ROMÂNIA
INSCOP Research lansează a doua ediție a Barometrului Antreprenorilor care Construiesc România și Republica Moldova
INSCOP Research organizează marți, 16 septembrie, dezbaterea prilejuită de lansarea celei de-a doua ediții a Barometrului Antreprenorilor care Construiesc România, realizat de INSCOP la comanda NewMoney. Evenimentul face parte din proiectul mai amplu „Noul Patriotism Economic”, inițiat de NewMoney, și va avea loc în Aula Carol I a Palatului Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București, se arată într-un comunicat de presă.
În octombrie 2024 INSCOP Research a lansat prima ediție a Barometrului antreprenorilor care construiesc România, realizat de INSCOP la comanda NewMoney. Prima întrebare care deschidea cercetarea sociologică se referea la percepția respondenților despre direcția în care merge România. 66,8% s-au arătat pesimiști în legătură cu viitorul țării.
Între timp România a trecut prin cel mai complicat an din istoria sa recentă, un an de neliniști sociale, politice, geopolitice și economice.
A doua ediție a Barometrului antreprenorilor care construiesc România pleacă de la aceleași întrebări fundamentale pentru antreprenoriatul local, dar aplicate unei alte Românii, aflate într-un punct de inflexiune istoric.
- Cum evaluează antreprenorii direcția către care se îndreaptă România? Dar evoluția propriei afaceri?
- Pachetele de reforme economice și administrative: câtă încredere avem în puterea de regenerare a României?
- Cine sunt vectorii schimbării? Ce schimbăm, cât și cum?
- Care este agenda antreprenorilor, progresele făcute, dar și piedicile de care se lovesc?
- Care e viziunea antreprenorilor, dar și a clasei politice, privind nevoile României de mâine?
Barometrul Antreprenorilor New Money-INSCOP (BANI) reprezintă cel mai amplu demers de evaluare sistematică a opiniilor antreprenorilor din România (1.100 de respondenți) cu privire la evoluțiile economiei românești, a serviciilor publice și a propriei afaceri.
„Barometrul Antreprenorilor New-Money-INSCOP” și „Barometrul Antreprenorilor care construiesc viitorul Republicii Moldova” (care va fi prezentat cu aceeași ocazie) sunt două cercetări realizate în premieră, parte a unui proiect bilateral care își propune să aducă vocile antreprenorilor din ambele state în prim-planul atenției publice. Proiectul are rolul de a sprijini crearea unui cadru coerent de dezbatere și moderare a deciziilor administrației publice centrale și locale în acord cu nevoile economiei de piață.
Într-o Românie marcată de neliniștile viitorului, INSCOP Research își propune să aducă vocile antreprenorilor în prim-planul atenției publice și să analizeze deciziile administrației publice centrale și locale în raport cu nevoile economice reale.
„Vocea antreprenorilor este esențială și trebuie cunoscută pentru a ajuta la creionarea de politici publice sănătoase care să stimuleze dezvoltarea sustenabilă a economiei”, se menționează în comunicatul citat.
Pentru participare la conferință, puteți completa formularul de înscriere sau puteți urmări transmisiunea în direct, la ora evenimentului, pe canalul de Youtube sau pe pagina de Facebook.
Agenda evenimentului este disponibilă aici
NATO
Franța reafirmă “contribuția la securitatea” României după incursiunea unei drone rusești: Trei avioane franceze participă la misiunea “Eastern Sentry”
Ministerul francez de Externe a transmis luni un mesaj de solidaritate și de angajament pentru securitatea României după încălcarea spațiului aerian al țării noastre de o dronă rusească în cursul zilei de sâmbătă.
“Incursiunea unei drone rusești în spațiul aerian al României demonstrează atitudinea inacceptabilă a Moscovei”, a transmis MAE francez, pe X, reacții similare survenind și din partea Suediei și Cehiei.
Parisul a reafirmat faptul că “Franța este pe deplin solidară cu România și contribuie activ la securitatea acesteia ca națiune-cadru a batalionului multinațional NATO”.
Totodată, MAE francez a amintit că în fața acestor provocări aliații din NATO își întăresc apărarea aeriană, referindu-se la misiunea Eastern Sentry ce a fost lansată pe flancul estic.
🇫🇷@francediplo: Incursiunea unei drone rusești în spațiul aerian al României demonstrează atitudinea inacceptabilă a Moscovei. Franța este pe deplin solidară cu România și contribuie activ la securitatea acesteia ca națiune-cadru a batalionului multinațional #NATO.
— FranceenRoumanie 🇫🇷🇪🇺 (@FranceRomania) September 15, 2025
Conform anunțului președintelui Emmanuel Macron, Franța participă cu trei avioane de vânătoare Rafale desfășurate alături de mai mulți aliați.
O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, a anunțat Ministerul Apărării Naționale, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat un act deliberat prin care Moscova caută extinderea războiului ca urmare a intruziunii de zilele trecute în spațiul aerian al Poloniei, iar ministrul român al apărării a transmis că piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc.
Ministerul Apărării Naționale a transmis duminică un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, subliniind că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
Frontierele estice ale Europei erau deja în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât miercurea trecută 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
REPUBLICA MOLDOVA
România și Republica Moldova au semnat memorandumul pentru înființarea Bursei de Valori de la Chișinău
Autoritățile române și cele din Republica Moldova au semnat, luni, la Chișinău, memorandumul de parteneriat pentru noua Bursă de Valori a Republicii Moldova.
Semnarea documentelor a avut loc cu prilejul forumului internațional de investiții ”Moldova Business Week”, care a debutat luni și se va încheia pe 19 septembrie.
Din partea României au participat ministrul economiei și digitalizării, Radu Miruță, și președintele Bursei de Valori București, Radu Hanga, iar partea moldovenească a fost reprezentată de vice-prim-ministrul Doina Nistor, care deține și portofoliul de ministru al dezvoltării economice și digitalizării.
“România, cel mai mare partener comercial al Moldovei și poarta de acces către Uniunea Europeană, este un partener strategic excepțional pentru acest proiect de investiții. Inițiativa urmărește atragerea unui număr mai mare de companii străine pe piața moldovenească și consolidarea pieței de capital locale, care reprezintă un element esențial pentru dezvoltarea economică a țării”, au declarat reprezentanții Agenției Naționale de Investiții a Republicii Moldova, potrivit Agerpres.
Potrivit aceleiași surse, această colaborare strategică urmărește consolidarea infrastructurii pieței de capital din Moldova, stimularea investițiilor străine și facilitarea intrării companiilor internaționale, dezvoltarea opțiunilor de finanțare alternative pentru companiile locale, creșterea încrederii investitorilor prin standardele de guvernanță și experiența BVB, inițiativa reflectă legăturile istorice, culturale și economice profunde dintre România și Moldova și marchează un pas important în modernizarea sectorului financiar moldovenesc, deschizând noi oportunități pentru creștere economică sustenabilă.
Noua bursă va funcționa pe un model partajat, beneficiind de expertiza, transparența și încrederea Bursei de Valori București.
Guvernul Republicii Moldova va deveni acționar prin Agenția Proprietății Publice, alături de trei bănci locale (MAIB, OTP și Moldincombank), dar și de compania de asigurări Vienna Insurance Group.
ROMÂNIA
7 din 10 români consideră benefică utilizarea mai intensă a tehnologiei digitale în școli, dar semnalează și un set de bariere semnificative care îngreunează procesul (studiu Ipsos pentru Edge Institute)
7 din 10 români sunt deschiși față de integrarea tehnologiei în școli și văd în digitalizare o șansă pentru creșterea calității educației, dar semnalează și un set de bariere semnificative care îngreunează procesul, relevă studiul studiu realizat de Ipsos pentru Edge Institute, think tank care are drept misiune accelerarea digitalizării României.
„România nu poate rămâne la periferia transformării digitale. Misiunea Edge Institute este să sprijine această schimbare cu identificarea unor soluții clare și aplicabile, pentru ca educația și tehnologia să devină resurse reale de competitivitate. Investiția în digitalizare este, în primul rând, o investiție în elevi și în șansa lor de a fi pregătiți pentru meseriile viitorului și pentru o economie puternică pe plan european”, a declarat Robert Berza, director executiv Edge Institute, într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
România și nivelul actual al digitalizării
La nivel general, percepția românilor asupra digitalizării este din ce în ce mai pozitivă: 70% o consideră un lucru bun în 2025, în creștere față de 63% în 2024.
Românii consideră că țara se află la un nivel mediu de digitalizare, cu un scor de 3,6 din 5, în ușoară creștere față de 2024.
Calitatea internetului și digitalizarea firmelor private sunt pilonii cei mai bine evaluați (4/5 și respectiv 3,9/5), în timp ce digitalizarea instituțiilor statului și nivelul general al cunoștințelor digitale primesc scoruri mai reduse (3,5/5).
Analiza pe segmente arată că tinerii din Generația Z evaluează digitalizarea mai ridicat decât generațiile mature; după gradul de urbanizare, orașele peste 200.000 de locuitori au scorul cel mai mare (3,8/5), ruralul este la 3,6/5, iar Bucureștiul este sub medie, cu 3,3/5.
Competențele digitale ale românilor
Românii își evaluează cunoștințele digitale la un nivel mediu, cu un scor personal de 3,6/5. Elevii sunt considerați cei mai bine pregătiți din punct de vedere digital (3,9/5), urmați de profesori (3,7/5), în timp ce părinții sunt percepuți ca având cel mai scăzut nivel (3,4/5).
Utilizarea internetului și accesul la tehnologie
În România, internetul este utilizat în medie trei ore pe zi, iar peste jumătate dintre respondenți se încadrează în categoria utilizatorilor susținuți (cel puțin 3 ore zilnic). Smartphone-ul este dispozitivul dominant, prezent în 9 din 10 gospodării, iar copiii au acces tot mai frecvent la tehnologie, în special la smartphone și tabletă.
Școala de azi și percepția publică
Percepția generală asupra școlii este modestă: nota medie acordată este de 6,7 pe o scară de la 1 la 10. Detaliat, 74% dintre români îi acordă note între 5 și 8, doar 14% oferă scoruri de 9–10, iar 12% o evaluează sub 5. Aceste rezultate se suprapun aproape perfect cu percepția privind nivelul de digitalizare al școlilor.
Potrivit studiului, principala caracteristică a școlii de azi este legată de învățarea prin memorare și pregătirea pentru examene, într-un context în care profesorii sunt adesea suprasolicitați, iar nevoia de a dezvolta abilități digitale, muncă în echipă și comunicare devine tot mai accentuată.
În relația actuală cu unitățile de învățământ, părinții și elevii declară un nivel moderat de satisfacție: procesul de înscriere și comunicarea cu școala funcționează relativ bine, însă monitorizarea progresului și utilizarea platformelor digitale rămân puncte slabe.
Școala viitorului – viziunea pentru 2030
Până în 2030, respondenții se așteaptă ca școala să își schimbe radical metodele de învățare. Flexibilitatea programei și adaptarea conținutului la nevoile fiecărui elev sunt considerate esențiale, iar tehnologia digitală devine catalizatorul acestei transformări. Materialele tradiționale vor fi înlocuite treptat de resurse digitale, iar ritmurile de predare vor fi adaptate individual. Metodele de învățare vor deveni mai flexibile și interactive, îmbinând lucrul în echipă cu teme individuale realizate acasă. Platformele digitale și realitatea augmentată sunt văzute ca instrumente de bază, iar temele vor fi rezolvate în mediul digital, nu pe hârtie – o schimbare profundă a felului în care elevii vor învăța și profesorii vor preda.
În plus, dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor și reducerea poverii birocratice a profesorilor sunt considerate priorități pentru viitor, în timp ce rolul școlii de a pregăti pentru carieră, de a stimula munca în echipă și comunicarea rămâne neschimbat. Potrivit studiului, 61% dintre români cred că viitorul educației va fi mai degrabă digitalizat decât clasic.
Privind spre viitor, respondenții își doresc școli mai bine echipate, cu table interactive, calculatoare și tablete pentru elevi, considerate condiții de bază pentru o educație adaptată erei digitale.
Atitudinea față de intensificarea digitalizării
Românii privesc cu optimism o creștere a utilizării tehnologiei digitale în școli: 72% cred că aceasta ar fi benefică, iar 64% consideră pozitivă folosirea zilnică a dispozitivelor digitale de către elevi. Totodată, 70% susțin obligativitatea platformelor digitale pentru teme și evaluări.
Impactul asupra calității vieții este resimțit în toate categoriile: 76% dintre elevi, 73% dintre profesori și 59% dintre părinți afirmă că digitalizarea le-ar face viața mai ușoară, relevă studiul.
Barierele digitalizării
Studiul evidențiază o serie de obstacole care încetinesc digitalizarea școlilor. Printre cele mai menționate se numără: dependența de dispozitive (35%), elevii distrași de obiectivele educaționale (33%), lipsa dotărilor (33%), reducerea interacțiunii directe (32%), factorul politic (32%), costurile suplimentare pentru părinți (28%), precum și lipsa de pregătire a profesorilor (27%). O barieră importantă este și îngrijorarea legată de siguranța copiilor în mediul digital – cyberbullying și furt de date personale.
Concluzia studiului este că nu există o singură barieră majoră, ci un cumul de factori psihologici, tehnici și organizaționali, ceea ce face ca soluțiile să fie complexe și diferențiate.
Cine ar trebui să preia inițiativa?
Aproape jumătate dintre respondenți (48%) consideră că Ministrul Educației ar trebui să conducă procesul de digitalizare. Inspectoratele școlare (38%) și unitățile de învățământ (34%) sunt văzute ca actori secundari importanți, în timp ce companiile private sau ONG-urile au o influență percepută mult mai redusă.
Inteligența artificială – oportunități și temeri
Românii privesc inteligența artificială ca pe o oportunitate în educație. Printre beneficiile menționate se află: alternative mai ieftine la meditații (43%), platforme cu feedback automatizat (43%) și aplicații gamificate pentru învățare (42%). Alte avantaje sunt bibliotecile digitale și simulările virtuale pentru concepte complexe.
Pe de altă parte, principala teamă este pierderea contactului uman și a relației directe dintre elevi și profesori. Alte îngrijorări includ presiunea psihologică asupra elevilor și riscul unor recomandări superficiale. În mod surprinzător, românii nu se tem că inteligența artificială ar putea elimina locurile de muncă ale profesorilor.
Studiul „Digitalizarea sistemului de educație în România” a fost realizat de Ipsos pentru Edge Institute în august 2025, pe un eșantion de 1.500 de respondenți cu vârste între 18 și 60 de ani. Datele au fost colectate online și au fost comparate cu rezultatele ediției anterioare din 2024, recalibrate pentru aceeași populație-țintă.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Secretarul de stat american promite Israelului „sprijinul ferm” al SUA pentru atingerea obiectivelor în Gaza: Trump dorește ca războiul să se „încheie”
Grindeanu a evocat “impozitarea progresivă” în discuțiile cu secretarul general OCDE: Obiectivul aderării la OCDE trebuie însoțit de reforme pentru cetățeni și mediul de afaceri
Dan Motreanu a votat poziția PE referitoare la Directiva privind pachetele de servicii de călătorie, pentru a asigura călătorilor o protecție mai bună
Franța reafirmă “contribuția la securitatea” României după incursiunea unei drone rusești: Trei avioane franceze participă la misiunea “Eastern Sentry”
România și Republica Moldova au semnat memorandumul pentru înființarea Bursei de Valori de la Chișinău
UE își reiterează angajamentul de a proteja democrația în fața „provocărilor fără precedent” precum dezinformarea și manipularea: Este o chestiune de securitate și valori
INSCOP Research lansează a doua ediție a Barometrului Antreprenorilor care Construiesc România și Republica Moldova
7 din 10 români consideră benefică utilizarea mai intensă a tehnologiei digitale în școli, dar semnalează și un set de bariere semnificative care îngreunează procesul (studiu Ipsos pentru Edge Institute)
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
UE îi reamintește lui Trump că se află deja în plin proces de renunțare treptată la combustibilii fosili din Rusia: Este ceva ce facem în mod activ de mai mulți ani, încă de la începutul războiului din Ucraina
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Volodimir Zelenski a discutat cu Emmanuel Macron după atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei: „Împreună cu Franța, pregătim noi măsuri pentru a ne întări” apărarea
Din Ucraina, președintele Consiliului European anunță că o echipă europeană se va deplasa la Washington pentru a discuta cu „prietenii americani” despre sancțiuni suplimentare contra Rusiei
Trending
- ROMÂNIA6 days ago
Negocieri finale cu CE pentru maximizarea accesului României la fonduri cruciale pentru modernizarea apărării. Nazare: Achizițiile din cadrul SAFE sunt scutite de TVA, iar împrumuturile garantate de UE
- NATO5 days ago
Polonia a doborât în premieră drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian după un atac al Rusiei asupra Ucrainei. Varșovia a informat NATO. În SUA se cere un răspuns dur al lui Trump
- NATO5 days ago
Polonia cere activarea articolului 4 din Tratatul NATO. Donald Tusk: Este prima dată când dronele ruse au fost doborâte într-o țară aliată
- NATO5 days ago
România este pregătită “pentru a reacționa la fel”, afirmă Nicușor Dan după ce Polonia a doborât drone ale Rusiei în interiorul propriului spațiu aerian
- EDITORIALE1 week ago
Iulian Chifu: Axa globală anti-sistem a Chinei – Rusia, Coreea de Nord, Iran și, mai nou, India