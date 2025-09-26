SĂNĂTATE
Industria farmaceutică din Europa trebuie să facă față competiției globale cu Statele Unite și cu țările asiatice, atenționează Alexandru Rafila
Președintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, Alexandru Rafila, a participat la cea de-a patra ediție a Forumului Pacienților din Europa Centrală și de Est. În intervenția sa, fostul ministru al sănătății a subliniat importanța parteneriatului dintre asociațiile de pacienți, industrie, administrația publică și organizațiile profesionale medicale, pentru a asigura un acces mai bun la medicamente în general, inclusiv la cele inovatoare.
„Acest parteneriat răspunde atât nevoilor de dezvoltare ale industriei farmaceutice la nivel national și european, cât și obiectivelor de reziliență și sustenabilitate în domeniul medicamentelor esențiale și critice. Totodată Europa trebuie să facă față competiției globale cu Statele Unite și cu țările asiatice, cu rol major în industria farmaceutică, precum China și India, in ceea ce priveste cercetarea și dezvoltarea de molecule inovatoare”, a adăugat Alexandru Rafila.
Alexandru Rafila a reamintit de colaborarea cu asociațiile de pacienți, un parteneriat plin de satisfacții și cu rezultate pentru protejarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților: „Un proiect apropiat mie, demarat în 2018, alături de COPAC (Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice) și finalizat în 2023, in perioada mandatului meu de ministru al Sanatatii, a fost acordarea pentru prima dată a accesului gratuit la vaccinare pentru pacienții cu boli cronice”, a mai precizat deputatul.
UE lansează Parteneriatul ”One Health” împotriva rezistenței la antimicrobiene, în valoare de 253 mil euro
Uniunea Europeană a lansat oficial Parteneriatul „One Health” împotriva rezistenței la antimicrobiene (OHAMR), o inițiativă cu o durată de 10 ani și un buget de 253 de milioane de euro, cofinanțată cu 75 de milioane de euro de către Orizont Europa, informează un comuncat oficial al Executivului European.
Având ca obiectiv combaterea problemei globale de sănătate reprezentată de rezistența la antimicrobiene (AMR), care cauzează peste 35 000 de decese anual în UE, programul va oferi soluții inovatoare prin reunirea a 53 de organizații din 30 de țări.
„Europa este pregătită să conducă lupta globală împotriva rezistenței la antimicrobiene. Acest parteneriat demonstrează angajamentul nostru de a intensifica eforturile, de a inova și de a proteja fundamentele medicinei moderne”, a declarat Ekaterina Zaharieva, comisarul pentru start-up-uri, cercetare și inovare.
Coordonat de Consiliul suedez pentru Cercetare, OHAMR pune accentul pe abordarea One Health pentru reducerea utilizării antimicrobienelor și a rezistenței la acestea prin consolidarea capacității de cercetare, promovarea cercetării colaborative, sprijinirea transpunerii politicilor și îmbunătățirea utilizării datelor.
Agenția Europeană a Medicamentului: Nu am găsit dovezi că administrarea de paracetamol în timpul sarcinii provoacă autism la copii
În contextul declarațiilor recente ale administrației amerciane privind o posibilă legătură între utilizarea paracetamolului (acetaminofenului) în timpul sarcinii și riscul aparăției autismului în rândul copiilor, Agenția Europeană a Medicamentului a reacționat prin reafirmarea poziției sale, în baza datelor disponibile, că nu există elemente noi care să impună modificarea recomandărilor în Uniunea Europeană.
În UE, paracetamolul (cunoscut și sub denumirea de acetaminofen) poate fi utilizat pentru reducerea durerii sau a febrei în timpul sarcinii, dacă este necesar din punct de vedere clinic. În prezent, nu există dovezi noi care să impună modificarea recomandărilor actuale ale UE privind utilizarea acestuia.
„Paracetamolul rămâne o opțiune importantă pentru tratarea durerii sau a febrei la femeile însărcinate. Recomandarea noastră se bazează pe o evaluare riguroasă a datelor științifice disponibile și nu am găsit dovezi că administrarea de paracetamol în timpul sarcinii provoacă autism la copii”, a declarat Steffen Thirstrup, director medical al EMA.
Conform informațiilor despre produsul paracetamol din UE, o cantitate mare de date provenite de la femei însărcinate care au utilizat paracetamol în timpul sarcinii indică faptul că nu există risc de malformații la fătul în dezvoltare sau la nou-născuți.
În 2019, EMA a analizat studiile disponibile care au investigat dezvoltarea neurologică a copiilor expuși la paracetamol în uter și a constatat că rezultatele nu erau concludente și că nu se putea stabili nicio legătură cu tulburările de dezvoltare neurologică. [1][2]
Atunci când este necesar, paracetamolul poate fi utilizat în timpul sarcinii. Ca în cazul oricărui medicament pentru tratamentul acut, acesta trebuie utilizat la cea mai mică doză eficientă, pentru o perioadă cât mai scurtă posibil și cât mai rar posibil.
Femeile însărcinate trebuie să discute cu medicul lor dacă au întrebări despre orice medicament pe care îl pot lua în timpul sarcinii.
Ca în cazul tuturor medicamentelor, EMA și autoritățile naționale competente din UE vor continua să monitorizeze siguranța medicamentelor care conțin paracetamol și vor evalua prompt orice date noi pe măsură ce acestea apar. Se vor lua măsuri de reglementare, după caz, pentru a proteja sănătatea publică.
[1] “The European Network of Teratology Information Services, ENTIS: Position statement on acetaminophen (paracetamol) in pregnancy”, October 3, 2021, https://www.entis-org.eu/entis-news/official-entis-position-statement-paracetamol-acetaminophen-apap-use-in-pregnancy
[2] Ahlqvist VH, Sjöqvist H, Dalman C, et al. “Acetaminophen use during pregnancy and children’s risk of autism, ADHD, and intellectual disability” JAMA, 2024;331(14):1205–1214. doi:10.1001/jama.2024.3172
România, în fața celei mai accelerate scăderi demografice din UE: Pact pentru natalitate și îmbunătățirea screening-ului neonatal, soluții propuse
Specialiști din domeniul sănătății, reprezentanți ai autorităților și membri ai Senatului României au discutat, în cadrul unei mese rotunde „Natalitatea, încotro? Politici pentru viitor”, soluții concrete pentru susținerea familiilor, accesul la tratamente moderne împotriva infertilității și îmbunătățirea sănătății mamei și nou-născuților. Discuțiile au abordat politici publice, inițiative legislative și bune practici pentru creșterea natalității, punând accent pe colaborarea dintre autorități, sistemul medical și societatea civilă în vederea continuării unor soluții durabile pentru viitorul demografic al țării noastre, în contextul în care România se confruntă cu una dintre cele mai accelerate scăderi ale populației din Uniunea Europeană.
Este nevoie de politici de sănătate corecte și proactive pentru a răspunde provocărilor demografice și pentru a susține creșterea natalității, prin colaborarea dintre instituții și experți.
„Această masă rotundă este un prilej să privim cu seriozitate problemele demografice și de sănătate și să venim cu soluții proactive. Avem alături experți valoroși, iar dialogul dintre instituții și profesioniști este cheia pentru politici care să răspundă cu adevărat nevoilor societății”, a subliniat Prof. Univ. Dr. Carmen Orban, președinte Subcomisia pentru populație și dezvoltare.
Creșterea natalității trebuie susținută nu doar prin politici de sprijin direct pentru familii, ci și prin programe de prevenție și educație, care să asigure sănătatea copiilor și a părinților.
„Dacă ne dorim copii sănătoși, trebuie să investim serios în prevenție și educație. Este esențial să dezvoltăm programe care să sprijine cuplurile și familiile, dar și să introducem măsuri legislative care să pună accent pe calitate și pe sănătate publică”, a precizat Prof. univ. dr. Adrian Streinu Cercel, președinte Comisia pentru sănătate din Senatul României în intervenția sa.
Natalitatea trebuie sprijinită prin politici de prevenție și programe de sănătate publică, dar fără a pune presiune asupra femeilor. Ministerul Sănătății anunță că are în lucru o strategie națională de prevenție, care va include screening neonatal, oncologic și pentru sănătatea mintală, urmând să fie lansat un program național dedicat începând cu anul viitor.
„România are nevoie de o creștere a natalității, dar acest lucru nu se poate face prin constrângeri sau presiuni asupra femeilor. Avem obligația să respectăm drepturile fundamentale și să investim în prevenție și educație pentru sănătatea mamelor și a copiilor. Ministerul Sănătății va lansa, de la începutul anului viitor, un program național de prevenție care va acoperi oncologia, sănătatea neonatală și sănătatea mintală, cu soluții concrete pentru viitor”, a precizat ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, în timpul dezbaterii.
Sprijinirea natalității presupune reconcilierea vieții profesionale cu cea personală, prin politici fiscale stimulative, programe flexibile pentru părinți și un angajament comun al tuturor actorilor politici și sociali. Nicoleta Pauliuc, președinte Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Senat, a făcut apel la un „pact pentru natalitate”.
„Natalitatea nu este un moft, ci respirația unei națiuni. Avem nevoie de un pact pentru natalitate, un angajament dincolo de partide și cicluri electorale, pentru ca România să devină un loc unde copiii sunt doriți, familiile sprijinite, iar tinerii încurajați să-și clădească viitorul aici, acasă”, a punctat Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat.
