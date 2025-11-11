Independența României în producția de medicamente esențiale, consolidată cu ajutorul fondurilor europene. Rogobete: Transformăm Antibiotice Iași într-un hub național de inovare farmaceutică

Comisia Europeană a lansat oficial Rețeaua Europeană a Centrelor Oncologice Integrate (EUnetCCC) în cadrul primei sale reuniuni anuale, care a avut loc la CNIT Forest, Paris La Defense, informează un comunicat oficial, remis CaleaEuropeană.ro. Evenimentul a reunit peste 1.000 de părți interesate, printre care factori de decizie naționali și europeni, medici, cercetători și reprezentanți ai pacienților.

11 țări au nominalizat 33 de centre oncologice candidate pentru procesul de certificare europeană. Prima serie de candidaturi include 14 centre în Spania, 4 în Franța, 4 în Belgia, 3 în Lituania, 2 în Norvegia și câte unul în Bulgaria, România, Cipru, Republica Cehă, Luxemburg și Malta. Alte două serii vor urma în perioada 2026-2027, cu scopul de a construi o rețea de 100 de centre certificate care să deservească aproape 500 de milioane de europeni din 31 de țări până în 2028.

Prezent la eveniment, în cadrul panelului „De la viziune la standarde: definirea conceptului EUCCCs și certificarea europeană”, prof. univ. dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, coordonatorul Centrului de Competență în Domeniul Cancerului din România, a subliniat importanța cooperării și a standardizării la nivel european în lupta împotriva cancerului.

„Rețeaua europeană a centrelor oncologice integrate (EUnetCCC) ar putea fi acel pas decisiv pentru Europa în combaterea cancerului. Certificarea europeană pentru Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuță Cluj-Napoca ne poate ridica la un nivel superior, mai bun și mai stabil. (…) Nu am parcurs singuri acest drum. Am colaborat, am învățat, și acum este momentul potrivit pentru a împărtăși experiențele noastre cu toți partenerii din Europa. Avem nevoie de standardizare, pentru că în toate țările există diferențe, dar și aceeași nevoie de control al calității. Ceea ce va aduce noua rețea europeană este tocmai acest control riguros, o evaluare comparativă corectă și un spațiu comun pentru colectarea datelor și analiza performanțelor. Numai așa vom putea înțelege de ce uneori există diferențe și cum putem progresa împreună”, a declarat prof. univ. dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, la Paris, într-o intervenție transmisă exclusiv pentru CaleaEuropeana.ro

Lansată ca acțiune comună în cadrul programului EU4Health, EUnetCCC își propune să conecteze 100 de centre oncologice integrate din întreaga Europă până în 2028, asigurând accesul a 90% dintre pacienții eligibili la îngrijiri de înaltă calitate, consolidând în același timp cercetarea și educația.

Cu un buget total de 112 milioane de euro, din care 90 de milioane de euro reprezintă cofinanțare europeană, aceasta este cea mai mare inițiativă în domeniul sănătății susținută vreodată de Comisia Europeană. Unul dintre obiectivele principale este crearea unei rețele europene durabile de centre oncologice integrate (CCC) – centre de referință care integrează îngrijiri oncologice, cercetare și educație de înaltă calitate.

Rețeaua va servi ca infrastructură strategică pentru a sprijini statele membre în consolidarea sistemelor naționale de oncologie, reducerea inegalităților și furnizarea de îngrijiri oncologice de înaltă calitate, bazate pe inovare.

„EUnetCCC este o acțiune comună crucială a UE pentru sănătate, gestionată de HaDEA, care va aduce beneficii cetățenilor europeni prin îmbunătățirea diagnosticării, a opțiunilor de tratament și a îngrijirii. Colaborarea transeuropeană și schimbul de bune practici peste granițe vor conduce la consolidarea sistemelor naționale de combatere a cancerului. În plus, această acțiune comună va asigura un acces mai bun și mai echitabil la tratament în întreaga UE, întruchipând un adevărat spirit de solidaritate europeană”, a precizat Marina Zanchi, directorul Agenției Executive Europene pentru Sănătate și Digital (HaDEA).