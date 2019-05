INS: Germania, Franţa şi Italia, în top trei al țărilor care controlau companii din România în 2017

Școala gimnazială nr. 45 Titu Maiorescu din București este prima unitate de învățământ din România dotată cu un laborator inteligent 4.0 de către organizația neguvernamentală INACO – Inițiativa pentru Competitivitate. Proiectul a fost creat de Andreea Paul, conferențiar universitar doctor la ASE, coordonatoarea Ghidului Meseriilor Viitorului, președintele INACO, în parteneriat cu Carmen Avganți, directoarea școlii Titu Maiorescu, potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro

,,Andreea, fă ceva!” a fost reacția elevilor inspirați de Ghidul Meseriilor Viitorului care au înțeles că alfabetizarea digitală și tehnologică este esențială pentru ei. Acești elevi își doresc să poată practica noile tehnologii 4.0 încă din școală. Și am făcut “ceva”. Am donat câte o imprimantă 3D în patru licee diferite din țară. Dar am considerat că nu e suficient și am creat un model inovativ de laborator inteligent pentru elevi, la fel de necesar azi în școli ca și sala de sport, laboratorul de fizică, chimie, biologie sau geografie, în plină revoluție digitală a omenirii. Așa s-a născut primul SMART LAB 4.0 din școlile României creat de INACO, cu cinci imprimante 3D, un scanner 3D, un robot educațional multifuncțional, programele aferente de software, materiale consumabile necesare primului an de funcționare și urmează să completăm cu zece echipamente externe de realitate virtuală”, a declarat președintele INACO.

Tinerele generații sunt digitale, iar școala și metodele pedagogice sunt chemate să se adapteze noilor oportunități tehnologice pentru a captiva elevii de azi, pentru a le stimula creativitatea, imaginația și asimilarea mult mai prietenoasă, pragmatică a cunoștintelor, pentru dezvoltarea de noi abilități digitale.

,,Aplicațiile educaționale ale noilor tehnologii 4.0 sunt fabuloase, iar librăria online de resurse în acest sens este ofertantă în marea majoritate a materiilor școlare, încă din clasa a doua. Organizația neguvernamentală INACO a asigurat trainingul profesorilor și a învățătorilor timp de o săptămână, câte două ore pe zi, cu multiple exemple de cazuri practice și curriculum 3D adaptat pentru activitățile STEM 8-10 și 11-14 ani, liber accesibile online. Au participat 24 de cadre didactice ale școlii Titu Maiorescu. Totodată, INACO asigură mentenanța pentru primul an de funcționare a laboratorului inteligent 4.0, alături de specialiștii companiei FormWerk”, susține Andreea Paul, coordonatoarea proiectului.

Proiectul a fost dezvoltat de organizația neguvernamentală INACO prin crowd-funding privat, la care au contribuit companii precum Castrol, Neste Automotive și Ingenio Software. Costul proiectului se ridică la 40 de mii de euro, conform reprezentanților INACO.

,,Este important ca acest proiect pilot, care face școala mai atractivă, mai inspirațională și mai pasionantă pentru copii, să devină un proiect național de modernizare a școlilor din România, cu un curriculum inovativ, adaptat la nevoile generațiilor actuale și viitoare. Am avut discuții cu Ministerul Educației pentru introducerea educației digitale și a Smart Lab 4.0 în școli, cu inspectoratele școlare și autoritățile publice în acest sens. Fondurile europene ar putea fi o sursă de finanțare viabilă. Deși mi s-a cam atrofiat speranța că schimbarea mai poate veni de sus în jos, nu vom renunța la dialogul cu autoritățile publice centrale pe care continuăm să le chemăm să se implice. Ceea ce rămâne cert este că schimbarea vine acum de jos în sus, prin activarea comunităților locale și a spiritului civic. Următorul pas va fi foarte probabil la Măgurele, unde suntem avansati în discuțiile locale cu privire la oportunitatea creării unui Centru Educațional Multifuncțional Smart Lab 4.0. Suntem, așadar, pozitivi și hiperactivi. Ne dorim să multiplicăm acest Smart Lab 4.0 în cât mai multe comunități locale și unități de învățământ din țară”, a declarat Andreea Paul, președintele comunității de profesioniști INACO.

INACO vă invită. în data de 17 mai 2019, de ziua școlii nr. 45, să descoperiți acest proiect pilot educațional, în premieră pentru țara noastră.

Ghidul Meseriilor Viitorului este un proiect on-line, elaborat de organizația neguvernamentală INACO – Inițiativa pentru Competitivitate, liber accesibil aici.