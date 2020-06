Indicele economiei și societății digitale (DESI) pentru 2020: România, printre țările UE cu performanțe slabe în domeniul digital ca urmare a progreselor lente înregistrate în general

Președintele Parlamentului European, David Sassoli, susține că Legislativul European trebuie să fie pe deplin implicat în acordul privind planul de rederesare a Uniunii Europene post-pandemie.

”Nu există cale de întoarcere de la propunerea ambițioasă a Comisiei Europene. Este esnețial să introducem noi resurse proprii în următorul Cadru Financiar Multianul”, a precizat David Sassoli într-un mesaj pe contul de Twitter în urma unei întâlniri cu președintele Consiliului European, Charles Michel și liderii grupurilor din Parlamentul European.

Today with @eucopresident and @Europarl_EN group leaders, ahead of #EUCO. Parliament must be fully involved in the agreement on the recovery plan. There is no going back from the ambition of Commission’s proposal. The introduction of new own resources in the next MFF is essential pic.twitter.com/d2Ie936dCi

— David Sassoli (@EP_President) June 11, 2020