Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie

La prima ediție a conferinței internaționale MAKE it in ROMANIA, organizată sub egida Black Sea Defense & Aerospace – BSDA, reprezentanții Thales România, Rheinmetall Automecanica și Otokar au evidențiat, din perspective diferite, principalele provocări și direcții ale industriei de apărare din România.

În cadrul panelului Strengthening Romania’s Defense Industry with Government and EU Funding and Long-Term Strategies, Cristian Sficihi (Country Director, Thales România), Tiberiu Lukacs (Sales Manager, Rheinmetall Automecanica) și Tamer Sircali (Military Vehicles Marketing, Customer Relations & Projects Group Director, Otokar) au evidențiat importanța producției locale, a transferului de tehnologie și a colaborării cu furnizorii români, subliniind că aceste obiective depind de un cadru legislativ mai clar, predictibil și adaptat contextului actual.

De la provocările generate de procedurile privind achizițiile, legislația neactualizată și lipsa predictibilității, până la presiunile legate de termene și cerințe tehnice, reprezentanții celor trei companii au prezentat atât dificultățile întâlnite în România, cât și acțiunile pe care le derulează deja la nivel local, inclusiv dezvoltarea de capacități tehnologice și industriale.

„Întotdeauna m-am lovit de legea achizițiilor publice. Legea achizițiilor publice, care în România este judecată în litera ei și nu în spiritul ei. Și atunci, de fiecare dată când aveam produsul, dar trebuia să fie cel mai ieftin de pe piață și al meu nu era, sau trebuia să-l livrez într-o perioadă în care nu se putea, sau trebuia să accept niște condiții de penalizări (…) toate acestea, subsumate, ne-au făcut să nu câștigăm”, a declarat Cristian Sficihi, Country Director, Thales România.

Cristian Sficihi a arătat că, în ultimii ani, achizițiile din domeniul apărării s-au orientat către contracte „guvern la guvern”, ceea ce a făcut ca instituțiile și companiile românești să nu poată participa la aceste programe. El a explicat că natura acestor contracte a exclus organizațiile locale din proces, în timp ce atât industria de stat, cât și cea privată se confruntau deja cu dificultăți:

„Dacă vă uitați la tot ce s-a achiziționat în ultima perioadă, au fost contracte guvern la guvern. Contracte guvern la guvern care nu au mai adus niciun fel de beneficiu. Aveam o organizație care știa ce trebuie să facă, dar nu avea voie să se implice. Aveam o industrie etatistă, care o luase la vale, (…) și o industrie privată, mică, care și ea ar fi făcut, dar nu erau proiecte și pentru ei”, a spus el.

Sficihi a adăugat că, în paralel, Thales a dezvoltat în România capabilități tehnologice avansate, însă acestea au deservit în principal partenerii externi: „Ne-am așezat aici începând să dezvoltăm inteligența artificială, sisteme de comandă și control pentru toate forțele armate europene și NATO, mai puțin România.”

Tiberiu Lukacs, Sales Manager, Rheinmetall Automecanica, a arătat că lipsa predictibilității și cadrul legislativ incomplet rămân provocări majore pentru investițiile în apărare, subliniind că programele de înzestrare nu sunt actualizate, iar legislația nu ține pasul cu nevoile industriei. El a menționat și eforturile deja realizate de Rheinmetall în România, inclusiv calificarea unui număr mare de furnizori locali.

„O provocare pe care o simțim în mod curent, și cred că și colegii din industrie au pomenit despre ea, este lipsa unei predictibilități în ceea ce privește achizițiile în apărare. O altă provocare este legată de legislația incompletă, pe alocuri redundantă, care, din punctul nostru de vedere, nu este suficient de dinamică, actualizată în contextul în care ne aflăm: context geopolitic, de securitate, și contextul mecanismelor europene care vin peste noi, la propriu, și noi încă nu suntem 100% pregătiți. Sigur, se fac eforturi, dar nu suntem 100% pregătiți, din punct de vedere legal, pentru a crea un cadru legislativ favorabil sau un pachet legislativ fast lane care să prioritizeze investițiile strategice. O altă provocare este legată de lanțul de furnizori. Din fericire, am găsit suficientă înțelegere în partea română, dar, în continuare, este o provocare pentru noi să găsim în acest lanț de aprovizionare furnizori locali, competenți, calificați și care să fie în măsură să se adapteze rapid la noile programe de înzestrare”, a detaliat Tiberiu Lukacs.

La rândul său, Tamer Sircali, Military Vehicles Marketing, Customer Relations & Projects Group Director, Otokar, a subliniat că proiectul Otokar din România presupune o producție locală reală și un transfer substanțial de tehnologie, însă dezvoltarea acestui program depinde de gestionarea eficientă a legislației și documentației, într-un context marcat de termene scurte și cerințe complexe.

El a arătat că industria de apărare operează astăzi sub presiunea timpului, bugetelor și noilor tehnologii, iar îndeplinirea obiectivelor necesită o colaborare strânsă între stat, contractor și furnizori.

„Știu că Armata Română este o armată foarte exigentă, cu cerințe specifice și detaliate și își doresc cele mai bune echipamente și sisteme în inventarul lor. Pe de altă parte, timpul este foarte limitat, pentru că amenințarea este foarte aproape, este o amenințare foarte clară pentru România și Europa de Est. Și, de asemenea, bugetele sunt limitate. Așadar, acum este ceva ce aș numi o „artă a optimizării” în industria militară. Trebuie să optimizezi timpul, bugetul, performanța, capabilitățile, într-un timp foarte limitat, împreună cu partenerii tăi. În acest program, colaborăm cu autoritățile guvernamentale, cu baza de furnizori din România și cu instituțiile educaționale și tehnice din România. Cred că, din partea statului, gestionarea legislației și a documentației este critică, iar statul român o face foarte bine. Există cerințe mari și angajamente detaliate. Pe de altă parte, contractanții și furnizorii lucrează într-un timp și cu bugete limitate, așa că trebuie să gestionăm compromisurile împreună, pentru că suntem în aceeași barcă. Țintele sunt foarte clare și trebuie să le atingem prin această colaborare și lucrând ca o singură echipă”, a punctat acesta.

Bucureștiul a găzduit miercuri, 26 noiembrie, prima ediție a conferinței internaționale MAKE it in ROMANIA, un eveniment dezvoltat sub egida Black Sea Defense & Aerospace – BSDA. Evenimentul și-a propus să devină o platformă de dezbatere între industria de apărare și autoritățile centrale, administrațiile locale, companiile românești și investitorii străini interesați să dezvolte capacități pe teritoriul României.

Peste 700 de participanți din 23 de țări – de la producători de tehnică militară și integratori globali, până la companii din energie, IT&C, construcții, electronică și comunicații – au luat parte la dezbaterile de la București, alături de reprezentanți ai Guvernului României, autorităților locale și instituțiilor europene care gestionează mecanismele de finanțare pentru industria de apărare.