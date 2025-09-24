Industria de apărare a României trebuie să joace un rol activ în Europa, le-a transmis Nicușor Dan reprezentanților Airbus și ambasadorilor Franței, Germaniei și Spaniei

România se află într-un proces de maturizare democratică și de consolidare a valorilor libertății, dar acest parcurs nu se poate construi „peste noapte”, a declarat Elizabeth Edwards-Spalding, expert american în tradiții politice și ideologii comparative cu comunismul, în cadrul unei mese rotunde cu jurnaliști români, organizată la sediul Ambasadei Statelor Unite la București.

Evenimentul a purtat titlul „Valorile politice americane în opoziție cu nostalgiile comuniste: explorând moștenirea Războiului Rece, puterea libertății de opinie în societățile libere și personalitățile americane care au luptat împotriva totalitarismului comunist”, fiind organizat sub umbrela tematicii aniversare “America 250”, deoarece Statele Unite vor celebra anul viitor un sfert de mileniu de la declararea independenței, respectiv 250 de ani.

„România este foarte tânără în anumite privințe, chiar dacă sunteți o țară veche, cu o cultură veche. Una dintre primele întrebări pe care le-am pus atunci când m-am întâlnit cu echipa aici a fost despre perioada interbelică. La ce recurgeți? Pe ce vă sprijiniți dintr-o tradiție de autoguvernare bazată pe drepturi? Este o provocare, adaugă un strat la dificultățile cu care se confruntă România”, a explicat Spalding, întrebată de CaleaEuropeană.ro despre rolul instituțiilor naționale, ale liderilor politici și ale societății în abordarea problematicii nostalgiei legate de comunism.

La peste 35 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989 împotriva regimului comunist și a dictatorului Nicolae Ceaușescu și la aproape două decenii de la condamnarea oficială, în Parlament, a acestui regim ca fiind „ilegitim și criminal”, majoritatea românilor se poziționează favorabil și cu o notă nostalgică la perioada comunistă. Această constatare a fost consemnată într-un sondaj INSCOP Research la comanda Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) și prezentat în integralitate în luna iulie. Peste 55% dintre respondenți consideră că regimul comunist a fost „mai degrabă un lucru bun” pentru România, iar aproape 67% îl evaluează pozitiv pe Nicolae Ceaușescu, în ciuda represiunii și abuzurilor din acea perioadă și a faptului că 1.116 de compatrioți au plătit cu viața la revoluția care a declanșat căderea regimului ceaușist.

Pornind din acest fundal nostalgic, experta din SUA a subliniat că tinerii ar trebui să fie încurajați să se implice direct în administrația publică și în viața politică, chiar și la nivel local.

„Îi încurajez constant pe tineri să intre în politica locală, dar și să se gândească la nivel de țară. Dacă aveți talent pentru asta și sunteți dedicați valorilor potrivite, atunci ar trebui să luați în calcul și această cale”, a spus Spalding, referindu-se la tineri.

Spalding a insistat asupra rolului fundamental al educației și al mass-mediei în consolidarea rezilienței democratice.

„De aceea am început cu presa și educația. Acest dezinfectant, această lumină a adevărului trebuie să fie primordială. Trebuie să vorbim despre lucrurile bune, rele și urâte și să ne asigurăm că oamenii înțeleg istoria. Ea este încă prezentă, istoria nu moare niciodată”, a continuat ea.

Expertul american a avertizat asupra riscului „nostalgiei false” pentru perioada comunistă.

„Nu credeți că era mai bine sub comunism. Nu era vorba doar de oameni care mureau și erau persecutați fără un motiv real, ci și de costuri imense ale oportunităților pierdute. Dacă aveți libertăți, atunci acest lucru numit piață tinde să funcționeze bine împreună cu ele. Acolo vrei să îndrepți conversația. Dar asta nu se va întâmpla peste noapte”, a mai arătat ea, sugerând că România are nevoie de răbdare și perseverență pentru a-și consolida instituțiile democratice și pentru a întări cultura libertății.

Prof. Dr. Elizabeth Edwards-Spalding este director fondator al Fundației Memoriale și Muzeului Victimelor Comunismului din Washington și reputat profesor la Școala de Politici Publice de la Pepperdine University și la Seminarul Național pentru profesori de gimnaziu și liceu. Printre domeniile sale de specialitate se numără tradiții politice americane, federalism, ideologii comparative cu comunismul, moștenirea globală a Războiului Rece, eroi americani și religie.

Spalding este, de asemenea, profesor asociat la Facultatea Steve and Amy Van Andel pentru Politici Guvernamentale a Colegiului Hillsdale din Washington, unde predă cursuri despre administrația prezidențială americană, strategii de securitate și statul de drept.

Este autoarea volumului “The First Cold Warrior: Harry Truman, Containment, and the Remaking of Liberal Internationalism” și co-autoarea cărții “A Brief History of the Cold War”.

A publicat numeroase articole academice de specialitate și a obținut doctoratul în politică internațională și teorie politică la Universitatea din Virginia, fiind a treia generație de anti-comuniști.