Instituțiile UE au lansat platforma digitală a Conferinței privind viitorul Europei în toate cele 24 de limbi oficiale. Cetățenii sunt invitați să contribuie la conturarea propriului viitor și a viitorului Europei

Proiectul Super Ligii, anunțat luni de douăsprezece cluburi de top, este contrar valorilor europene de ”diversitate” și ”incluziune”, a estimat Margaritis Schinas, vicepreședintele Comisiei Europene, responsabil pentru promovarea modului nostru de viață european, într-un mesaj pe Twitter, anunță AFP, citat de Agerpres.

”Trebuie să apărăm un model european de sport bazat pe valori, diversitate şi incluziune. Nu se pune problema rezervării sale pentru puţinele cluburi bogate şi puternice care doresc să rupă legăturile” cu federaţiile naţionale, a precizat Schinas.

(1/2) We must defend a values-driven European model of sport based on diversity and inclusion. There is no scope for reserving it for the few rich and powerful clubs who want to severe links with everything associations stand for:

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) April 18, 2021