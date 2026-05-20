“Inima Europei bate în Europa Centrală”, afirmă Péter Magyar, la Varșovia, alături de Tusk. Liderul maghiar propune extinderea cooperării grupului de la Vișegrad cu Austria, Croația, România și Slovenia

Prim-ministrul Ungariei Péter Magyar a subliniat miercuri rolul unei regiuni central-europene puternice, evocând extinderea cooperării grupului de la Vișegrad către alte țări și referindu-se inclusiv la România, relatează Euronews.

Magyar a făcut aceste afirmații în cadrul unei conferințe de presă comune la Varșovia cu premierul Poloniei, Donald Tusk, la Varșovia, acolo unde se află pentru prima sa vizită externă de la preluarea mandatului.

Magyar a fost însoțit în vizita sa de o delegație de rang înalt, formată din miniștrii de externe, ai apărării, energiei și transporturilor.

Vizita în Polonia, prima deplasare oficială în străinătate a lui Magyar de la învestirea sa din 9 mai, a inclus întâlniri cu Tusk și cu președintele Karol Nawrocki. Discuțiile cu Tusk s-au concentrat pe securitatea regională și războiul din Ucraina, precum și pe energie, pe care Magyar a descris-o drept o „problemă prioritară pentru ambele țări”.

Potrivit Euronews, premierul maghiar a indicat că va extinde invitația și către premierii Cehiei și Slovaciei și speră să îi primească pe toți la Budapesta la sfârșitul lunii iunie, în timpul președinției ungare a Grupului de la Vișegrad (V4).

Prim-ministrul ungar a declarat că Ungaria va fi parteneră în orice proiect alături de Polonia, de premierul polonez, precum și de Slovacia și Cehia, astfel încât V4 să își recapete forța, strălucirea și influența de odinioară în Uniunea Europeană.

El a calificat drept importantă extinderea cooperării V4, fie către Scandinavia, fie cu Austria, Croația, Slovenia, România sau țările din Balcanii de Vest care nu au aderat încă la UE.

„Inima Europei bate astăzi în Europa Centrală și trebuie să lucrăm împreună pentru a ne asigura că va continua să bată la fel de puternic posibil”, a subliniat acesta.

Péter Magyar a mai spus că o Europă puternică necesită state membre puternice, competitive, încrezătoare, dar și modeste. Pentru ca Europa să își recapete forța de odinioară, este necesară o regiune central-europeană formată din state puternice, competitive, mândre de ele însele și care cooperează între ele.

Magyar a declarat în repetate rânduri că dorește să reseteze relațiile cu Varșovia, în urma tensiunilor din timpul anilor Orbán.

Vizita lui Magyar în Polonia este văzută ca o revenire simbolică a Ungariei în curentul principal european, după 16 ani sub conducerea lui Orbán, perioadă în care Budapesta s-a aflat frecvent în conflict cu Uniunea Europeană. Printre prioritățile declarate ale lui Magyar ca premier se numără deblocarea a miliarde de euro din fonduri europene înghețate de Bruxelles din cauza unui litigiu privind statul de drept cu regimul fostului premier Viktor Orbán.