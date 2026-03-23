India mizează pe Rusia ca „partener fiabil și de încredere” în dezvoltarea sectorului nuclear civil

Guvernul indian a reafirmat luni rolul Rusiei ca partener strategic esențial în dezvoltarea sectorului nuclear civil, într-un context marcat de tensiuni geopolitice și perturbări majore pe piețele energetice globale, generate de blocarea rutelor de transport al hidrocarburilor în Orientul Mijlociu, informează EFE, preluat de Agerpres.

India își propune să își extindă semnificativ capacitatea de producție a energiei nucleare, vizând atingerea unui nivel de 100 GW până în 2047, iar cooperarea cu Rusia este văzută ca un pilon central pentru atingerea acestui obiectiv.

„Pe măsură ce India aspiră să își mărească capacitatea de generare a energiei nucleare la 100 GW până în 2047, am încredere că va găsi în Rusia un partener fiabil și de încredere pentru utilizările pașnice ale energiei nucleare”, a declarat ministrul indian de externe Subrahmanyam Jaishankar, în cadrul unei conferințe virtuale la care a participat și omologul său rus, Serghei Lavrov.

În paralel, relațiile energetice dintre cele două state rămân solide și în domeniul petrolului, în pofida sancțiunilor occidentale. India continuă să importe volume importante de țiței din Rusia, care acoperă aproximativ 40% din necesarul național, în baza unei scutiri temporare acordate de Statele Unite.

Pe lângă cooperarea energetică, cele două țări urmăresc consolidarea relațiilor economice. New Delhi insistă asupra implementării angajamentelor stabilite în urma vizitei președintelui rus Vladimir Putin în India, în decembrie 2025, inclusiv obiectivul de a crește volumul schimburilor comerciale bilaterale la 100 miliarde de dolari până în 2030.

În prezent, comerțul dintre cele două state se ridică la aproximativ 68,7 miliarde de dolari, cu un excedent semnificativ în favoarea Rusiei. Pentru echilibrarea schimburilor, India susține accelerarea negocierilor pentru un acord de liber schimb cu Uniunea Economică Euroasiatică și facilitarea accesului forței de muncă calificate indiene pe piața rusă.

De asemenea, relația bilaterală este influențată de mecanismele financiare utilizate pentru a evita sancțiunile occidentale, în condițiile în care aproximativ 96% dintre tranzacții se realizează în afara sistemului dolarului, ceea ce a condus la acumularea unor volume semnificative de rupii în băncile indiene de către partea rusă.

„În concluzie, permiteți-mi să reiterez angajamentul nostru ferm de a întări un parteneriat de lungă durată și o prietenie valoroasă”, a încheiat Jaishankar.

Consolidarea cooperării dintre India și Rusia este accelerată și de dificultățile logistice generate de tensiunile regionale. Atacul recent asupra portului iranian Bandar Anzali a afectat rutele comerciale din Coridorul Nord-Sud, crescând costurile transportului maritim și complicând tranzitul terestru către Rusia. În acest context, cele două state analizează noi mecanisme de investiții și cooperare pentru a menține fluxurile comerciale, energetice și de îngrășăminte, într-un mediu internațional marcat de incertitudine și volatilitate.