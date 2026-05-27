INSCOP: Peste 87% dintre români cred că România are nevoie de stabilitate, nu de conflicte politice, iar peste 68% cred că este momentul unei schimbări complete a clasei politice

ROMÂNIA
Alexandra Loy
Autor: Alexandra Loy
de citit in1 min.
© European Union, 2017/Source: EC - Audiovisual Service

Marea majoritate a respondenților consideră că România are nevoie de stabilitate, își dorește schimbarea clasei politice, continuarea reformelor economice și protejarea populației, arată BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research, ediția a XI-a, realizat în perioada 11-14 mai 2026.

Sondajul a fost realizat în perioada 11-14 mai 2026, prin interviuri telefonice (CATI), pe un eșantion reprezentativ de 1.100 de persoane cu vârsta de 18 ani și peste. Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Potrivit sondajului, 87,8% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația „România are nevoie de stabilitate, nu de conflicte politice”, în timp ce 7,5% sunt oarecum de acord. 1,3% sunt oarecum împotriva acestei afirmații, iar 2% sunt total împotrivă. Ponderea non-răspunsurilor este de 1,3%.

Afirmația „Este momentul unei schimbări complete a clasei politice” întrunește acordul total al 68.7% dintre cei chestionați. 15.8% sunt oarecum de acord cu afirmația, 5.9% oarecum împotrivă, iar 6.3% sunt total împotrivă. 3.2% nu știu sau nu răspund.

46.9% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația „Statul trebuie să protejeze populația chiar și cu riscul de a nu ne mai putea plăti datoriile”, în timp ce 23.1% sunt oarecum de acord. 9.6% sunt oarecum împotrivă, iar 15.8% sunt total împotrivă. 4.6% nu știu sau nu răspund.

Votanții AUR, persoanele cu educație primară, locuitorii din mediul rural sunt de acord cu afirmația dată într-o proporție mai mare decât restul populației. În schimb, votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație superioară și locuitorii din București sunt împotriva afirmației într-un procent mai mare decât media.

Întrebați în ce măsură sunt de acord cu afirmația „Reformele economice trebuie continuate chiar dacă sunt nepopulare”, 45,6% dintre cei intervievați spun că sunt total de acord, 21% sunt oarecum de acord, în timp ce 6,8% sunt oarecum împotrivă și 19,9% total împotrivă. Ponderea non-răspunsurilor este de 6,6%.

Votanții PNL și USR, cei cu educație superioară, locuitorii din București și angajații din sectorul public sunt de acord cu afirmația dată într-o proporție mai mare decât restul populației.

BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research este un sondaj de opinie lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Directorul general ICI București a primit trofeul pentru Excelență în Securitate Cibernetică în cadrul „Future Economy Gala”
Directorul general ICI București a primit trofeul pentru Excelență în Securitate Cibernetică în cadrul „Future Economy Gala”
Articolul următor
UE adoptă noi măsuri pentru consolidarea acțiunii umanitare într-un sistem global aflat sub presiune
UE adoptă noi măsuri pentru consolidarea acțiunii umanitare într-un sistem global aflat sub presiune
Alexandra Loy
Alexandra Loy
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

Articole Populare