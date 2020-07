Instituțiile UE, acord provizoriu privind digitalizarea si utilizarea tehnologiei moderne în scopul cooperării judiciare transfrontaliere

În perspectiva votului asupra Pachetului Mobilitate I care va avea loc în sesiunea plenară a Parlamentului European din 8-10 iulie , ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu şi ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor Lucian Bode, alături de omologii din Bulgaria, Cipru, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta şi Polonia, au trimis la 30 iunie, o scrisoare comună tuturor parlamentarilor europeni.

“În cadrul scrisorii, cei doi oficiali români împreună cu omologii lor au reliefat prevederile restrictive şi disproporţionate din Pachetul Mobilitate I şi implicaţiile negative ale acestora, atât pentru transportul rutier şi funcţionarea adecvată a pieţei interne, cât şi pentru realizarea obiectivelor asumate de Uniunea Europeană în domeniul schimbărilor climatice. În acest context, semnatarii scrisorii au solicitat membrilor Parlamentului European reanalizarea prevederilor problematice din această perspectivă, conţinute de Pachetul Mobilitate I”, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Un mesaj în acest sens a fost publicat și de ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu pe contul său de Twitter.

I signed today, together w/Transport Minister Lucian Bode & our colleagues from 🇧🇬🇨🇾🇪🇪🇭🇺🇱🇻🇱🇹🇲🇹🇵🇱 a letter to members of t/@Europarl_EN, inviting them to reconsider t/disproportionate measures of #MobilityPackage I, in view of t/next week’s plenary session. Read the letter here👇 pic.twitter.com/EckbTvqwn7

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) June 30, 2020