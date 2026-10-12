Încetarea focului în regiunea Mării Negre, o prioritate pentru România, transmite Oana Țoiu: „Marea Neagră este o arteră de aprovizionare cu alimente pentru întreaga lume”

România susține instituirea unui armistițiu în regiunea Mării Negre, a declarat luni ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, subliniind că Rusia nu trebuie să poată folosi pâinea „ca pe o armă”.

„Din perspectiva României, venim cu o prioritate: susținerea unui armistițiu la Marea Neagră. Am asistat la atacuri directe asupra navelor din zona noastră economică exclusivă de la Marea Neagră. Din păcate, două persoane au fost ucise și transmitem condoleanțe familiilor acestora. Echipele noastre de salvare au acordat sprijin persoanelor rănite de pe nave, care au fost transportate la un spital din România. Acestea se află acum în stare bună și le suntem recunoscători echipelor care au participat la operațiunile de salvare”, a declarat Oana Țoiu, înainte de Consiliul Afaceri Externe (CAE).

Șefa diplomației române a afirmat că Bulgaria s-a confruntat, la rândul său, cu atacuri similare în zona sa economică exclusivă din Marea Neagră și a precizat că securitatea la Marea Neagră se numără printre subiectele discutate în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe (CAE), desfășurată la Luxemburg.

My doorstep ahead of the Foreign Affairs Council in Luxembourg https://t.co/wnb9joIzTr — Toiu Oana (@oana_toiu) October 12, 2026

„Marea Neagră este o arteră de aprovizionare cu alimente pentru întreaga lume. În cazul României, de exemplu, suntem principalul exportator de grâu și de semințe oleaginoase din Uniunea Europeană. Dacă privim întreaga regiune a Mării Negre, aproape un sfert din producția mondială de semințe oleaginoase provine din țara noastră. La nivelul întregii regiuni a Mării Negre, această pondere se apropie de 60%. În ceea ce privește grâul, o treime din comerțul mondial cu grâu provine din regiunea Mării Negre. Privim acest lucru și ca pe un instrument de consolidare a rezilienței economiei Ucrainei. 55% din grâul ucrainean tranzitează infrastructura care funcționează în prezent cu sprijinul României”, a spus ea.

Oana Țoiu a declarat că România poartă discuții strategice cu țările vecine pentru a crește capacitatea infrastructurii necesare atât propriilor exporturi, cât și celor ale statelor partenere.

„În ceea ce privește armistițiul energetic, sperăm că acesta va deveni realitate. Am văzut relatări din Ucraina potrivit cărora atacurile au continuat. Următorul pas este să ne asigurăm că există o decizie concretă și că Rusia ia efectiv măsuri în acest sens. Pe lângă armistițiul energetic, asistăm la atacuri nediscriminatorii împotriva civililor și copiilor. Este esențial și un armistițiu care să protejeze viețile civililor și ale copiilor. Ucraina a declarat clar că este pregătită să facă pași în această direcție. România, alături de partenerii europeni și de țările care împărtășesc aceleași obiective la nivel internațional, este, desigur, pregătită să susțină acest efort”, a adăugat Oana Țoiu.

Oana Țoiu a subliniat că securitatea regiunii Mării Negre este esențială pentru aprovizionarea cu alimente la nivel mondial, în special în contextul suprapunerii mai multor crize și al blocajelor din comerțul internațional. Aceasta a arătat că este tot mai important ca regiunea să redevină sigură și a atras atenția că indicii prețurilor la alimente se apropie de cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani.

„Am văzut, în special, că țările în curs de dezvoltare se confruntă cu presiuni tot mai mari asupra economiilor și deficitelor lor, deoarece inflația prețurilor produselor agricole a revenit. Situația de securitate din regiunea Mării Negre este unul dintre factorii care contribuie la această evoluție. Asta înseamnă că, dacă reușim împreună să restabilim rutele maritime sigure în Marea Neagră, acest lucru va avea efecte pozitive și asupra țărilor din Orientul Mijlociu, Africa și Asia, în special în condițiile în care acestea resimt deja presiunea creșterii prețurilor alimentelor. Aceste țări resimt presiunea atât în ceea ce privește creșterea prețurilor, cât și accesul efectiv la alimente. Un lucru care trebuie spus și repetat este că nu putem permite Rusiei să transforme pâinea într-o armă”, a spus ea.

Totodată, Oana Țoiu a declarat că România cooperează cu Bulgaria și Turcia în cadrul unui format NATO pentru consolidarea securității la Marea Neagră, parteneriatul vizând atât activitățile de deminare, cât și protejarea infrastructurii critice din regiune.

Aceasta a subliniat că România colaborează cu NATO și cu reprezentanții Comisiei Europene pentru consolidarea capacităților de descurajare și apărare pe flancul estic, în contextul riscurilor sporite din regiunea Mării Negre, care trebuie luate în considerare în procesul de revizuire a posturii de apărare și de realiniere a capabilităților NATO.