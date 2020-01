Infecția cu coronavirus a ajuns în UE. Comisarul european pentru sănătate Stella Kyriakides convoacă o reuniune a reprezentanţilor statelor membre în domeniu

Comisarul european pentru sănătate Stella Kyriakides a convocat pentru luni o reuniune a reprezentanţilor din sănătate din Uniunea Europeană în vederea discutării opţiunilor de reacție în faţa răspândirii noii tulpini mortale de coronavirus originând din China, după ce autoritățile franceze au confirmat primele trei cazuri de pe continent, informează sâmbătă agenţia DPA, preluat de Agerpres.

Autorităţile sanitare din Franţa au anunţat vineri seară că au fost confirmate trei cazuri: un pacient internat la Bordeaux, în sud-vest, şi alţi doi la Paris, subliniind că acestea au fost ”primele cazuri europene”.

Cei trei pacienţi sunt internaţi în regim de izolare. Toţi au revenit recent din China, iar cei doi pacienţi din Paris sunt ”rude apropiate”, a precizat ministrul Sănătăţii, citat de Agerpres.

„Urmărim foarte îndeaproape situația în curs de dezvoltare legată de coronavirus și am solicitat luni o reuniune a Comitetului pentru securitate și sănătăte în UE pentru a discuta despre opțiunile de răspuns și nevoile de pregătire ale statelor membre”, a scris comisarul european pe Twitter

I am in close contact with Member States, @WHO & @ECDC_EU. #ECDC is in the process of updating its risk assessment. This morning I discussed the situation with Ministers @agnesbuzyn & Milan Kujundžić @EU2020HR. We stand ready to act & step up our response if needed. #coronavirus

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 25, 2020