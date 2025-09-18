INS: Lucrările de construcții au crescut cu peste 12% în primele șapte luni din 2025. Avans puternic la reparații capitale și clădiri rezidențiale

Volumul lucrărilor de construcții a înregistrat o creștere de 12,2% în perioada ianuarie–iulie 2025, ca serie brută, și de 10,7% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS), informează Agerpres.

Creșterea a fost determinată în special de lucrările de reparații capitale, care au avansat cu 55% ca serie brută, respectiv 51,5% ca serie ajustată. De asemenea, lucrările de construcții noi au urcat cu 9,3% (9,6% ajustat). În schimb, lucrările de întreținere și reparații curente au consemnat o scădere ușoară, de 0,3% brut și 3,9% ajustat.

Pe obiecte de construcții, s-au înregistrat creșteri pe toate segmentele: construcțiile inginerești (+16,3%), clădirile rezidențiale (+9,7% brut și +7,8% ajustat) și clădirile nerezidențiale (+6,2% brut și +3,9% ajustat).

Doar în luna iulie 2025, comparativ cu iunie, volumul lucrărilor de construcții a urcat cu 27,2% ca serie brută și cu 20,1% ca serie ajustată. Avansul a fost susținut de reparațiile capitale (+43% brut, +38,8% ajustat), întreținere și reparații curente (+27,4% brut, +27,2% ajustat), precum și de construcțiile noi (+23,6% brut, +19,3% ajustat). Cele mai mari creșteri au fost consemnate la clădirile rezidențiale (+37,9% brut, +30,7% ajustat) și la clădirile nerezidențiale (+33,7% brut, +30,2% ajustat).

Raportat la iulie 2024, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 41,1% ca serie brută și cu 30,9% ca serie ajustată. Creșteri puternice s-au înregistrat la reparațiile capitale (+67,4% brut, +60,9% ajustat), la întreținere și reparații curente (+41,1% brut, +35,8% ajustat) și la construcțiile noi (+35,7% brut, +30,4% ajustat). Pe tipuri de obiecte, s-au consemnat majorări de 50,8% la clădirile rezidențiale, 39,6% la construcțiile inginerești și 38,5% la clădirile nerezidențiale.