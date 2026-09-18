Informațiile medicale ale pacienților români vor putea fi accesate în orice alt stat membru UE, prin implementarea de către CNAS a proiectului ”RO-MI-LR-DR”

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), în calitate de coordonator, anunță demararea proiectului european „Romanian Medical images, Laboratory results and Discharge reports” (RO-MI-LR-DR), finanțat prin Programul EU4Health, în cadrul apelului EU4H-2024-DGA-MS-IBA-01. Autoritatea finanțatoare este Agenția Executivă Europeană pentru Sănătate și Digital (HaDEA), informează un comunicat oficial al CNAS.

Proiectul se derulează până la data de 31 mai 2029, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) în calitate de partener de implementare, care are totodată rolul de entitate afiliată în cadrul grantului. Proiectul RO-MI-LR-DR are ca obiectiv dezvoltarea serviciilor necesare pentru schimbul electronic și interoperabil, la nivel transfrontalier, al imaginilor medicale, rezultatelor de laborator și biletelor de externare.

Prin conectarea acestor categorii de date la infrastructura europeană de sănătate digitală, proiectul urmărește să sprijine continuitatea îngrijirilor și accesul la informații medicale relevante atunci când cetățenii solicită și beneficiază de servicii medicale într-un alt stat membru.

„Prin RO-MI-LR-DR facem un pas concret către un sistem de sănătate în care informația medicală relevantă poate fi utilizată în siguranță dincolo de granițele naționale. Interoperabilitatea nu este doar un obiectiv tehnic, ci un instrument care poate sprijini continuitatea îngrijirilor și poate facilita accesul profesioniștilor din sănătate la datele necesare pentru acordarea serviciilor medicale. Pentru pacient, beneficiul urmărit este simplu: informația medicală să poată fi disponibilă, în condițiile cadrului legal aplicabil, acolo unde este nevoie de ea în Uniunea Europeană”, a declarat conf. univ. dr. Horațiu Remus Moldovan, președintele CNAS.

Serviciile vor fi dezvoltate prin Punctul național de contact pentru eHealth al României (NCPeH), ce va fi implementat în cadrul proiectului „Romanian Patient Summary”.

Proiectul include pregătirea, implementarea, testarea și verificarea conformității noilor servicii, precum și activitățile necesare operaționalizării acestora, astfel încât schimbul de date să se realizeze în condiții de securitate și interoperabilitate la nivel european.

Valoarea totală estimată a costurilor eligibile ale proiectului este de 999.935,33 euro, iar valoarea maximă a finanțării acordate de Uniunea Europeană este de 799.948,24 euro , reprezentând 80% din costurile eligibile.

, reprezentând 80% din costurile eligibile. Costurile eligibile ale CNAS sunt estimate la 501.850,33 euro, cu contribuție maximă a Uniunii Europene de 401.480,25 euro, iar costurile eligibile ale STS sunt estimate la 498.085,00 euro, cu o contribuție maximă a Uniunii Europene de 398.467,99 euro.

Prin implementarea proiectului, România își va consolida participarea la infrastructura europeană de sănătate digitală și va contribui la dezvoltarea unui schimb transfrontalier sigur și eficient de informații medicale, în beneficiul pacienților și al profesioniștilor din sistemul de sănătate