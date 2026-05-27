INSCOP: Peste 87% dintre români cred că România are nevoie de stabilitate, nu de conflicte politice, iar peste 68% cred că este momentul unei schimbări complete a clasei politice

Marea majoritate a respondenților consideră că România are nevoie de stabilitate, își dorește schimbarea clasei politice, continuarea reformelor economice și protejarea populației, arată BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research, ediția a XI-a, realizat în perioada 11-14 mai 2026.

Sondajul a fost realizat în perioada 11-14 mai 2026, prin interviuri telefonice (CATI), pe un eșantion reprezentativ de 1.100 de persoane cu vârsta de 18 ani și peste. Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Potrivit sondajului, 87,8% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația „România are nevoie de stabilitate, nu de conflicte politice”, în timp ce 7,5% sunt oarecum de acord. 1,3% sunt oarecum împotriva acestei afirmații, iar 2% sunt total împotrivă. Ponderea non-răspunsurilor este de 1,3%.

Afirmația „Este momentul unei schimbări complete a clasei politice” întrunește acordul total al 68.7% dintre cei chestionați. 15.8% sunt oarecum de acord cu afirmația, 5.9% oarecum împotrivă, iar 6.3% sunt total împotrivă. 3.2% nu știu sau nu răspund.

46.9% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația „Statul trebuie să protejeze populația chiar și cu riscul de a nu ne mai putea plăti datoriile”, în timp ce 23.1% sunt oarecum de acord. 9.6% sunt oarecum împotrivă, iar 15.8% sunt total împotrivă. 4.6% nu știu sau nu răspund.

Votanții AUR, persoanele cu educație primară, locuitorii din mediul rural sunt de acord cu afirmația dată într-o proporție mai mare decât restul populației. În schimb, votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație superioară și locuitorii din București sunt împotriva afirmației într-un procent mai mare decât media.

Întrebați în ce măsură sunt de acord cu afirmația „Reformele economice trebuie continuate chiar dacă sunt nepopulare”, 45,6% dintre cei intervievați spun că sunt total de acord, 21% sunt oarecum de acord, în timp ce 6,8% sunt oarecum împotrivă și 19,9% total împotrivă. Ponderea non-răspunsurilor este de 6,6%.

Votanții PNL și USR, cei cu educație superioară, locuitorii din București și angajații din sectorul public sunt de acord cu afirmația dată într-o proporție mai mare decât restul populației.

BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research este un sondaj de opinie lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.