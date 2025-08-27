Independența nu este garantată, ci depinde de alegerile noastre, spune Maia Sandu, avându-i alături pe Macron, Tusk și Merz: “Alternativa la Europa nu există. Rusia lui Putin înseamnă război și moarte”

Alternativă la Europa nu există, iar fără Uniunea Europeană, Republica Moldova “rămâne blocată în trecut”, a avertizat miercuri președinta Maia Sandu, avându-i alături la Chișinău pe liderii Franței, Germaniei și Poloniei, în timp ce a comparat Europa, care înseamnă “libertate și pace”, cu “Rusia lui Putin care înseamnă război și moarte”.

“Dragi prieteni, prezența voastră aici – Franța, Germania, Polonia – arată nu doar sprijin pentru Moldova, ci și faptul că proiectul european continuă, iar noi suntem parte din el. Și aici vreau să spunem răspicat: alternativă la Europa nu există, iar fără Uniunea Europeană, Moldova rămâne blocată în trecut. Europa înseamnă libertate și pace, Rusia lui Putin înseamnă război și moarte”, a spus Maia Sandu, într-o conferință de presă comună cu președintele francez Emmanuel Macron, cu cancelarul german Friedrich Merz și cu prim-ministrul Poloniei Donald Tusk, aflați la Chișinău cu prilejul festivităților de Ziua Independenței Republicii Moldova.

Președinta Republicii Moldova a precizat că țara sa simte această diferență între Europa și Rusia “la fiecare bombă aruncată peste țara vecină”, cu referire la agresiunea armată a Rusiei împotriva Republicii Moldova.

“Războiul nemilos purtat de Rusia împotriva Ucrainei arată zilnic: Europa înseamnă libertate și pace, Rusia lui Putin înseamnă război și moarte. Moldovenii au ales deja direcția corectă: drumul european, drumul păcii“, a spus ea.

Republica Moldova marchează miercuri cea de-a 34-a aniversare a independenței sale, proclamată în 1991 prin desprinderea de Uniunea Sovietică.

Această zi națională, celebrată sub sloganul “Independența ne unește”, coincide cu numărătoarea inversă până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate cruciale pentru direcția pro-occidentală a Chișinăului și aflate sub presiunea războiului informațional din partea Federației Ruse.

“Independența nu este un lucru garantat. Ea depinde de alegerile pe care le facem. Astăzi, independența, suveranitatea, pacea noastră sunt puse la încercare mai mult ca oricând: ingerințe în alegerile noastre, finanțări ilegale din exterior, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice, proteste plătite, folosirea bisericii și a platformelor online pentru mesaje anti-europene, sabotarea votului diasporei, propagarea urii între comunități”, a mai apreciat Maia Sandu, evocând presiuni uriașe la adresa țării și referindu-se la bătălia dificilă pentru democrație de anul trecut când “prin vot, în fața unor forțe străine mult mi mari”, cetățenii țări au votat pentru înscrierea integrării europene în constituție și au reales-o pe Sandu pentru un al doilea mandat de președinte.

Pe acest fond, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul polonez Donald Tusk se află la Chișinău pentru a reafirma sprijinul pentru parcursul european al țării.

“De Ziua Independenței, celebrăm povestea țării noastre: Am privit cu admirație povestea construcției europene ani la rând. Azi Moldova este parte a acestei construcții. Nu suntem singuri și asta ne dă putere. Ne dă putere să continuăm să menținem pacea, libertatea și dezvoltarea în țara noastră și o facem alături de familia noastră europeană”, a conchis Maia Sandu, înainte de a participa și la o ceremonie în Piața Marii Adunări Naționale alături de liderii prezenți.

Acest veritabil desant politic european la Chișinău a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și va fi încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.

Reuniți la Bruxelles pentru Consiliul European de vară din luna iunie, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au reafirmat sprijinul ferm pentru Republica Moldova pe drumul său către aderarea la UE, invitând Consiliul Uniunii Europene să deschidă clusterele și capitolele de negociere “atunci când condițiile sunt îndeplinite” și luând act de evaluarea Comisiei Europene potrivit căreia primul cluster, cel al aspectelor fundamentale, este pregătit pentru a fi deschise negocierile. Concluzii similare au fost adoptate și în privința Ucrainei, însă nu prin consens, 26 de state aprobând și Ungaria continuând să își exercite dreptul de veto în ce privește Kievul și existând astfel temeri din partea Ucrainei că ar putea exista o decuplare de Republica Moldova.

Ulterior, Uniunea Europeană și Republica Moldova au organizat pe 4 iulie primul lor summit din istorie, la Chișinău, întâlnirea marcând un moment istoric în relațiile UE–Moldova, reafirmând angajamentul comun pentru pace, securitate și prosperitate în întreaga Europă și evidențiind viitorul european al Republicii Moldova.

În cadrul summitului, președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Republicii Moldova Maia Sandu au adoptat o declarație comună care trasează o viziune comună și stabilește rezultate concrete pentru calea europeană a Moldovei, inclusiv propunerea de eliminare a tarifelor de roaming cu Uniunea Europeană de la data de 1 ianuarie 2026 și alocarea a 270 milioane de euro, sub formă de prefinanțare, din Planul de Reformă și Creștere pentru Republica Moldova, cel mai amplu program financiar de la independența țării, în valoare de 1,9 miliarde de euro.