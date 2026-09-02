Infertilitatea și oncofertilitatea, propuse pentru finanțare prin EU4Health în bugetul UE pentru 2027. Gabriela Firea: Infertilitatea nu este un moft

Europarlamentarii Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitate de gen (FEMM) din Parlamentul European au votat mai multe amendamente cu privire la bugetul european pentru 2027. Astfel, fonduri din programul EU4Health ar urma să fie direcționate către prevenirea, diagnosticarea, consilierea și sprijinul social al infertilității și al oncofertilității.

„La votul de săptămâna aceasta pe avizul referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru anul 2027, în cadrul Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen, au fost adoptate amendamentele pe care le-am depus cu gândul la femeile și familiile din întreaga Uniune Europeană”, a precizat eurodeputatul social-democrat, Gabriela Firea.

Raportul merge la vot în plenul Parlamentului European: „Sunt sigură că aceste modificări vor fi aprobate de colegii eurodeputați. Infertilitatea nu este un moft, ea trebuie tratată ca o problemă importantă de sănătate publică, iar șansa de a deveni părinte nu trebuie să depindă de țara în care trăiești sau de posibilitățile financiare pe care le are o familie”, a mai adăugat eurodeputatul român.

De asemenea, Gabriela Firea a solicitat Comisiei Europene și statelor membre să îmbunătățească accesul egal la prevenirea și diagnosticarea infertilității, la serviciile de reproducere asistate medical, precum și sprijin psihosocial prin intermediul fondurilor europene.

„Pentru un cuplu care își dorește un copil, diagnosticul de infertilitate, vine atât cu o povară medicală, emoțională, cât și cu una financiară. Tocmai de aceea, este imperativ să reducem diferențele dintre statele membre, să asigurăm accesul egal la servicii și să oferim o șansă cuplurilor care își doresc să devină părinți. Speranța unei familii de a avea un copil trebuie susținută, la fel și lupta unei femei pentru sănătatea și viața ei”, a conchis aceasta.