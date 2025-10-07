Încetarea focului între Israel și Hamas ar putea avea loc săptămâna viitoare, afirmă ministrul german de externe

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat luni că încetarea focului în Gaza și eliberarea de către Hamas a tuturor ostaticilor israelieni rămași ar putea fi realizate în decurs de o săptămână, subliniind rolul Europei în asigurarea unui acord, relatează Politico Europe.

„Sper că în următoarea săptămână vom putea ajunge la un acord inițial – adică încetarea focului, eliberarea ostaticilor și ajutor umanitar pentru Gaza”, a declarat Wadephul.

Wadephul, care se afla în Israel pentru discuții cu omologul său, a respins recentele afirmații ale prim-ministrului Benjamin Netanyahu potrivit cărora Europa a fost „absentă” în găsirea unei soluții la război și că „a cedat terorismului palestinian”.

„Europa este importantă – Regatul Unit și Franța sunt membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU și ambele sunt importante. Uniunea Europeană în ansamblu este, de asemenea, importantă”, a afirmat Wadephul, susținând că și Germania a jucat un rol activ.

„Ieri, am vorbit cu ministrul de externe și prim-ministrul Qatarului – omul cheie în contact cu Hamas … În seara aceasta, voi zbura la Cairo pentru a mă întâlni cu ministrul de externe egiptean. Fac exact ceea ce ar trebui să facă un ministru de externe: construiesc înțelegere, fac schimb de poziții, ajut la mediere, construiesc punți … Dacă în cele din urmă va ajuta la obținerea succesului, vom vedea – dar este datoria mea să continui să încerc”, a spus el.

Reflectând asupra consecințelor atacurilor din 7 octombrie, care au ucis aproximativ 1.200 de persoane în urmă cu doi ani, Wadephul a spus că i-a avertizat pe colegii săi încă de la început că represaliile Israelului vor pune la încercare sprijinul Occidentului: „La un moment dat, oamenii vor începe să spună: Israelul exagerează acum”.

Referitor la combaterea antisemitismului în creștere, care a fost semnalat în întreaga Europă în ultimii doi ani, Wadephul a declarat: „Desigur, antisemitismul în sine încă există. Unii îl exploatează din punct de vedere politic. Și da – deși nu spun acest lucru pentru a justifica ceva – uneori, politicile nechibzuite ale guvernelor israeliene au contribuit și ele la acest climat”.

Precizând că aceasta nu este opinia sa, el a spus: „Așa percep unii oameni situația. Eu vorbesc cu cetățenii – sunt deputat ales direct – și văd cum criticile la adresa Israelului se confundă adesea cu atitudini antisemite. Este greșit, dar se întâmplă. Și trebuie să recunoaștem acest lucru înainte de a-l putea combate”.

El a condamnat, de asemenea, blocada impusă de Israel asupra Gazei la începutul acestui an, reafirmând în același timp angajamentul Berlinului față de securitatea Israelului: „Israelul este cel mai important partener al nostru în materie de securitate în Orientul Mijlociu – și va rămâne întotdeauna așa.”

Uniunea Europeană și mai mulți lideri europeni și din Orientul Mijlociu, printre care și Nicușor Dan, au salutat planul de pace al Statelor Unite pentru Fâșia Gaza, în timp ce președintele american Donald Trump a avertizat Hamas să îl accepte.

Planul, convenit de Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu, prevede încetarea imediată a ostilităților, eliberarea în 72 de ore a 20 de ostatici israelieni în viață deținuți de Hamas, precum și predarea rămășițelor celor peste două zeci de ostatici despre care se crede că sunt morți — în schimbul eliberării a sute de palestinieni reținuți în Gaza. Potrivit unei surse palestiniene citate de BBC, oficialilor Hamas le-a fost transmis un document în 20 de puncte.

Planul stipulează că Hamas nu va avea niciun rol în guvernarea Gazei și „lasă deschisă” posibilitatea unui stat palestinian — perspectivă respinsă ulterior, din nou, de Benjamin Netanyahu.