Industria de apărare din Slovacia înregistrează profituri record din exporturi către Ucraina, deși guvernul Fico a suspendat oficial asistența militară pentru Kiev

Industria de apărare privată din Slovacia a înregistrat profituri record în 2024, cu exporturi de armament în valoare de 1,15 miliarde de euro – echivalentul a circa 1% din PIB, dublu față de 2023 și de zece ori mai mult decât înaintea invaziei ruse în Ucraina, în 2022, informează Politico. Creșterea spectaculoasă are loc în ciuda faptului că premierul Robert Fico a blocat asistența militară oficială pentru Kiev, a criticat sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei, a respins perspectiva aderării Ucrainei la NATO și chiar s-a întâlnit cu Vladimir Putin.

Ministrul adjunct al Apărării, Igor Melicher, a declarat pentru Politico că succesul industriei private nu contrazice politica guvernului:

„Guvernul slovac a promis cetățenilor săi, prin programul de guvernare, că nu vom trimite nici măcar un glonț din depozitele statului în Ucraina și ne ținem de această promisiune.” El a explicat că sprijinul oficial al Slovaciei se limitează la ajutoare non-letale și la furnizarea de electricitate, „necesară pentru funcționarea Ucrainei ca stat.”

În schimb, Bratislava nu are rezerve față de activitatea companiilor private de armament: „Am aderat la Uniunea Europeană pentru valorile pe care le împărtășim. Respectăm, de asemenea, piața liberă. Prin urmare, să restricționăm companiile din industria de apărare ar fi destul de ipocrit din partea noastră,” a spus Melicher.

Potrivit Centrului pentru Analiza Politicilor Europene, firmele slovace produc muniție de 155 mm, obuziere autopropulsate Zuzana 2, sisteme de detecție, echipamente de război electronic și tehnologie de comunicații.

Ministrul Apărării, Robert Kaliňák, a subliniat în repetate rânduri că producția are scop economic, nu militar: „Aceasta nu este o susținere a războiului, ci o susținere a comerțului,” spunea el anul trecut la inaugurarea unei fabrici de muniție. „Am spus înainte și după alegerile generale din 2023 că nu vom restricționa companiile de apărare pentru că avem nevoie de creștere economică. Este grozav, pentru că se creează locuri de muncă,” a reiterat el în martie.

Melicher a mai precizat că „cea mai mare parte a echipamentului militar produs în Slovacia nu este vândut direct Ucrainei, ci partenerilor occidentali, care decid apoi cum să folosească acest material.”

Opoziția acuză, însă, guvernul Fico de ipocrizie. Lucia Yar, eurodeputată din partea partidului Progresívne Slovensko, afirmă că strategia guvernului este contradictorie: „Este o strategie de comunicare încărcată de pacifism de fațadă și oportunism.”

Fico și-a reafirmat opoziția față de sprijinul militar, ironizând inițiativele de apărare europene: „Ar trebui să luăm de la pensionari acum ca să cumpărăm tancuri?”, a întrebat el în martie. „Pentru numele lui Dumnezeu, pentru ce fel de război se pregătește Europa? De ce are nevoie brusc Europa să cheltuiască 800 de miliarde de euro pe armament?”, a spus premierul ulterior, în aprilie, la marcarea a 80 de ani de la eliberarea Slovaciei de sub ocupația germană.

În ciuda criticilor la adresa UE, guvernul de la Bratislava încearcă să acceseze fondurile europene pentru apărare, inclusiv noul program de împrumuturi pentru armament de 150 miliarde de euro.

„Fico înțelege că este vorba despre sume importante de bani europeni,” a spus Lucia Yar. „Poate că nu este interesat de agenda apărării colective, dar știe că, printr-un mesaj potrivit, mai ales despre infrastructura cu dublă utilizare, poate accesa aceste fonduri europene orientate spre apărare pentru a-și finanța proiectele interne.”