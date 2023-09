Instituțiile UE vor începe negocierile privind reforma pieței energiei electrice pentru a proteja consumatorii de prețurile volatile

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a marcat în Danemarca lansarea primei nave portcontainer alimentată cu metanol curat, fabricat cu energie solară, o reprezentare a deciziei ”UE de a fi pionier în lupta împotriva schimbărilor climatice”.

”Schimbările climatice și încălzirea globală nu sunt fenomene noi. Știința și politica le discută de zeci de ani. Și, de la fel de mult timp, știm cu toții că trebuie să reducem emisiile de gaze cu efect de seră. Cu toate acestea, când am preluat mandatul acum patru ani, ideea de a avea un transport maritim cu zero emisii nete nu era decât un vis. Încă lipsea ceva pentru a declanșa investiții mari în tehnologii ecologice: Aveai nevoie de certitudine cu privire la direcția de deplasare, de o rută clară pentru a putea porni la drum. Iar noi am răspuns apelului dumneavoastră. În 2019, Comisia Europeană a prezentat Pactul verde european, nu doar cu o viziune clară pentru ca Europa să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic, ci și cu o lege obligatorie, la care au aderat toate cele 27 de state membre ale noastre – cel mai mare bloc economic de pe Pământ. Iar acest lucru a creat predictibilitatea de care aveați nevoie pentru a acționa”, și-a început aceasta discursul.

Today, a large cargo vessel sailing entirely on green methanol is not only possible.

It’s a reality.

What you have achieved needed vision, leadership and joining forces ↓

https://t.co/3gyuxlAVaZ

