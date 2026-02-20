India și SUA au încheiat un parteneriat strategic pentru a proteja aprovizionarea globală cu semiconductori, minerale critice și inteligență artificială

India și Statele Unite au încheiat vineri un parteneriat strategic pentru a proteja aprovizionarea globală cu semiconductori, minerale critice și inteligență artificială (AI), în ultima zi a Summitului privind impactul AI desfășurat săptămâna aceasta la New Delhi, informează EFE, citat de Agerpres.

Aderarea la această inițiativă a administrației Trump, denumită „Pax Silica”, a fost formalizată în fața unui forum de importanță majoră care a reunit în capitala Indiei peste 20 de lideri mondiali și principalii directori ai unor giganți tehnologici precum Google, Microsoft și OpenAI.

Acest pact vine, de asemenea, la câteva săptămâni după ce India și SUA au încheiat un acord comercial interimar, un pas ce a permis depășirea mai multor luni de fricțiuni care se soldaseră pentru New Delhi cu un tarif punitiv de 50% pentru achizițiile de petrol din Rusia.

Ambasadorul american Sergio Gor a confirmat că obiectivul este de a stabili o rețea de „națiuni de încredere” pentru a elimina dependențele externe, într-un pas care speră să încetinească avansul Chinei.

„Forța se multiplică atunci când este conectată (…) Pace nu vine așteptând ca adversarii să joace corect, pacea vine prin forță”, a declarat Gor despre tensiunile tehnologice cu Beijingul.

La rândul său, ministrul indian al tehnologiei, Ashwini Vaishnaw, a subliniat că India este deja o „națiune de încredere” pentru fabricarea componentelor critice și a semiconductorilor.

„Astăzi, studenți de la 315 universități proiectează cipuri în India. În restul lumii, nu există mai mult de 20 de țări cu această capacitate de formare”, a evidențiat el.

CEO-ul Google, Sundar Pichai, unul dintre principalii protagoniști ai summitului, a calificat acordul drept istoric pentru stabilitatea aprovizionării globale și a subliniat intenția sa de a crea un „pod literal„ între cele două puteri prin noi rute de cabluri submarine care vor extinde comerțul digital.

Prin acest acord, India se integrează în blocul de securitate tehnologică condus de SUA din care mai fac parte Japonia, Coreea de Sud și Regatul Unit.

La nivel european, Emmanuel Macron a respins criticile venite din partea Statelor Unite privind eforturile Europei de a reglementa inteligența artificială, angajându-se să protejeze copiii de „abuzul digital” în timpul președinției franceze a G7. În intervenția sa la summitul „AI Impact” de la Delhi, președintele francez a cerut consolidarea măsurilor de protecție, pe fondul indignării globale generate de utilizarea chatbotului Grok al lui Elon Musk pentru a produce zeci de mii de imagini sexualizate cu copii, dar și al preocupărilor crescânde legate de concentrarea puterii în domeniul AI în mâinile unui număr restrâns de companii.