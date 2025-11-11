SĂNĂTATE
Independența României în producția de medicamente esențiale, consolidată cu ajutorul fondurilor europene. Rogobete: Transformăm Antibiotice Iași într-un hub național de inovare farmaceutică
România își consolidează producția de medicamente critice și esențiale, prin semnarea contractului de finanțare europenă pentru Centrul de cercetare-dezvoltare INOVA a+ și producție de medicamente,un proiect care va fi derulat de Antibiotice Iași, cu sprijinul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.
Proiectul va beneificia de o finanțare totală de 374 milioane de lei și va avea o perioadă de implementare de 48 de luni. De asemenea, Centrul va trebui să ajungă la o capacitate de 100 milioane de flacoane pe an.
„Dezvoltarea producției de medicamente aici, acasă, în România, reprezintă o prioritate pentru mine și Ministerul Sǎnǎtǎții. Prin acest proiect, consolidăm independența țării noastre în producția de medicamente esențiale și transformăm Antibiotice Iași într-un hub național de cercetare și inovare farmaceutică”, a transmis ministrul sănătății, Alexandru Rogobote, la semnarea contractului.
Potrivit acestuia, noul centru va include laboratoare moderne pentru biosimilare, nanotehnologii, genetică-proteomică și analitică, o unitate de producție pentru medicamente critice și spații dedicate educației științifice.
De asemenea, ministrul sănătății a apreciat buna colaborare cu ministerul investițiilor și proiectelor europene.
„Prin responsabilitate, perseverență și parteneriat, arătăm că România poate fi un exemplu de excelență în domeniul sănătății”, a mai transmis Alexandru Rogobete.
Centrul de Screening pentru depistarea timpurie a cancerului a fot inaugurat astăzi la Institutul Oncologic București, anunță ministrul Sănătății
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat duminică inaugurarea Centrului de Screening Multiorgan și de Diagnostic Precoce pentru Neoplazii din cadrul Institutului Oncologic București „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” —„un proiect care înseamnă viață salvată la timp, diagnostic corect și tratament rapid”.
„Un pas concret pentru depistarea timpurie a cancerului în România! Centrul va permite evaluarea pacienților pentru cele mai frecvente forme de cancer — sân, col uterin, colon, plămân și prostată — prin tehnologii moderne de imagistică și metode minim invazive de diagnostic”, a scris Alexandru Rogobete, pe Facebook.
Potrivit ministrului, echipamentele necesare pentru realizarea examenelor de diagnostic, atât de laborator cât și de imagistică medicală, au fost achiziționate cu fonduri din bugetul Ministerului Sănătății, prin proiecte cu Banca Mondială și prin PNRR.
„Felicit și mulțumesc conducerii Institutului Oncologic București — doamnele manager și întreaga echipă — pentru modul în care au organizat și realizat acest centru și pentru implementarea exemplară a proiectelor cu fonduri europene”, a adăugat Rogobete.
De asemenea, ministrul a mulțumit tuturor medicilor, asistentelor, infirmierelor, psihologilor și întregului personal medical pentru devotamentul și profesionalismul cu care își desfășoară activitatea, fiind alături de pacienți în fiecare zi
„Cred cu tărie că prevenția și diagnosticul precoce sunt cheia pentru reducerea mortalității prin cancer. Vom continua să investim în astfel de centre în toată țara — pentru ca fiecare român să aibă acces egal la șansa de a trăi. Centrul funcționează în cadrul Institutului Oncologic București. Împreună construim un sistem medical mai uman, mai corect și mai aproape de oameni. Încrederea ne face bine”, a concluzionat Alexandru Rogobete.
ADR: Peste 200 de spitale din România se vor digitaliza complet cu ajutorul finanțării europene din PNRR
Peste 200 de spitale din România vor intra într-un amplu proces de digitalizare completă, beneficiind de interoperabilitate și soluții de inteligență artificială dedicate fluxurilor clinice, totul fiind posibil cu ajutorul finanțării europene, mai exact prin Programul Național de Transformare Digitală a Sănătății, finanțat din PNRR, anunță Autoritatea pentru Digitalizarea României.
„Sănătatea digitală nu mai este o temă de viitor, ci o realitate prezentă, iar România face pași concreți spre un sistem medical modern și sigur. Inteligența artificială în sănătate nu înseamnă doar algoritmi, ci o fundație solidă de guvernanță, date curate și încredere între instituții. Totul pentru binele oamenilor”, a transmis ADR.
De asemenea, Comitetul Tehnico-Economic (CTE) din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României sprijină transformarea digitală a domeniului medical, construită pe trei piloni esențiali:
- Infrastructura comună – Cloudul Privat Guvernamental și platformele de date medicale.
- Interoperabilitatea – standarde HL7 FHIR, cadre eHealth și dosarul electronic al pacientului.
- Încrederea – aplicarea normelor AI Act, GDPR și auditarea algoritmilor medicali.
Rețeaua Europeană a Centrelor Oncologice Integrate, lansată oficial la Paris.”Certificarea europeană a Institutului Oncologic din Cluj-Napoca ne poate duce la un nivel superior în lupta împotriva cancerului”, afirmă Patriciu Achimaș-Cadariu
Comisia Europeană a lansat oficial Rețeaua Europeană a Centrelor Oncologice Integrate (EUnetCCC) în cadrul primei sale reuniuni anuale, care a avut loc la CNIT Forest, Paris La Defense, informează un comunicat oficial, remis CaleaEuropeană.ro. Evenimentul a reunit peste 1.000 de părți interesate, printre care factori de decizie naționali și europeni, medici, cercetători și reprezentanți ai pacienților.
11 țări au nominalizat 33 de centre oncologice candidate pentru procesul de certificare europeană. Prima serie de candidaturi include 14 centre în Spania, 4 în Franța, 4 în Belgia, 3 în Lituania, 2 în Norvegia și câte unul în Bulgaria, România, Cipru, Republica Cehă, Luxemburg și Malta. Alte două serii vor urma în perioada 2026-2027, cu scopul de a construi o rețea de 100 de centre certificate care să deservească aproape 500 de milioane de europeni din 31 de țări până în 2028.
Prezent la eveniment, în cadrul panelului „De la viziune la standarde: definirea conceptului EUCCCs și certificarea europeană”, prof. univ. dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, coordonatorul Centrului de Competență în Domeniul Cancerului din România, a subliniat importanța cooperării și a standardizării la nivel european în lupta împotriva cancerului.
„Rețeaua europeană a centrelor oncologice integrate (EUnetCCC) ar putea fi acel pas decisiv pentru Europa în combaterea cancerului. Certificarea europeană pentru Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuță Cluj-Napoca ne poate ridica la un nivel superior, mai bun și mai stabil. (…) Nu am parcurs singuri acest drum. Am colaborat, am învățat, și acum este momentul potrivit pentru a împărtăși experiențele noastre cu toți partenerii din Europa. Avem nevoie de standardizare, pentru că în toate țările există diferențe, dar și aceeași nevoie de control al calității. Ceea ce va aduce noua rețea europeană este tocmai acest control riguros, o evaluare comparativă corectă și un spațiu comun pentru colectarea datelor și analiza performanțelor. Numai așa vom putea înțelege de ce uneori există diferențe și cum putem progresa împreună”, a declarat prof. univ. dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, la Paris, într-o intervenție transmisă exclusiv pentru CaleaEuropeana.ro
Citiți și: INTERVIU Patriciu Achimaș-Cadariu: Centrul Național de Competență în Domeniul Cancerului, un model prin care finanțarea europeană sprijină cercetarea și pacienții din România
Lansată ca acțiune comună în cadrul programului EU4Health, EUnetCCC își propune să conecteze 100 de centre oncologice integrate din întreaga Europă până în 2028, asigurând accesul a 90% dintre pacienții eligibili la îngrijiri de înaltă calitate, consolidând în același timp cercetarea și educația.
Cu un buget total de 112 milioane de euro, din care 90 de milioane de euro reprezintă cofinanțare europeană, aceasta este cea mai mare inițiativă în domeniul sănătății susținută vreodată de Comisia Europeană. Unul dintre obiectivele principale este crearea unei rețele europene durabile de centre oncologice integrate (CCC) – centre de referință care integrează îngrijiri oncologice, cercetare și educație de înaltă calitate.
Rețeaua va servi ca infrastructură strategică pentru a sprijini statele membre în consolidarea sistemelor naționale de oncologie, reducerea inegalităților și furnizarea de îngrijiri oncologice de înaltă calitate, bazate pe inovare.
„EUnetCCC este o acțiune comună crucială a UE pentru sănătate, gestionată de HaDEA, care va aduce beneficii cetățenilor europeni prin îmbunătățirea diagnosticării, a opțiunilor de tratament și a îngrijirii. Colaborarea transeuropeană și schimbul de bune practici peste granițe vor conduce la consolidarea sistemelor naționale de combatere a cancerului. În plus, această acțiune comună va asigura un acces mai bun și mai echitabil la tratament în întreaga UE, întruchipând un adevărat spirit de solidaritate europeană”, a precizat Marina Zanchi, directorul Agenției Executive Europene pentru Sănătate și Digital (HaDEA).
