ROMÂNIA
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
La prima ediție a conferinței internaționale MAKE it in ROMANIA, organizată sub egida Black Sea Defense & Aerospace – BSDA, reprezentanții Thales România, Rheinmetall Automecanica și Otokar au evidențiat, din perspective diferite, principalele provocări și direcții ale industriei de apărare din România.
În cadrul panelului Strengthening Romania’s Defense Industry with Government and EU Funding and Long-Term Strategies, Cristian Sficihi (Country Director, Thales România), Tiberiu Lukacs (Sales Manager, Rheinmetall Automecanica) și Tamer Sircali (Military Vehicles Marketing, Customer Relations & Projects Group Director, Otokar) au evidențiat importanța producției locale, a transferului de tehnologie și a colaborării cu furnizorii români, subliniind că aceste obiective depind de un cadru legislativ mai clar, predictibil și adaptat contextului actual.
De la provocările generate de procedurile privind achizițiile, legislația neactualizată și lipsa predictibilității, până la presiunile legate de termene și cerințe tehnice, reprezentanții celor trei companii au prezentat atât dificultățile întâlnite în România, cât și acțiunile pe care le derulează deja la nivel local, inclusiv dezvoltarea de capacități tehnologice și industriale.
„Întotdeauna m-am lovit de legea achizițiilor publice. Legea achizițiilor publice, care în România este judecată în litera ei și nu în spiritul ei. Și atunci, de fiecare dată când aveam produsul, dar trebuia să fie cel mai ieftin de pe piață și al meu nu era, sau trebuia să-l livrez într-o perioadă în care nu se putea, sau trebuia să accept niște condiții de penalizări (…) toate acestea, subsumate, ne-au făcut să nu câștigăm”, a declarat Cristian Sficihi, Country Director, Thales România.
Cristian Sficihi a arătat că, în ultimii ani, achizițiile din domeniul apărării s-au orientat către contracte „guvern la guvern”, ceea ce a făcut ca instituțiile și companiile românești să nu poată participa la aceste programe. El a explicat că natura acestor contracte a exclus organizațiile locale din proces, în timp ce atât industria de stat, cât și cea privată se confruntau deja cu dificultăți:
„Dacă vă uitați la tot ce s-a achiziționat în ultima perioadă, au fost contracte guvern la guvern. Contracte guvern la guvern care nu au mai adus niciun fel de beneficiu. Aveam o organizație care știa ce trebuie să facă, dar nu avea voie să se implice. Aveam o industrie etatistă, care o luase la vale, (…) și o industrie privată, mică, care și ea ar fi făcut, dar nu erau proiecte și pentru ei”, a spus el.
Sficihi a adăugat că, în paralel, Thales a dezvoltat în România capabilități tehnologice avansate, însă acestea au deservit în principal partenerii externi: „Ne-am așezat aici începând să dezvoltăm inteligența artificială, sisteme de comandă și control pentru toate forțele armate europene și NATO, mai puțin România.”
Tiberiu Lukacs, Sales Manager, Rheinmetall Automecanica, a arătat că lipsa predictibilității și cadrul legislativ incomplet rămân provocări majore pentru investițiile în apărare, subliniind că programele de înzestrare nu sunt actualizate, iar legislația nu ține pasul cu nevoile industriei. El a menționat și eforturile deja realizate de Rheinmetall în România, inclusiv calificarea unui număr mare de furnizori locali.
„O provocare pe care o simțim în mod curent, și cred că și colegii din industrie au pomenit despre ea, este lipsa unei predictibilități în ceea ce privește achizițiile în apărare. O altă provocare este legată de legislația incompletă, pe alocuri redundantă, care, din punctul nostru de vedere, nu este suficient de dinamică, actualizată în contextul în care ne aflăm: context geopolitic, de securitate, și contextul mecanismelor europene care vin peste noi, la propriu, și noi încă nu suntem 100% pregătiți. Sigur, se fac eforturi, dar nu suntem 100% pregătiți, din punct de vedere legal, pentru a crea un cadru legislativ favorabil sau un pachet legislativ fast lane care să prioritizeze investițiile strategice. O altă provocare este legată de lanțul de furnizori. Din fericire, am găsit suficientă înțelegere în partea română, dar, în continuare, este o provocare pentru noi să găsim în acest lanț de aprovizionare furnizori locali, competenți, calificați și care să fie în măsură să se adapteze rapid la noile programe de înzestrare”, a detaliat Tiberiu Lukacs.
La rândul său, Tamer Sircali, Military Vehicles Marketing, Customer Relations & Projects Group Director, Otokar, a subliniat că proiectul Otokar din România presupune o producție locală reală și un transfer substanțial de tehnologie, însă dezvoltarea acestui program depinde de gestionarea eficientă a legislației și documentației, într-un context marcat de termene scurte și cerințe complexe.
El a arătat că industria de apărare operează astăzi sub presiunea timpului, bugetelor și noilor tehnologii, iar îndeplinirea obiectivelor necesită o colaborare strânsă între stat, contractor și furnizori.
„Știu că Armata Română este o armată foarte exigentă, cu cerințe specifice și detaliate și își doresc cele mai bune echipamente și sisteme în inventarul lor. Pe de altă parte, timpul este foarte limitat, pentru că amenințarea este foarte aproape, este o amenințare foarte clară pentru România și Europa de Est. Și, de asemenea, bugetele sunt limitate. Așadar, acum este ceva ce aș numi o „artă a optimizării” în industria militară. Trebuie să optimizezi timpul, bugetul, performanța, capabilitățile, într-un timp foarte limitat, împreună cu partenerii tăi. În acest program, colaborăm cu autoritățile guvernamentale, cu baza de furnizori din România și cu instituțiile educaționale și tehnice din România. Cred că, din partea statului, gestionarea legislației și a documentației este critică, iar statul român o face foarte bine. Există cerințe mari și angajamente detaliate. Pe de altă parte, contractanții și furnizorii lucrează într-un timp și cu bugete limitate, așa că trebuie să gestionăm compromisurile împreună, pentru că suntem în aceeași barcă. Țintele sunt foarte clare și trebuie să le atingem prin această colaborare și lucrând ca o singură echipă”, a punctat acesta.
Bucureștiul a găzduit miercuri, 26 noiembrie, prima ediție a conferinței internaționale MAKE it in ROMANIA, un eveniment dezvoltat sub egida Black Sea Defense & Aerospace – BSDA. Evenimentul și-a propus să devină o platformă de dezbatere între industria de apărare și autoritățile centrale, administrațiile locale, companiile românești și investitorii străini interesați să dezvolte capacități pe teritoriul României.
Peste 700 de participanți din 23 de țări – de la producători de tehnică militară și integratori globali, până la companii din energie, IT&C, construcții, electronică și comunicații – au luat parte la dezbaterile de la București, alături de reprezentanți ai Guvernului României, autorităților locale și instituțiilor europene care gestionează mecanismele de finanțare pentru industria de apărare.
NATO
Horia-Răzvan Botiș, membru în Consiliul Director al NATO DIANA, prezintă provocările strategice pentru 2026 și noua inițiativă în cadrul Acceleratorului pentru Inovație în Apărare al NATO
Horia-Răzvan Botiș, membru în Consiliul Director al NATO DIANA – Acceleratorul pentru Inovație în Apărare al NATO, a prezentat care sunt provocările strategice pentru 2026 și care este contribuția statelor în vederea soluționării acestora.
Acesta a participat la conferința internațională „MAKE it în ROMANIA”, eveniment dezvoltat sub egida Black Sea Defense & Aerospace – BSDA, dedicat industriilor de apărare, securitate, tehnologie, cyber și spațiu.
„Am început în 2024 cu trei echipe, în al doilea an cu cinci, anul acesta cu 10, iar pentru anul viitor, 2027, analizăm posibilitatea de a lansa și mai multe și de a înființa și mai multe companii inovatoare în cadrul alianței. Acum, în ceea ce privește calendarul apelului la provocări, este bine de știut pentru cei care doresc să participe. Companiile pot fi atât companii de stat, cât și companii private. Apelul a fost lansat pe 2 iunie. Au fost cinci săptămâni de evaluare până pe 11 iulie. Apelul la provocări a fost închis, iar apoi a urmat o perioadă de evaluare. Mă bucur să spun că România a avut, după Turcia, cei mai mulți experți de evaluare în fiecare echipă. Am avut o companie care a mers mai departe în domeniul infrastructurii critice. Astfel, România are o întreprindere inovatoare în cadrul acceleratorului, care va începe în curând să-și accelereze produsul și propunerea în cadrul DIANA Challenge”, a dezvăluit acesta în prezentarea care a deschis cel de-al doilea panel intitulat „Strengthening Romania’s Defense Industry with Government and EU Funding and Long-Term Strategies”, moderat de Robert Lupițu, redactorul-șef CaleaEuropeană.ro.
Horia-Răzvan Botiș a dezvăluit că anul acesta au fost înregistrate 3.688 de înscrieri la concurs, toate îndeplinind cerințele privind tehnologiile avansate de comunicații.
„Este al treilea an în care lansăm această provocare. Acum, după rezumatul evaluării, putem vedea că am avut 165 de experți tehnici, 126 de evaluatori tehnici, dintre care o parte sunt și din România, și s-au realizat peste 15.000 de evaluări și coordonări online. Anul acesta, companiile vor face și ele o evaluare și vor primi feedback”, a detaliat Botiș.
Acesta a anunțat că există și o nouă inițiativă în cadrul NATO DIANA.
„Pentru a putea testa toate aceste produse, se va semna un memorandum de înțelegere cu Ucraina, cu guvernul Ucrainei, astfel încât aceste produse să fie testate în condiții reale de luptă, pe toate componentele, pentru ca produsele dezvoltate în cadrul acceleratorului să aibă șansa de a fi testate, repet, mediul real de luptă”, a mai dezvăluit Horia-Răzvan Botiș, membru în Consiliul Director al NATO DIANA – Acceleratorul pentru Inovație în Apărare al NATO.
Acceleratorul transatlantic de inovație DIANA (NATO Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) a fost creat în 2021. Până în martie 2024, DIANA devenise deja o rețea complexă ce cuprindea 23 de acceleratoare și peste 180 de centre de testare, distribuite în Europa și America de Nord. România s-a alăturat acestei rețele prin integrarea a două centre de testare, consolidându-și astfel profilul de actor activ în domeniul inovației tehnologice cu dublă utilizare, potrivit Ministerului Educației și Cercetării.
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
Banca Europeană de Investiții a trecut în ultimele 18 luni printr-un proces radical de transformare a abordării privind finanțarea proiectelor din domeniul securității și apărării, care s-a concretizat cu un plan revoluționar privind finanțarea acestui sector, a evidențiat Marius Cara, șeful Birului Grupului BEI în România.
Acesta a participat la conferința internațională „MAKE it în ROMANIA”, eveniment dezvoltat sub egida Black Sea Defense & Aerospace – BSDA, dedicat industriilor de apărare, securitate, tehnologie, cyber și spațiu.
Luând cuvântul în cadrul panelului intitulat „Strengthening Romania’s Defense Industry with Government and EU Funding and Long-Term Strategies”, moderat de Robert Lupițu, redactorul-șef CaleaEuropeană.ro, Cara a arătat schimbarea de poziționare a BEI față de sectorul de apărare și securitate odată cu războiul rus din Ucraina, domeniu care a devenit „o prioritate transversală” .
„Ambițiile noastre în acest sector s-au mărit considerabil. Anul trecut, am finanțat un total de aproape un miliard. Targetul nostru pentru anul acesta este de trei ori mai mare. Ce putem finanța? Care sunt produsele și care sunt domeniile specifice? Practic doar arme și muniție nu putem finanța, așa dacă ar fi să sumarizez în două cuvinte”, a detaliat reprezentantul BEI.
Șeful Biroului Grupului BEI în România a explicat eforturile de adaptare depuse de instituție pentru a contribui la sporirea securității și apărării, prin finanțare tridimensională.
„Am lucrat și acum încercăm să comunicăm care este paleta foarte largă asupra căreia putem să ne aplicăm și aici aș împărți-o în trei: infrastructură, tehnologie avansată și companii mici și mijlocii care sunt implicate în lanțul de producție”.
În ceea ce privește infrastructura, BEI poate finanța nu doar infrastructura dual-use, ci și „mobilitate militară, barăci militare, dispozitive de securizare a frontierelor, dispozitive de protecție a infrastructurii submarine – dacă e vorba de cablu sau conducte submarine și evident tot ce înseamnă cyber security, tot ce înseamnă drone, tot ce înseamnă supraveghere, monitorizare și military intelligence”, a detaliat Cara.
Când vine vorba de tehnologii avansate, BEI, a explicat Marius Cara, are o viziune mai largă, nu abordează chestiunile doar din „perspectiva sectorului de apărare”.
În acest domeniu, Banca Europeană de Investiții, conform explicațiilor șefului Biroului Grupului BEI în România, încearcă să „dezvolte produse bancare care să fie adaptate acestui sector, care este inerent mai riscat.”
„Vorbim fie de finanțări de tip equity sau venture debt, prin fonduri sau în mod direct de către bancă, deci produse de scalare, de creștere a acestor companii și, evident, la care se adaugă împrumuturile clasice, care, în cazul BEI, sunt avantajoase prin termene cu durată lungă, dobânzi avantajoase. Noi încercăm să echilibrăm durata de viață a proiectului cu durata de viața împrumutului. Aici putem iarăși finanța orice investiție în capacități noi de producție sau în dezvoltarea capacităților existente. De multe ori, investiții care sunt făcute de grupuri mari, de companii mari din Europa, cu care probabil lucrăm deja în alte țări, deci toate aceste investiții strategice, cu acele excepții de care am vorbit la început, putem să ne uităm dacă se încadrează sau nu în sfera noastră de eligibilitate”, a mai spus Cara.
El a amintit că BEI încearcă să aplice sprijinul și experiența căpătate în alte sectoare și în sectorul de apărare.
„Noi suntem probabil cei mai mari finanțatori de infrastructură în România și aici vorbim de autostrăzi, vorbim de spitale, vorbim de infrastructură municipală, transport urban și așa mai departe. Deci toate aceste produse pe care le ofeream și le-am dezvoltat pentru alte sectoare, încercăm acum să le aplicăm și la sectorul de apărare. Deci putem să ne uităm la aceste companii multinaționale care vor să vină să investească în România, să vedem cum putem să le sprijinim financiar”, a conchis reprezentantul BEI.
ROMÂNIA
MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Cătălin Predoiu: Este un succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene
Ministerul Afacerilor Interne a câștigat o poziție de top în cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), a anunțat ministrul Cătălin Predoiu.
Într-un comunicat MAI, acesta dezvăluire că Ioana Raluca Rusu, comisar în cadrul Poliției de Frontieră, a fost numită în funcția de șef al Unității de Fuziune a Informațiilor din cadrul Diviziei pentru Managementul Integrat al Frontierelor Europene.
Decizia a fost adoptată marți, în urma demersurilor susținute ale MAI, un obiectiv stabilit de ministru la începutul acestui an.
„Este un succes uriaș. FRONTEX este o agenție cheie la nivel european. Prin aceasta poziție, vom proteja mai bine interesele și granițele României, ca și ale Europei”, a subliniat Predoiu.
Ministrul de Interne a arătat că „acest succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene” reprezintă și o „consecință a acțiunii Ministerului Afacerilor Interne în combaterea migrației ilegale.”
„Am redus migrația ilegală in România cu peste 80% in mai puțin de doi ani. România asigură securitatea frontierelor sale și ale Europei mai bine decât orice altă țară europeană. Am fixat standarde europene în protecția frontierei naționale și în operarea codurilor și procedurilor Schengen prin profesionalismul Poliției de Frontieră”, a amintit Cătălin Predoiu.
În încheiere, ministrul de Interne a felicitat-o pe Ioana Raluca Rusu, i-a urat succes și a asigurat-o de tot sprijinul conducerii ministerului.
