarele zile”, a spus Michel, la sosirea la Consiliul European.

Potrivit unui document de context furnizat de Consiliul European, există patru domenii principale, fiecare reprezentând căte o bătălie de purtat la acest summit:

– negocierea și deciderea nivelului general al bugetului;

– împărțirea banilor pe domenii prioritare;

– finanțarea bugetului, inclusiv prin venituri proprii și corecții;

– condiționalități și stimulente;

În termeni practici, cele patru domenii se traduc astfel: cât de mare va fi bugetul? ce primește fiecare prin intermediul marilor programe? ce facem cu ”rabatul Thatcher”? vom condiționa acordurilor fondurilor UE de statul de drept?

Cât de mare va fi bugetul și cum vor fi împărțiți banii pe domenii? O negociere la pachet

Conform unui document obținut de CaleaEuropeană.ro și care reprezintă varianta de lucru a concluziilor Consiliului European extraordinar din 20 februarie, propunerea lui Michel se situează peste cea a fostei președinții finlandeze – de 1,07% din VNB – propunere oricum respinsă de statele membre. Această propunere reflectă o alocare aflată sub cea cuprinsă de Comisia Europeană în propunerea sa de buget din 2018 (1,11%) și mult sub dorința politică a Parlamentului European (1,3%). Bugetul propus de Charles Michel cuprinde reduceri de 11 miliarde de euro din cadrul politicii de coeziune și mai cuprinde tăieri în ce privește piața unică, migrația, securitatea și apărarea, vecinătatea și administrația publică europeană. Reducerea cu 11 miliarde de euro a finanțării pentru rubrica ”coeziune și valori” se regăsește în plus la noile priorități privind mediul și la resursele naturale unde sunt încadrate politicile maritimă, de pescuit și agricultură.

În această privință, cancelarul austriac Sebastian Kurz a avertizat la începutul lunii că se va opune prin veto unei creșteri a alocărilor statelor membre la bugetul UE. În același timp, și alte țări precum Danemarca, Suedia și Țările de Jos sunt reticente la ideea de a-și spori contribuțiile la bugetul comun european, autointitulându-se alături de Austria drept ”frugal states” (n.r. – state cumpătate).

Germania Angelei Merkel continuă să își păstreze anumite rezerve, în timp ce Franța lui Emmanuel Macron dorește și finanțarea corespunzătoare a marilor obiective, cât și fonduri consistente pentru politica agricolă comună.

Și din această perspectivă, președintele Consiliului European, Charles Michel, a avut un maraton de 16 reuniuni bilaterale cu lideri europeni, inclusiv cu președintele Klaus Iohannis, care l-a avertizat pe Michel că va negocia ”la sânge” pentru a obține cât mai multe fonduri pentru România,

În ce o privește și deși nu are putere de decizie, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a recunoscut nevoia unui echilibru între politicile tradiționale – coeziune și agricolă – și noile priorități, avertizând că nu va accepta un buget care nu garantează minim 25% pentru lupta împotriva schimbărilor climatice.

Pe de altă parte, președintele Parlamentului European, instituție care trebuie să își dea consimțământul pentru viitorul buget, a afirmat că ”mai sunt multe de făcut” în ce privește bugetul multianual al Uniunii Europene, precizând că este o distanță de ”230 de miliarde de euro” între ce dorește Parlamentul și ce a propus președintele Consiliului European. Eurodeputații cer finanțarea cercetării în sănătate și în mediul digital, dar și fonduri pentru coeziune, infrastructuri și politică agricolă comună, precum și un buget consistent pentru gestionarea migrației și îndeplinirea obiectivelor climatice.

Marea Britanie, încă prezentă: Rabatul lui Thatcher

AFP notează că bugetul Uniunii Europene este finanţat în principal prin contribuţiile naţionale ale statelor membre, dintre care unele beneficiază de reduceri, faimoasele “rabaturi”, practică inaugurată de Regatul Unit al lui Margaret Thatcher. “Îmi vreau banii înapoi”, afirma prim-ministrul britanic Margaret Thatcher în anii 1980. În 1984, cu prilejul summitului de la Fontainebleau (Franţa), ea a obţinut un “rabat” la contribuţia ţării sale.

Mecanismul a permis reducerea contribuţiei naţionale a Regatului Unit, o reducere care reprezenta în jur de 66% din contribuţia sa netă, respectiv diferenţa între ceea ce plătea la UE şi ceea ce prime. Astfel, una dintre metodele de calcul care au apărut este “un rabat la rabatul” britanic, întrucât rabatul Londrei este plătit de alte state membre. Totuşi, Germania, Olanda, Austria şi Suedia nu plătesc decât 25% din partea care le revine. Germania a economisit astfel aproape 967 de milioane de euro în 2019. Franţa şi Italia sunt principalele finanţatoare ale rabatului britanic, cu 1,3 miliarde şi respectiv 950 de milioane de euro.

Trei ţări net contributoare beneficiază în plus de reduceri anuale ale cotizaţiilor lor. Este vorba despre Danemarca (143,8 milioane de euro), Olanda (768,5 milioane de euro) şi Suedia (204,6 milioane de euro). Austria a beneficiat şi ea de un discount anual de 60 de milioane de euro până în 2016.

De asemenea, există deduceri în veniturile legate de TVA vărsate UE.

Un grup de 18 state membre estimează că Brexit-ul este “o oportunitate unică de a reforma şi moderniza” calculul Cadrului Financiar Multianual (CFM).

“Niciun stat membru nu este atât de supraponderal din punct de vedere bugetar încât să poată pretinde un rabat”, a dat asigurări grupul din care fac parte Franţa, Spania, Italia, Polonia, ţările baltice, Bulgaria, România şi Ungaria.

Comisia Europeană şi-a exprimat şi ea dorinţa ca sistemul rabatelor să dispară progresiv, dintr-o dorinţă de echitate.

Pentru perioada 2021-2027, preşedintele Consiliului European Charles Michel propune “corecţii forfetare”, care să fie “degresive”, fără a preciza dacă ele ar urma să dispară complet.

Condiționalități. Statul de drept, in the spotlight

Conform unui proiect de document consultat de Reuters, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene vor condiţiona accesul la finanţare în bugetul UE pentru 2021-2027 de respectarea statului de drept.

“Un regim de condiţionalitate va fi introdus pentru a aborda deficienţele evidente generalizate în ceea ce priveşte buna guvernanţă a statelor membre cu privire la respectarea statului de drept”, se arată în acest proiect de document consultat de Reuters, citează Agerpres.

În document se precizează că va fi la latitudinea Comisiei Europene să recomande cum pot fi remediate astfel de probleme iar statele UE vor decide ulterior prin majoritate dacă să le susţină. Cu toate acestea, este vorba de o modificare semnificativă faţă de o propunere anterioară care prevedea că doar o majoritate de state membre UE poate opri o astfel de propunere venită de la Comisie.

Această propunere a revenit în atenție după reuniunea Consiliului Afaceri Generale care a avut loc luni, deși Polonia și Ungaria, state împotriva cărora instituțiile UE au activat articolul 7 din Tratatul UE privind respectarea statului de drept, resping categoric o astfel de propunere.

Pe de altă parte, presa de la Bruxelles deja notează faptul că Varșovia ar putea fi dispusă să negocieze poziția sa privind obiectivul neutralității climatice până în anul 2050, pe care nu și l-a asumat la Consiliul European din decembrie 2019, în schimbul înlesnirii unei prevederi privind legătura dintre statul de drept și acordarea finanțărilor.

În ce privește România, țara noastră a manifestat deschidere legată de condiționalitatea referitoare la statul de drept.

Liniile roșii ale României și ce va susține Klaus Iohannis Iohannis la Bruxelles: finanțări corespunzătoare pentru coeziune și agricultură și simplificarea acordării fondurilor europene

Președintele Klaus Iohannis va reprezenta, joi, România la Consiliul European extraordinar dedicat viitorului Cadru Financiar Multianual, unde va reafirma susținerea României pentru ca noul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027 să se situeze la nivelul de alocări financiare propuse de Comisia Europeană, în pofida faptului că negocierile ce se anunță complicate și dure între liderii europeni pornesc de la propunere de buget din partea președintelui Consiliului European aflată sub nivelul celei înaintate de Comisia Europeană în 2018.

Conform unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, șeful statului va sublinia disponibilitatea României de a contribui la avansarea negocierilor pentru ajungerea, cât mai curând posibil, la un acord cu privire la viitorul buget european, în condițiile în care obiectivul reuniunii este obținerea unui acord între statele membre privind viitorul buget al Uniunii, pe baza propunerii prezentate la data de 14 februarie de către Charles Michel.

În cadrul reuniunii, mai arată Administrația Prezidențială, președintele Klaus Iohannis va prezenta aspectele de interes prioritar pentru țara noastră în raport cu viitorul buget al Uniunii.

Astfel, Iohannis ”va reafirma susținerea României pentru un buget ambițios, preferabil la nivelul propus de Comisia Europeană, având în vedere că au fost adăugate noi obiective, mai ambițioase”.

Totodată, șeful statului va pleda în continuare pentru asigurarea unei finanțări corespunzătoare pentru Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună, subliniind că țara noastră trebuie să beneficieze de alocări substanțiale pentru aceste două politici, ca instrumente menite să reducă decalajele de dezvoltare între statele membre.

De asemenea, președintele Klaus Iohannis va susține importanța asigurării unor condiții de implementare flexibile și simplificate, care să permită beneficiarilor un acces cât mai facil la fondurile europene.

De altfel, în cadrul unei întrevederi bilaterale ce a avut loc la Bruxelles pe 7 februarie, președintele Klaus Iohannis care l-a avertizat pe Charles Michel că va negocia ”la sânge” pentru a obține cât mai multe fonduri pentru România, și i-a transmis acestuia liniile roșii ale României în negocierea viitorului buget UE. Liniile roșii se referă la finanțare substanțială pentru coeziune și agricultură, menținerea regulii de trei ani pentru absorbție sau crearea unei reguli de ”N+2” și plățile directe pentru fermieri.

Liniile roșii ale României, expuse și în Consiliul Afaceri Generale de luni: Dezacord cu privire la reducerea alocărilor pentru dezvoltare rurală

România nu este de acord cu reducerea alocărilor pentru dezvoltare rurală și are rezerve față de reducerea fondurilor alocate pentru mobilitate militară, a transmis luni, la Bruxelles, secretarul de stat pentru afaceri europene din cadrul MAE, Iulia Matei, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Generale, al cărei obiectiv a fost pregătirea Consiliului European extraordinar din 20 februarie pe tema negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene 2021-2027.

De asemenea, Bucureștiul solicită ca finanțarea Fondului European de Dezvoltare – instrument de acțiune externă a UE – să fie calculată în afara bugetului.

Este posibil un acord?

În urmă cu șapte ani, liderii statelor membre ale UE au ajuns la un acord privind Cadrul Financiar Multianual 2014-2020 în urma unui summit extraordinar la 8 februarie 2013. Surse europene citate de Reuters indică faptul că puţin lideri de stat sunt mulţumiţi de propunerea lui Charles Michel, care are nevoie de o aprobare unanimă, şi sunt puţini cei care se aşteaptă să se ajungă la un acord la finele acestei săptămâni. Pe de altă parte, oficialii sunt pregătiți pentru un summit prelungit până cel puțin sâmbătă dimineață.

Pentru a putea fi adoptat, Cadrul Financiar Multianual are nevoie de acordul în unanimitate al statelor membre.

În urma obținerii unanimității în Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene își definește poziția ținând cont de deciziile adoptate de liderii europeni. De asemenea, pentru a închide procesul decizional pentru adoptarea Cadrului Financiar Multianual este nevoie și de aprobarea Parlamentului European.

Noul Cadru Financiar Multianual ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2021.