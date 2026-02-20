INTERNAȚIONAL
India și SUA au încheiat un parteneriat strategic pentru a proteja aprovizionarea globală cu semiconductori, minerale critice și inteligență artificială
India și Statele Unite au încheiat vineri un parteneriat strategic pentru a proteja aprovizionarea globală cu semiconductori, minerale critice și inteligență artificială (AI), în ultima zi a Summitului privind impactul AI desfășurat săptămâna aceasta la New Delhi, informează EFE, citat de Agerpres.
Aderarea la această inițiativă a administrației Trump, denumită „Pax Silica”, a fost formalizată în fața unui forum de importanță majoră care a reunit în capitala Indiei peste 20 de lideri mondiali și principalii directori ai unor giganți tehnologici precum Google, Microsoft și OpenAI.
Acest pact vine, de asemenea, la câteva săptămâni după ce India și SUA au încheiat un acord comercial interimar, un pas ce a permis depășirea mai multor luni de fricțiuni care se soldaseră pentru New Delhi cu un tarif punitiv de 50% pentru achizițiile de petrol din Rusia.
Ambasadorul american Sergio Gor a confirmat că obiectivul este de a stabili o rețea de „națiuni de încredere” pentru a elimina dependențele externe, într-un pas care speră să încetinească avansul Chinei.
„Forța se multiplică atunci când este conectată (…) Pace nu vine așteptând ca adversarii să joace corect, pacea vine prin forță”, a declarat Gor despre tensiunile tehnologice cu Beijingul.
La rândul său, ministrul indian al tehnologiei, Ashwini Vaishnaw, a subliniat că India este deja o „națiune de încredere” pentru fabricarea componentelor critice și a semiconductorilor.
„Astăzi, studenți de la 315 universități proiectează cipuri în India. În restul lumii, nu există mai mult de 20 de țări cu această capacitate de formare”, a evidențiat el.
CEO-ul Google, Sundar Pichai, unul dintre principalii protagoniști ai summitului, a calificat acordul drept istoric pentru stabilitatea aprovizionării globale și a subliniat intenția sa de a crea un „pod literal„ între cele două puteri prin noi rute de cabluri submarine care vor extinde comerțul digital.
Prin acest acord, India se integrează în blocul de securitate tehnologică condus de SUA din care mai fac parte Japonia, Coreea de Sud și Regatul Unit.
La nivel european, Emmanuel Macron a respins criticile venite din partea Statelor Unite privind eforturile Europei de a reglementa inteligența artificială, angajându-se să protejeze copiii de „abuzul digital” în timpul președinției franceze a G7. În intervenția sa la summitul „AI Impact” de la Delhi, președintele francez a cerut consolidarea măsurilor de protecție, pe fondul indignării globale generate de utilizarea chatbotului Grok al lui Elon Musk pentru a produce zeci de mii de imagini sexualizate cu copii, dar și al preocupărilor crescânde legate de concentrarea puterii în domeniul AI în mâinile unui număr restrâns de companii.
Ucraina este pregătită pentru „compromisuri reale”, dar nu pentru „compromisuri în detrimentul independenței și suveranității”, afirmă Zelenski
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că Ucraina este pregătită pentru „compromisuri reale”, dar nu pentru „compromisuri în detrimentul independenței și suveranității” țării.
„Suntem pregătiți pentru compromisuri reale. Dar nu compromisuri care să ne afecteze independența și suveranitatea. Suntem pregătiți să discutăm despre compromisuri cu Statele Unite. Dar nu pentru a primi din nou și din nou ultimatumuri din partea rușilor. Ei sunt agresorii. Toată lumea a recunoscut acest lucru. Situația nu s-a schimbat. Multe țări care au fost mediatori sau au încercat să fie mediatori încă de la începutul acestui război, în special în Orientul Mijlociu și Asia, precum și alte țări, recunosc toate că Rusia este agresorul”, a scris Zelenski, pe X.
We are ready for real compromises. But not compromises at the cost of our independence and sovereignty. We are ready to speak about compromises with the United States. But not to get ultimatums from the Russians again and again. They are the aggressor. Everybody has recognized…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)
Zelenski a subliniat că însăși disponibilitatea Ucrainei de a discuta compromisuri cu agresorul reprezintă, în sine, un compromis major din partea Kievului.
„Rămânem unde suntem” – acesta este un compromis major. Au ocupat aproape 20% din teritoriul nostru. Și suntem pregătiți să vorbim despre pace în acest moment, pe baza principiului „rămânem unde suntem”. Acesta este un compromis important”, a punctat președintele ucrainean.
Liderul ucrainean a pus sub semnul întrebării natura așa-numitelor compromisuri propuse de Rusia, afirmând că oferta Moscovei de a nu ocupa alte regiuni ucrainene nu reprezintă un compromis real, ci un ultimatum.
„Ce ne oferă Rusia drept compromis? Ce sunt dispuși să facă? Au spus: „Suntem dispuși să nu ocupăm celelalte regiuni ale voastre”. Dar asta este terorism. Chiar și limbajul acesta este terorism. „Sunt dispus să nu vă omor – dați-ne totul”. Ce înseamnă asta? Nu este un compromis. Este un ultimatum. De aceea am spus: suntem dispuși să acceptăm compromisuri care respectă suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, armata noastră, poporul nostru și copiii noștri. Dar nu suntem dispuși să acceptăm ultimatumuri”, a explicat Zelenski.
Președintele american Donald Trump, care pe parcursul celui de-al doilea mandat al său a oscilat între criticarea Moscovei și a Kievului, a revenit în acest weekend la a da vina pe Volodimir Zelenski, sugerând că Ucraina blochează eforturile de a pune capăt războiului.
Principalul punct de dispută este cererea Rusiei ca Ucraina să renunțe la teritoriul controlat de forțele sale în regiunea Donetsk din estul țării. Kievul a respins această solicitare. Forțele ruse controlează aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, inclusiv peninsula Crimeea, pe care a anexat-o ilegal în 2014, și zonele pe care separatiștii susținuți de Moscova le-au ocupat înainte de invazia pe scară largă din 2022.
Ucraina a solicitat partenerilor săi occidentali, în special Statelor Unite, să ofere garanții de securitate pentru a descuraja o viitoare invazie rusă. Moscova a insistat însă ca orice garanții de securitate să excludă prezența trupelor occidentale în Ucraina.
MApN: Trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Spaniole au ajuns în România pentru misiuni sub comandă NATO, alături de militari români și germani
Trei aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Spaniole au ajuns în România, la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, unde vor executa, timp de aproximativ trei săptămâni, misiuni sub comanda NATO, alături de militari români și germani.
„Aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Spaniole au ajuns în România! Trei aeronave de luptă, alături de un detaşament format din aproximativ 60 de militari spanioli (piloţi şi personal tehnic), a aterizat la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu”, a transmis Ministerul Apărării Naţionale, joi, pe Facebook.
Potrivit MApN, în această perioadă, detașamentul spaniol va acționa împreună cu Forțele Aeriene Române și cu Forțele Aeriene Germane, în cadrul activităților aliate desfășurate pe flancul estic al NATO.
Aeronavele vor executa misiuni de Vigilenţă Aeriană Întărită (enhanced Vigilance Activity) sub comandă NATO, menite să consolideze securitatea regională.
„Aceste acţiuni comune au un rol esenţial pentru securitatea noastră: apără şi asigură integritatea spaţiului aerian al României; dezvoltă capacitatea de reacţie şi descurajare; consolidează interoperabilitatea între toate forţele aliate participante”, a subliniat MApN.
Polonia a părăsit oficial Convenția de la Ottawa, care interzice utilizarea minelor antipersonal, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la atitudinea agresivă a Rusiei
Polonia a părăsit oficial Convenția de la Ottawa, care interzice utilizarea minelor antipersonal, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la atitudinea agresivă a Rusiei, informează The Guardian.
Retragerea înseamnă că Polonia va putea să amplaseze mine antipersonal de-a lungul frontierei sale estice în decurs de 48 de ore în cazul apariției unei amenințări, a declarat ieri premierul Donald Tusk.
Tratatul din 1997 privind interzicerea minelor antipersonal, cunoscut și sub numele de Convenția de la Ottawa, interzice semnatarilor să dețină sau să utilizeze mine antipersonal, care pot rămâne active timp de ani de zile și sunt cunoscute că au cauzat suferințe pe scară largă în rândul civililor din fostele zone de conflict din țări precum Cambodgia, Angola și Bosnia și Herțegovina, potrivit AP.
Polonia, care a ratificat documentul în 2012 și a finalizat distrugerea stocurilor sale interne de mine antipersonal în 2016, s-a retras vineri din tratat și a declarat că intenționează să reia producția.
„Aceste mine sunt unul dintre cele mai importante elemente ale structurii de apărare pe care o construim pe flancul estic al NATO, în Polonia, la granița cu Rusia în nord și cu Belarus în est”, a declarat Paweł Zalewski, viceministrul apărării din Polonia.
El a afirmat că Polonia trebuie să se apere împotriva Rusiei, o țară care „are intenții foarte agresive față de vecinii săi” și care nu a aderat niciodată la tratatul internațional privind interzicerea minelor terestre.
De la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, țările vecine și-au reevaluat participarea la tratatul internațional. Anul trecut, Varșovia s-a alăturat Finlandei, celor trei state baltice Estonia, Letonia și Lituania, precum și Ucrainei, anunțând că va ieși din tratat.
Polonia intenționează să stabilească stocuri de mine ca parte a așa-numitului Scut Estic, un sistem de fortificații îmbunătățite pe care Polonia îl construiește la granițele sale cu Belarus și Rusia din 2024, a spus Zalewski.
Dar el a spus că Polonia va amplasa minele de-a lungul granițelor sale „numai atunci când va exista o amenințare realistă de agresiune din partea Rusiei”.
„Respectăm foarte mult teritoriul nostru și nu vrem să-l excludem din utilizarea zilnică pentru cetățenii polonezi”, a spus Zalewski.
