Infografic Monitorul Social: Doar 9% dintre tinerii din România sunt interesați de politică. Existența unor mesaje politice de stânga ar mări interesul acestora față de politică

Președintele francez, Emmanuel Macron, și cancelarul german, Angela Merkel, au punctat marți, cu prilejul sesiunii la nivel înalt a Conferinței anuale a Organizației Mondiale a Muncii (OIM), că temerile oamenilor privind schimbările tehonologice și dispariția locurilor de muncă trebuie să fie abordate cu seriozitate, anunță DPA, citat de Agerpres.

”Până în prezent, nu am fost capabili să dovedim că tehnologia a adus progres social”, a declarat preşedintele francez, adresându-se conferinţei OIM de la Geneva, ce marchează centenarul acestei organizaţii.

