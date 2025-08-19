Înscrierile la cursurile gratuite „Start-up Nation” se închid pe 25 august; aproape 16.500 de locuri disponibile pentru tinerii antreprenori

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului anunță că platforma de înscriere pentru cursurile de formare antreprenorială din cadrul programului „Start-up Nation – România” va fi închisă temporar pe 25 august, la ora 20:00.

„Procesul de verificare administrativă și de eligibilitate a candidaților se află deja într-un stadiu avansat. Începând cu 26 august, vor fi transmise primele notificări de acceptare de principiu către aplicanți, iar listele aferente vor fi comunicate furnizorilor de formare”, a transmis ministerul pe pagina oficială de Facebook.

Instituția subliniază că înscrierile sunt încă deschise, existând locuri disponibile pentru mai multe categorii de participanți:

Tineri 18–30 ani, București–Ilfov: 582 locuri;

Tineri 18–30 ani, minoritate romă, București–Ilfov: 264 locuri;

Tineri 18–30 ani, regiuni mai puțin dezvoltate: 9.391 locuri;

Tineri 18–30 ani, minoritate romă, regiuni mai puțin dezvoltate: 506 locuri;

Persoane peste 30 ani, regiuni mai puțin dezvoltate: 5.750 locuri.

Ministerul precizează că data redeschiderii platformei pentru un nou apel de înscrieri va fi comunicată ulterior prin canalele oficiale. Totodată, toată corespondența cu aplicanții și furnizorii de formare se desfășoară exclusiv prin aplicația informatică de implementare, ceea ce „asigură un proces transparent, rapid și 100% digitalizat”.