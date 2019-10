INS: Fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat în România în 2019 față de anul precedent

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate / vicepreședintele Comisiei Europene, Federica Mogherini, a fost în vizită de lucru la Chișinău, Republica Moldova, unde a avut întâlniri cu președintele Igor Dodon, premierul Maia Sandu, ministrul afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu, și alți miniștri din guvernul premierului Sandu, se arată într-un comunicat al Serviciului European de Acțiune Externă.

“The EU remains committed to support you, your government, the institutions of this country, your citizens on this challenging, but also exciting journey” @FedericaMog on 🇪🇺 EU-Moldova 🇲🇩 partnership pic.twitter.com/eeBCXo3BG2

