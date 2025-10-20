INTERNAȚIONAL
Informații contradictorii “pe surse” după întâlnirea “nu atât de sumbră” Trump-Zelenski: Liderul SUA vrea să încheie conflictul pe “actuala linie” și “nu a aruncat nicio hartă de război”
Președintele american Donald Trump a revenit, în cadrul întâlnirii de vineri cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, asupra ideii ca Ucraina să cedeze teritorii Rusiei, dar în cele din urmă a fost de acord „să încerce să încheie conflictul pe actuala linie”, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile care au avut loc la Casa Albă între liderii de la Washington și Kiev, au relatat Politico Europe și Financial Times.
Zelenski se dusese la Casa Albă sperând să-l convingă pe Trump să accepte furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei pentru a sprijini lupta împotriva invaziei ruse, dar a plecat nemulțumit de rezultatul summitului, potrivit unei alte persoane la curent cu întâlnirea, care a vorbit sub protecția anonimatului.
Trump, care discutase timp de două ore cu președintele rus Vladimir Putin joi, a declarat după întâlnirea de vineri cu Zelenski că are impresia că “președintele Putin vrea să pună capăt războiului”.
Însă, în timpul discuțiilor cu Zelenski, potrivit sursei citate mai sus, „americanii au spus că Putin vrea să continue lupta și că are o mașină de război puternică”.
„Apoi Witkoff (n.r. – emisarul special pentru Orientul Mijlociu) a intervenit în conversație și a spus că rușii urmăresc să cucerească întregul Donbas… Și s-a simțit în cameră că americanii testau ucrainenii pentru a vedea la ce ar fi dispuși să fie de acord”, a spus persoana respectivă citată de Politico.
Citiți și Ucraina pleacă de la Casa Albă fără rachete Tomahawk. Trump le cere lui Zelenski și Putin să pună capăt războiului “pe linia de luptă”: Să revendice ambii victoria, să decidă istoria!
Renunțarea la regiunea Donbas din estul Ucrainei, puternic fortificată, este exclusă pentru Ucraina, care se teme că un asemenea pas ar deschide o rută clară pentru Rusia de a cuceri și mai mult teritoriu cu ușurință.
Nu este prima dată când administrația Trump sugerează un schimb teritorial favorabil obiectivelor strategice ruse, deși, în ultima perioadă, președintele american vorbise mai optimist despre perspectivele Kievului în război.
„Zelenski nu a fost de acord că Ucraina ar trebui să cedeze teren pe care Rusia nu a reușit să-l ocupe. În final, Trump a încheiat întâlnirea spunând: Bine, să încercăm să terminăm asta pe actuala linie”, a declarat persoana citată anterior.
Aparenta reînnoită încredere a președintelui american în perspectiva lui Putin asupra războiului îi va frustra pe liderii europeni, care încearcă să-l convingă pe Trump că declarațiile publice ale Rusiei privind dorința de a încheia conflictul declanșat de ea sunt doar o farsă.
„Cu un singur apel telefonic, Putin pare să fi reușit să-i schimbe din nou părerea președintelui Trump despre Ucraina”, a declarat pentru Politico’s Brussels Playbook o a doua persoană familiară cu negocierile.
„Acum patru zile discutam despre rachetele Tomahawk; acum accentul s-a mutat pe concesiile teritoriale ale Ucrainei. Revine Europei sarcina de a se asigura că următoarea schimbare în poziția lui Trump va fi în favoarea Ucrainei”, a adăugat aceasta.
Mesajul său a venit la scurt timp după ce Financial Times, citând mai multe surse, a relatat că întâlnirea dintre Zelenski și Trump a degenerat, în mai multe momente, într-o ceartă cu tonuri ridicate, amintind de întâlnirea tensionată din februarie de la Casa Albă, Trump „într-una înjurând” și, la un moment dat, aruncând deoparte hărțile frontului și insistând ca Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas Rusiei.
Persoana citată anterior, familiară cu întâlnirea, a declarat pentru Politico că „Trump nu a aruncat nicio hartă de război” ci „a spus doar că s-a săturat de atâtea hărți diferite”. Un diplomat al Uniunii Europene, vorbind pentru Politico Europe, a spus că întâlnirea „nu a fost atât de sumbră pe cât s-a relatat”.
Doi experți republicani în politică externă, cu acces direct la întâlnirea de la Casa Albă, au afirmat că nu a existat niciun limbaj vulgar din partea lui Trump. „Întâlnirea a fost o dezamăgire pentru ucraineni, nu un dezastru”, a spus unul dintre ei.
Aliații republicani ai Ucrainei îl sfătuiseră pe Zelenski să anuleze vizita, argumentând că momentul era inoportun, întrucât Washingtonul era preocupat de blocajul bugetar al guvernului, iar Casa Albă își concentra atenția asupra Orientului Mijlociu. Echipa lui Zelenski a fost, de asemenea, sfătuită să nu facă din rachetele Tomahawk o prioritate, mai ales în lumina convorbirii telefonice Trump–Putin din ziua anterioară întâlnirii de la Casa Albă cu președintele Ucrainei.
Zelenski, vorbind cu reporterii după întâlnire, a spus că mesajul lui Trump a fost „amestecat”. Întrebat dacă este încrezător că va primi rachetele Tomahawk, el a răspuns cu un zâmbet ironic: „Sunt realist”, a spus el, adăugând că reticența lui Trump reprezintă doar poziția americană „pentru astăzi.”
INTERNAȚIONAL
Ministrul lituanian de externe respinge ideea unei întâlniri Trump–Putin la Budapesta: „Singurul loc potrivit pentru Putin în Europa este la Haga, în fața tribunalului”
Președintele rus Vladimir Putin ar trebui să fie împiedicat să participe la negocierile menite să înghețe războiul din Ucraina, a avertizat ministrul lituanian de externe, Kęstutis Budrys, după ce președintele american Donald Trump a propus Ungaria ca țară gazdă, relatează Politico Europe.
Înainte de reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată luni la Luxemburg, ministrul lituanian de externe a criticat dur planurile privind aceste discuții, care ar marca prima vizită a lui Putin într-un stat al Uniunii Europene de la declanșarea invaziei la scară largă, în februarie 2022. „Nu-mi pot imagina că i s-ar permite să traverseze spațiul nostru aerian”, a declarat Budrys.
„Nu există loc pentru criminali de război în Europa. Singurul loc potrivit pentru Putin în Europa este la Haga, în fața tribunalului, nu în vreuna dintre capitalele noastre”, a declarat el.
Întrebat dacă refuzul de a sprijini potențialul summit, negociat de Casa Albă, ar risca să-l înfurie pe Trump, Budrys a răspuns doar că „există și alte modalități, știți, dacă el vrea să ajungă acolo, dar eu aș căuta și alternative”.
Premierul ungar Viktor Orbán și-a cultivat cu grijă relațiile atât cu Putin, cât și cu Trump, și a susținut cu entuziasm planurile ca țara sa să găzduiască summitul.
Între timp, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că planurile privind o eventuală vizită a lui Putin la Budapesta — lider care este vizat de Curtea Penală Internațională pentru crime de război — „nu sunt deloc plăcute”.
Totuși, ea a adăugat: „Statele Unite au o forță semnificativă prin care pot exercita presiuni asupra Rusiei pentru a o aduce la masa negocierilor; dacă vor folosi această influență, desigur, este un lucru bun.”
La rândul său, ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a adăugat că discuțiile ar putea avea sens, dar doar dacă vor conduce la „încetarea imediată a focului.”
Comisia Europeană a reacționat cu rezerve la posibilitatea unui summit între președinții Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta, dar a subliniat că o astfel de întâlnire ar fi binevenită doar dacă ar contribui la „avansarea procesului de pace”.
Trump a anunțat joi că el și Putin au avut o convorbire telefonică îndelungată mai devreme în cursul zilei, în cadrul căreia „s-au făcut progrese importante”, iar cei doi lideri au convenit să se întâlnească în capitala Ungariei. Premierul ungar a salutat vestea, descriind-o drept „extraordinară pentru oamenii iubitori de pace din întreaga lume”, și a transmis că în Budapesta au început pregătirile pentru organizarea întâlnirii.
Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a arătat deschiderea de a se întâlni cu Vladimir Putin la Budapesta.
Summitul planificat de Trump cu Putin la Budapesta ar fi a doua întâlnire între liderii SUA și Rusia din 2022, ridicând întrebări la Kiev și în Europa cu privire la modul în care diplomația lui Trump ar putea modifica cursul războiului.
INTERNAȚIONAL
Zelenski se declară pregătit să-l întâlnească pe Putin la Budapesta, dar respinge ideea unor concesii teritoriale Rusiei
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat pregătit să-l întâlnească pe omologul său rus, Vladimir Putin, la Budapesta, într-un interviu acordat duminică postului de televiziune american NBC, după discuțiile purtate cu președintele SUA, Donald Trump, a relatat agenția ungară MTI, scrie Agerpres.
În interviul său, Zelenski l-a comparat pe Putin cu organizația teroristă Hamas, dar a spus că este pregătit să-l întâlnească personal la un summit de pace care ar urma să aibă loc la Budapesta.
Întrebat dacă Ucraina ar putea ceda teritorii în schimbul păcii, Zelenski a afirmat că războiul ar putea fi încheiat prin mijloace diplomatice, dar a sugerat că țara sa nu va face alte concesii teritoriale Rusiei.
Președintele american Donald Trump a cerut vineri Kievului și Moscovei să „se oprească acolo unde sunt” și să pună capăt războiului brutal, după o lungă întâlnire la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe care l-a primit pentru a treia oară la Casa Albă în decurs de opt luni și cu care a avut-o cea de-a șasea întâlnire de la preluarea mandatului de președinte.
În cadrul discuțiilor de peste două ore, liderii au abordat furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina, dar au convenit să nu comenteze public aceste discuții. În timp ce Zelenski a calificat conversația drept „productivă” și a spus că prioritatea principală este asigurarea unui armistițiu, Trump a subliniat că atât Rusia, cât și Ucraina ar trebui să pună capăt războiului „chiar acum, pe linia de luptă”.
Trump a anunțat joi că el și Putin au avut o convorbire telefonică îndelungată mai devreme în cursul zilei, în cadrul căreia „s-au făcut progrese importante”, iar cei doi lideri au convenit să se întâlnească în capitala Ungariei. Premierul ungar a salutat vestea, descriind-o drept „extraordinară pentru oamenii iubitori de pace din întreaga lume”, și a transmis că în Budapesta au început pregătirile pentru organizarea întâlnirii.
Summitul planificat de Trump cu Putin la Budapesta ar fi a doua întâlnire între liderii SUA și Rusia din 2022, ridicând întrebări la Kiev și în Europa cu privire la modul în care diplomația lui Trump ar putea modifica cursul războiului.
Președintele SUA a declarat că întâlnirea cu Putin „va fi cel mai probabil una bilaterală”.
„Va fi o întâlnire bilaterală, dar vom ține legătura cu președintele Zelenski. Există multă animozitate între cei doi președinți”, a adăugat președintele SUA, fără a da mai multe detalii.
Trump și Putin s-au întâlnit și în Alaska, pe 15 august, pentru a discuta perspectivele unui acord de pace și ale cooperării bilaterale, prima lor întâlnire de la revenirea lui Trump la putere, în ianuarie. În ciuda discuțiilor, nu s-au înregistrat progrese în ceea ce privește încheierea războiului.
ROMÂNIA
Trimisul special al SUA pentru parteneriate globale subliniază într-o întâlnire cu ministrul Finanțelor „oportunitățile economice comune din energie sau în procesul de reconstrucție a Ucrainei”
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut o întâlnire cu Paolo Zampolli, trimisul special al lui Donald Trump pentru parteneriate globale, la reședința sa din Washington.
„Un mesaj special pentru România de la unul dintre cei mai apropiați oameni ai preşedintelui Trump, emisarul special pentru parteneriate globale Paolo Zampolli, înregistrat chiar la reşedința sa din Washington DC. Am stabilit cu ocazia acestei vizite în Statele Unite o relație de caldă prietenie cu Paolo, care subliniază în acest mesaj că suntem cel mai important aliat din regiune în NATO, dar şi oportunitățile economice comune din energie sau în procesul de reconstrucție a Ucrainei”, a menționat Nazare într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook, însoți de un clip video în care se poate observa că cei doi oficiali discută despre reconstrucția Ucrainei și despre dimensiunea energetică a Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite.
„Sunteți cel mai important aliat NATO al nostru și avem cele mai mari inițiative NATO împreună. Sunteți amplasați într-o zonă extrem de importantă, mai ales pentru orice proces de pace care va fi realizat. Președintele nostru (n.r. Donald Trump) a făcut pace în Orientul Mijlociu. Este incredibil. Acum, în curând, va face pace între Ucraina și Rusia și apoi, știți, din partea europeană, va exista acest mecanism de protecție pentru Ucraina și vecinii săi”, se poate auzi spunând Paolo Zampolli.
Minitrul Finanțelor intervine pentru a reliefa rolul esențial pe care România dorește să îl joace în acest proces de reconstrucție, fiind conștientă de opotunitățile multiple și de potențialul său.
Emisarul președintelui SUA pentru parteneriate globale îl întrerupe ca să arate oportunitățile din sectorul energetic.
„Mai mult decât atât, în domeniul energiei. Aveți o energie bună și ne place tipul vostru de energie”, spune Paolo Zampolli.
În încheiere, ministrul Finanțelor l-a invitat pe oficialul american să efectueze o vizită în România.
Alexandru Nazare a efectuat în perioada 14-18 octombrie o vizită în Statele Unite, unde a participat la reuniunea anuală a Fondului Monetar Internațional (FMI) și a Grupului Băncii Mondiale.
Călătoria i-a oferit prilejul de a consolida relațiile cu partenerii internaționali și să transmită partenerilor americani perspectivele privind evoluțiile economice ale României.

Ministrul Finanțelor și-a început a doua vizită în SUA cu întâlniri cu reprezentanți din administrația Trump: România este pregătită pentru noi investiții, care să asigure creștere și competitivitate economică
Ministrul Finanțelor, „întâlniri importante” la Washington cu reprezentanții Băncii Mondiale și IFC: Deschid noi uși de intrare a investițiilor străine în România
Ministrul Finanțelor l-a invitat la București pe șeful agenției federale a SUA pentru investiții strategice, pentru a extinde dialogul privind atragerea de capital american în România
Ministrul Finanțelor a primit „semnale foarte bune pentru România” în urma discuțiilor la Washington cu FMI și Agenția de rating Fitch
România, prezentă la Atlantic Council și Hudson Institute ca „partener relevant pentru regiunea Europei de Sud-Est”. Nazare: România trebuie să fie proactivă în promovarea intereselor sale economice
