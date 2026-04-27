Incidentul în care o dronă rusească înarmată a încălcat spațiul aerian al României, discutat de ministrul Oana Țoiu cu secretarul Forțelor Terestre ale SUA

Robert Lupițu
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu l-a primit luni pe secretarul Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii, Daniel P. Driscoll, pentru discuții privind cooperarea României cu SUA în domeniul apărării și securității, atât în plan bilateral cât și în cadrul NATO, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Dialogul deschis și constructiv a evidențiat importanța dimensiunii apărării în cadrul Parteneriatului Strategic robust dintre România și SUA, precum și rolul important al prezenței militare americane în țara noastră, inclusiv pentru consolidarea Flancului Estic și securitatea ambelor state. 

Discuția a abordat și întărirea cooperării în contextul evoluțiilor recente din războiul de agresiune a Federației Ruse asupra Ucrainei. Ministrul afacerilor externe a prezentat ultimul incident de încălcare a spațiului aerian de către o dronă de fabricație rusă cu încărcătură explozibilă.

Ministrul Oana Țoiu a prezentat caracterul fără precedent al acestui incident, rezultat din faptul că fragmentul a căzut într-o zonă locuită, iar specialiștii români au detonat încărcătura.

Ministrul Oana Țoiu a punctat consistența și predictibilitatea României în calitatea sa de cel mai apropiat partener regional al SUA și de membru al Uniunii Europene cu un puternic profil transatlantic. Totodată, a reafirmat angajamentul țării noastre pentru îndeplinirea obiectivelor asumate la nivel Aliat privind alocările bugetare pentru apărare. Secretarul Forțelor Terestre SUA a apreciat contribuția României la prioritățile americane și Aliate, arătând că țara noastră este un partener responsabil și de încredere pentru Statele Unite ale Americii.

Cei doi oficiali împreună cu echipele lor au explorat potențialul de dezvoltare a cooperării industriale româno-americane în domeniul apărării, agreând continuarea discuțiilor pe această temă.

La discuții a participat și Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

