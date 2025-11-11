Connect with us

Independența României în producția de medicamente esențiale, consolidată cu ajutorul fondurilor europene. Rogobete: Transformăm Antibiotice Iași într-un hub național de inovare farmaceutică

© Alexandru Rogobete - Facebook

România își consolidează producția de medicamente critice și esențiale, prin semnarea contractului de finanțare europenă pentru Centrul de cercetare-dezvoltare INOVA a+ și producție de medicamente,un proiect care va fi derulat de Antibiotice Iași, cu sprijinul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. 

Proiectul va beneificia de o finanțare totală de 374 milioane de lei și va avea o perioadă de implementare de 48 de luni. De asemenea, Centrul va trebui să ajungă la o capacitate de 100 milioane de flacoane pe an. 

„Dezvoltarea producției de medicamente aici, acasă, în România, reprezintă o prioritate pentru mine și Ministerul Sǎnǎtǎții. Prin acest proiect, consolidăm independența țării noastre în producția de medicamente esențiale și transformăm Antibiotice Iași într-un hub național de cercetare și inovare farmaceutică”, a transmis ministrul sănătății, Alexandru Rogobote, la semnarea contractului. 

Potrivit acestuia, noul centru va include laboratoare moderne pentru biosimilare, nanotehnologii, genetică-proteomică și analitică, o unitate de producție pentru medicamente critice și spații dedicate educației științifice.

De asemenea, ministrul sănătății a apreciat buna colaborare cu ministerul investițiilor și proiectelor europene.

„Prin responsabilitate, perseverență și parteneriat, arătăm că România poate fi un exemplu de excelență în domeniul sănătății”, a mai transmis Alexandru Rogobete.

Diana Zaim este foto jurnalist, câștigătoare a Premiul Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana urmează în prezent programul de master ”Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. Pasionată de promovarea valorilor europene, Diana este parte a comunității Model European Union, cea mai amplă simulare la nivel european a procesului decizional din cadrul Uniunii Europene.

