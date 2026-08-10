INS: Populația României a înregistrat, în luna iunie a acestui an, un spor negativ

Populația României a înregistrat, în luna iunie a acestui an, un spor negativ (-7.247 persoane), numărul deceselor înregistrate fiind de 1,6 ori mai mare decât cel al născuților-vii, arată datele publicate, luni, de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, în luna iunie din 2026, s-au înregistrat certificatele de naștere pentru 11.792 copii, în creștere cu 1.348 (+12,9%) față de luna mai 2026.

Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna iunie a fost de 19.039 (10.032 pentru persoane de sex masculin și 9.007 pentru persoane de sex feminin), mai mult cu 214 decese față de luna mai 2026, ceea ce reprezintă o creștere de 1,1% (+3,1% persoane de sex masculin și -0,9% persoane de sex feminin). Numărul de certificate de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub un an în luna iunie a fost de 39, în scădere cu 12 față de luna mai 2026.

În luna iunie, 41,4% (7.873 decese) din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani și peste, 28,3% (5.384 decese) la persoanele de 70-79 ani și 15,6%, reprezentând 2.962 decese, la persoanele în vârstă de 60-69 ani. La polul opus, cele mai puține decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (50 decese), 5-19 ani (63 decese) și 20-29 ani (71 decese).

Statistica oficială mai arată că în luna iunie la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 8.777 căsătorii. Numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și prin acordul soților (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 2.374 în luna iunie a anului acesta, scrie Agerpres.

În același timp, numărul certificatelor de naștere pentru născuți-vii înregistrat în luna iunie 2026 a fost mai mic cu 950 (-7,5%) comparativ cu aceeași lună din anul 2025.

Numărul certificatelor de deces înregistrat în luna iunie 2026 a crescut cu 293 (+1,6%) față de aceeași lună a anului trecut, iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 21 mai mic în luna iunie 2026 decât aceeași lună din 2025.

Sporul natural a fost negativ atât în luna iunie 2026 (-7.247 persoane) cât și în luna iunie 2025 (6.004 persoane).

Potrivit INS, în luna iunie 2026, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 9.644 persoane (5.010 persoane de sex masculin și 4.634 persoane de sex feminin), iar în mediul rural decesul a 9.395 persoane (5.022 persoane de sex masculin și 4.373 persoane de sex feminin). Față de aceeași lună din anul 2025, numărul deceselor înregistrate a crescut cu +4,7% în mediul urban (+7,5% în cazul persoanelor de sex masculin și +1,9% în cazul persoanelor de sex feminin) și a scăzut cu -1,5% în mediul rural (+0,1% în cazul persoanelor de sex masculin și -3,3% în cazul persoanelor de sex feminin).