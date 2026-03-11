Inobarometru 2025: Regiunile Nord-Vest și Nord-Est reduc decalajul de performanță față de București-Ilfov în clasamentul inovării

Regiunile Nord-Vest și Nord-Est înregistrează cele mai notabile evoluții în clasamentul inovării regionale pentru 2025, potrivit celei mai recente ediții a studiului „Inobarometrul regiunilor de dezvoltare”, realizat de Autoritatea Națională pentru Cercetare. Performanța acestor regiuni a contribuit la reducerea ecartului față de regiunea București-Ilfov, care rămâne liderul clasamentului.

Potrivit raportului, București-Ilfov ocupă în continuare primul loc, cu un scor de 65,20, fiind urmat de Nord-Vest, care își păstrează poziția a doua și continuă să își îmbunătățească performanța în domeniul inovării, ajungând la un scor de 50,60.

Cea mai importantă evoluție este înregistrată de regiunea Nord-Est, care urcă pe locul al treilea în clasament, devansând regiunile Vest și Centru. Această evoluție indică un apetit crescut pentru inovare în ultimii ani și marchează o schimbare în dinamica regională a inovării.

În același timp, regiunea Vest își menține locul patru, în timp ce regiunea Centru coboară două poziții, până pe locul cinci, după ce nu a reușit să depășească performanțele înregistrate în ediția precedentă a raportului.

Clasamentul este completat de Sud-Est (locul 6), Sud-Muntenia (locul 7) și Sud-Vest Oltenia (locul 8), regiuni care își păstrează aceleași poziții ca în ediția din 2023.

Clasamentul inovării regionale în 2025:

București-Ilfov – 65,20 Nord-Vest – 50,60 Nord-Est – 43,65 Vest – 38,63 Centru – 37,42 Sud-Est – 25,62 Sud-Muntenia – 17,51 Sud-Vest Oltenia – 16,97

Evaluarea performanței în inovare se bazează pe 48 de indicatori, grupați în patru mari categorii: resurse umane pentru cercetare-dezvoltare, cheltuieli și cooperare în inovare, performanța întreprinderilor inovatoare și efectele economice ale inovării, precum și proprietatea intelectuală.

Realizat de Autoritatea Națională pentru Cercetare, Inobarometrul analizează capacitatea regiunilor de dezvoltare de a crea și menține un mediu favorabil inovării. Studiul se află la a șasea ediție și reprezintă un instrument de evaluare utilizat atât de autoritățile publice, cât și de mediul de afaceri și academic pentru fundamentarea politicilor de inovare și a strategiilor de specializare inteligentă la nivel regional.