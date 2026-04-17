Înfrângerea lui Orban în alegerile parlamentare reflectă limitele retoricii anti-UE, apreciază Teresa Ribera: Ungurii au decis că vor să fie europeni

Alegerile din Ungaria, în urma cărora Viktor Orbán a fost înlăturat de la putere după 16 ani, indică faptul că discursul anti-european promovat de extrema dreaptă a ajuns într-un impas, a declarat pentru Euronews Teresa Ribera, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene.

În cadrul emisiunii „Europe Today”, responsabila departamentului pentru tranziție curată, justă și competitivă din cadrul Comisiei Europene, Teresa Ribera, a afirmat că înfrângerea lui Viktor Orbán după 16 ani la putere reflectă limitele retoricii anti-UE, întrucât un număr mare de maghiari au optat pentru relații mai strânse cu Europa.

„Maghiarii au decis că vor să fie europeni, că vor să lupte pentru drepturile lor”, a spus ea, descriind rezultatul ca pe un apel decisiv și „foarte clar” la schimbare.

Orbán, un aliat cheie al președintelui american Donald Trump în Europa, s-a poziționat timp îndelungat ca o forță de destabilizare în cadrul UE și ca unul dintre cei mai fervenți critici ai acesteia. Înaintea votului, vicepreședintele SUA, JD Vance, a făcut campanie în favoarea lui Orbán și i-a lăudat contribuția intelectuală la mișcarea conservatoare globală. Această susținere s-a dovedit inutilă.

Ribera a declarat pentru Euronews că rezultatul a scos la iveală „limitele și efectele negative” ale unei abordări dure a SUA față de politica europeană, care adesea se apropie de ingerință. Administrația Trump a calificat conducerea UE drept slabă, în declin și prea liberală.

De asemenea, Washingtonul a criticat politica sa în materie de migrație și a calificat încercările de a reglementa companiile digitale drept cenzură.

Într-un controversat document privind securitatea națională publicat anul trecut, Casa Albă s-a angajat să colaboreze cu forțele politice care se opun „traiectoriei actuale”, avertizând că UE se confruntă cu „dispariția civilizațională” dacă nu își schimbă cursul.

Totuși, alegerile din Ungaria au demonstrat, potrivit vicepreședintelui executiv al Comisiei Europene, că această strategie este defectuoasă. „Această narațiune împotriva Europei, împotriva colaborării, nu poate câștiga pe termen mediu”, a spus ea, susținând că sprijinul public pentru UE este adesea subestimat.

Ribera și-a reafirmat angajamentul față de agenda verde și exclude dereglementarea

Pe fondul războiului din Iran, care zguduie piața energetică mondială, mai multe state membre, printre care Italia, au solicitat Comisiei Europene să suspende politicile climatice. Ribera a afirmat că este posibilă o anumită flexibilitate, dar a exclus o renunțare definitivă la agenda verde a UE.

Ribera, un susținător vocal al cauzei climatice și fost ministru al climei, a insistat că energia mai curată, produsă la nivel local, este cea mai rapidă și sigură cale pentru UE de a-și asigura securitatea economică și a îndemnat statele membre să-și accelereze planurile de tranziție verde.

În urma informațiilor potrivit cărora Comisia pregătește o revizuire majoră a normelor privind fuziunile pentru a permite crearea așa-numiților „campioni europeni” — termen folosit pentru a descrie marile companii europene capabile să concureze la scară largă cu SUA și China —, Ribera a declarat că noul cadru nu va relaxa normele UE în materie de concurență, într-un mod similar cu o dereglementare.