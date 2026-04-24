Instituțiile europene convin asupra unei foi de parcurs pentru realizarea „O Europă, o piață” până la sfârșitul anului 2027: „Am promis că vom lua decizii curajoase și asta facem”

În marja reuniunii informale a șefilor de stat sau de guvern din Cipru, instituțiile europene au semnat foaia de parcurs intitulată „O Europă, o piață”. Acordul marchează angajamentul comun al Parlamentului European, Comisiei Europene și Consiliului UE de a avansa împreună pe o traiectorie clară.

Pe fondul unei instabilități geopolitice și economice prelungite, această foaie de parcurs reprezintă un pas decisiv pentru consolidarea urgentă a competitivității Europei, prin măsuri concrete și obiective privind încheierea de acorduri, cel târziu până la sfârșitul anului 2027, potrivit comunicatului oficial.

Foaia de parcurs reprezintă atât un angajament politic, cât și unul operațional.

Aceasta include:

obiective privind prezentarea propunerilor legislative și adoptarea acestora de către colegislatori;

evaluări trimestriale pentru monitorizarea progresului;

responsabilități instituționale clare pentru toate instituțiile UE, în conformitate cu prerogativele lor;

evaluări periodice ale stadiului implementării, pentru a asigura transparență deplină.

„Aceste măsuri vor stimula creșterea economică a Europei, vor asigura transformarea noastră digitală și vor consolida reziliența industrială. Aceasta este o prioritate absolută a acestei Comisii, iar cu această foaie de parcurs avem calea de urmat”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Signed! ✍️ Our “One Europe One Market” roadmap. It’s our joint political vision shaped at the Alden Bielsen Summit for a fully functional Single Market by end 2027 With concrete actions on key drivers of prosperity. From simpler rules to AI and a stronger trade network. Now… pic.twitter.com/NvltaxUElj — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 24, 2026

De asemenea, președintele Ciprului Nikos Christodoulides a subliniat că foaia de parcurs marchează un moment de cotitură în promovarea agendei europene privind competitivitatea.

„Facem un pas decisiv spre transformarea ambiției în realitate. Punerea sa în aplicare nu reprezintă doar un demers de natură normativă. Este o necesitate strategică pentru consolidarea competitivității, a rezilienței și a prosperității pe termen lung a Europei, în cadrul unei piețe unice cu adevărat integrate și al unei Uniuni Europene mai puternice și mai coezive”, a punctat acesta.

A more competitive Union is a more autonomous Union. And today in Nicosia, with the signature of the One Europe, One Market Roadmap together with the Presidents of the European Commission and the European Parliament, we take a decisive step towards turning ambition into… pic.twitter.com/YdN1rBlGvL — NikosChristodoulides (@Christodulides) April 24, 2026

La rândul său, Roberta Metsola a declarat că foaia de parcurs răspunde obiectivului Parlamentului European de a construi o Europă mai puternică, mai competitivă și mai rezilientă. „Este un plan ambițios, care ne consolidează capacitatea de a face față șocurilor și oferă previzibilitate cetățenilor și întreprinderilor noastre. Am promis că vom lua decizii curajoase și asta facem. Aceasta este Europa care răspunde nevoilor sale”, a declarat aceasta.

One Europe. One Market. We are delivering for people. The ambitious roadmap signed today in Nicosia strengthens our ability to withstand shocks and brings predictability for families and businesses. For a more competitive, resilient European economy. pic.twitter.com/D24OPCd71C — Roberta Metsola (@EP_President) April 24, 2026

„Lucrăm în folosul cetățenilor. Foaia de parcurs ambițioasă semnată astăzi la Nicosia ne consolidează capacitatea de a face față șocurilor și oferă previzibilitate familiilor și întreprinderilor. Pentru o economie europeană mai competitivă și mai rezilientă", a scris Metsola, pe X.