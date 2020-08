INS: Sporul natural negativ al populației României a crescut de 1,4 ori în iunie 2020 față de cel din aceeași perioadă, anul trecut

Sporul natural negativ al populaţiei României s-a accentuat, în luna iunie a acestui an, fiind de 1,4 ori mai mare decât cel din aceeaşi perioadă din 2019, reiese din datele publicate, luni, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Astfel, în luna iunie 2020, s-a înregistrat naşterea a 14786 copii, cu 1913 mai mulţi copii decât în luna mai 2020.

În ceea ce privește numărul deceselor în luna iunie 2020, acesta a fost de 21073, cu 824 decese mai multe decât în luna mai 2020, iar numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an, înregistrate în luna iunie 2020, a fost de 83 copii, în creştere cu 6 decese sub 1 an faţă de luna mai 2020.

În perioada analizată, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 10.356 de persoane, iar în mediul rural decesul a 10.717 de persoane, în timp ce faţă de luna iunie din 2019, numărul persoanelor care au decedat a crescut cu 353 de persoane, în mediul urban, şi cu 191 de persoane, în mediul rural.

Astfel, aproape două treimi din totalul numărului de decese s-au înregistrat pentru persoanele cu vârstă de cel puţin 70 ani (8718 decese, reprezentând 41,4% din total, s-au înregistrat la grupele de vârstă 80 ani şi peste, 5014 decese, reprezentând 23,8%, la persoanele de 70-79 ani) şi 4217 decese (20,0%) la persoanele în vârstă de 60-69 ani. La polul opus, cele mai puţine decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 5-19 de ani (70 decese), 20-29 ani și 0-4 ani (fiecare grupă cu câte 103 decese).

Această situație a făcut ca sporul natural să se menţină negativ în luna iunie 2020, decedaţii având un excedent de 6287 persoane faţă de născuţii-vii. Mai mult, numărul naşterilor a scăzut faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, atât în lunile martie, aprilie, mai, cât şi în luna iunie.

„Efectele crizei sanitare asupra fenomenelor demografice sunt vizibile, în cazul deceselor, în special în lunile aprilie şi iunie 2020, când s-au înregistrat creşteri faţă de lunile aprilie şi iunie 2019. Cel mai mult a fost afectat fenomenul nupţialităţii, numărul căsătoriilor înregistrat în iunie 2020 a fost cu 8.702 mai mic decât cel consemnat în aceeaşi lună din anul precedent”, precizează INS.

De asemenea, în luna iunie 2020, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 5389 căsătorii, cu 2901 mai multe decât în luna mai 2020.