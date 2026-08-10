INS: Populația României a înregistrat, în luna iunie a acestui an, un spor negativ

ROMÂNIA
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© European Union, 2017/Source: EC - Audiovisual Service

Populația României a înregistrat, în luna iunie a acestui an, un spor negativ (-7.247 persoane), numărul deceselor înregistrate fiind de 1,6 ori mai mare decât cel al născuților-vii, arată datele publicate, luni, de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, în luna iunie din 2026, s-au înregistrat certificatele de naștere pentru 11.792 copii, în creștere cu 1.348 (+12,9%) față de luna mai 2026.

Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna iunie a fost de 19.039 (10.032 pentru persoane de sex masculin și 9.007 pentru persoane de sex feminin), mai mult cu 214 decese față de luna mai 2026, ceea ce reprezintă o creștere de 1,1% (+3,1% persoane de sex masculin și -0,9% persoane de sex feminin). Numărul de certificate de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub un an în luna iunie a fost de 39, în scădere cu 12 față de luna mai 2026.

În luna iunie, 41,4% (7.873 decese) din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani și peste, 28,3% (5.384 decese) la persoanele de 70-79 ani și 15,6%, reprezentând 2.962 decese, la persoanele în vârstă de 60-69 ani. La polul opus, cele mai puține decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (50 decese), 5-19 ani (63 decese) și 20-29 ani (71 decese).

Statistica oficială mai arată că în luna iunie la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 8.777 căsătorii. Numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și prin acordul soților (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 2.374 în luna iunie a anului acesta, scrie Agerpres.

În același timp, numărul certificatelor de naștere pentru născuți-vii înregistrat în luna iunie 2026 a fost mai mic cu 950 (-7,5%) comparativ cu aceeași lună din anul 2025.

Numărul certificatelor de deces înregistrat în luna iunie 2026 a crescut cu 293 (+1,6%) față de aceeași lună a anului trecut, iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 21 mai mic în luna iunie 2026 decât aceeași lună din 2025.

Sporul natural a fost negativ atât în luna iunie 2026 (-7.247 persoane) cât și în luna iunie 2025 (6.004 persoane).

Potrivit INS, în luna iunie 2026, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 9.644 persoane (5.010 persoane de sex masculin și 4.634 persoane de sex feminin), iar în mediul rural decesul a 9.395 persoane (5.022 persoane de sex masculin și 4.373 persoane de sex feminin). Față de aceeași lună din anul 2025, numărul deceselor înregistrate a crescut cu +4,7% în mediul urban (+7,5% în cazul persoanelor de sex masculin și +1,9% în cazul persoanelor de sex feminin) și a scăzut cu -1,5% în mediul rural (+0,1% în cazul persoanelor de sex masculin și -3,3% în cazul persoanelor de sex feminin).

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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