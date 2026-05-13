Inițiativa globală pentru reziliență în sănătate: Consolidarea producției de produse medicale esențiale, printre cele 5 priorități-cheie adoptate de Comisia Europeană

Astăzi, 13 mai, Comisia Europeană a adoptat o Inițiativă privind reziliența în domeniul sănătății la nivel mondial. Această strategie poziționează UE ca un actor de încredere și de prim-plan în domeniul sănătății la nivel mondial, prin intensificarea eforturilor globale de prevenire, pregătire și răspuns la viitoarele amenințări la adresa sănătății și prin remedierea lacunelor în materie de reziliență din sistemele de sănătate.

Inițiativa stabilește cadrul strategic pentru acțiunile viitoare ale UE, astfel încât Europa să poată răspunde mai rapid la amenințările și crizele din domeniul sănătății într-o lume interconectată, pe baza unui sistem multilateral solid și a cooperării cu partenerii. Acest lucru consolidează și mai mult autonomia strategică și competitivitatea UE și sprijină tranziția partenerilor de la dependența de ajutor către suveranitatea în domeniul sănătății.

Inițiativa privind reziliența globală în domeniul sănătății propune cinci domenii prioritare cheie care adaugă cea mai mare valoare contribuției UE la stabilitate și la acțiunea colectivă în domeniul sănătății la nivel mondial.

Promovarea unei arhitecturi globale a sănătății mai eficiente și mai puțin fragmentată : Este esențial să se abordeze provocările actuale, inclusiv deficitele de finanțare. O coordonare sporită în cadrul UE în domeniul sănătății globale va constitui o prioritate cheie, iar UE va continua să își susțină angajamentul de lungă durată față de agenda globală a sănătății, contribuind la eforturile comune. UE a mobilizat deja peste 6 miliarde de euro pentru investiții în domeniul sănătății în cadrul Instrumentului de vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională – Instrumentul „Europa globală” și a făcut din sănătate un pilon cheie al „Global Gateway”, brațul de investiții externe al UE.

Sprijinirea sistemelor de sănătate reziliente : Sistemele naționale de sănătate solide constituie coloana vertebrală a rezilienței: țările care pot finanța, gestiona și furniza propriile servicii esențiale de sănătate sunt pregătite să răspundă la crize, să își protejeze populațiile și să mențină continuitatea îngrijirii în timpul șocurilor. Prin urmare, UE va sprijini tranziția țărilor partenere către suveranitatea în domeniul sănătății prin investiții concrete și schimbul de expertiză, cu accent pe asistența medicală primară.

Consolidarea măsurilor de prevenire, pregătire și răspuns la nivel internațional în fața amenințărilor și crizelor sanitare globale . UE va consolida rețelele globale pentru o mai bună detectare, pregătire și răspuns la amenințările epidemice. UE își va consolida capacitatea de răspuns la crize prin asigurarea unei disponibilități sporite a contramăsurilor medicale — inclusiv a tratamentelor, vaccinurilor și mijloacelor de diagnosticare. De asemenea, UE va sprijini un sistem global de monitorizare a sănătății și a rezilienței pentru a cartografia cheltuielile globale în domeniul sănătății.

Diversificarea lanțurilor de aprovizionare globale și a producției de produse medicale esențiale . Inițiativa consolidează competitivitatea UE și încurajează parteneriatele reciproc avantajoase cu întreprinderile și autoritățile din țările partenere. Aceasta promovează știința și tehnologia medicală europeană, extinzând în același timp capacitățile globale de producție și oportunitățile de investiții care sprijină dezvoltarea infrastructurii, a competențelor și a locurilor de muncă la nivel local. Pentru a realiza acest lucru, UE va sprijini diversificarea lanțurilor de aprovizionare globale, dezvoltarea produselor esențiale pentru sănătate și cooperarea internațională în materie de schimb de cunoștințe legate de contramăsurile medicale și de capacitatea de intervenție rapidă. UE va accelera, de asemenea, utilizarea instrumentelor de investiții ale UE (cum ar fi inițiativa „Team Europe" privind producția și accesul la vaccinuri, medicamente și tehnologii medicale – MAV+) și va căuta să coopereze cu sectorul privat pentru a sprijini investițiile în țările partenere.

Consolidarea rezilienței societății prin promovarea încrederii în știință și combaterea dezinformării și a informațiilor eronate în domeniul sănătății, pentru a asigura că elaborarea politicilor globale de sănătate rămâne ancorată în dovezi științifice și cooperare. Concret, inițiativa va contribui la îmbunătățirea accesului la date științifice fiabile, la consolidarea cooperării cu țările partenere în domeniul comunicării privind sănătatea publică și la sprijinirea eforturilor de combatere a informațiilor false și înșelătoare privind sănătatea.

Pentru a transpune aceste priorități în acțiuni concrete, Inițiativa privind reziliența în domeniul sănătății la nivel mondial include nouă măsuri emblematice la nivel național, regional și global, cu scopul de a spori gradul de pregătire, de a îmbunătăți coordonarea și de a construi sisteme reziliente în întreaga lume. Vor fi puse în aplicare în perioada 2026–2027.