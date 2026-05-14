Institutul Diplomatic Român lansează un nou program de dezvoltare și perfecționare profesională ”Diplomație, Securitate și Apărare”. Cum te poți înscrie

Institutul Diplomatic Român a lansat noul program de dezvoltare și perfecționare profesională „Diplomație, Securitate și Apărare”, care se va desfășura în perioada 8 iunie – 9 iulie 2026. Perioada de înscriere este cuprinsă între 12.05.-08.06.2026.

Cine se poate înscrie?

Personal cu funcții de conducere și de execuție din Ministerul Afacerilor Externe, precum și din administrația publică centrală și locală, societatea civilă, mediul privat și alte persoane interesate de formare continuă și de perfecționare, absolvenți de studii superioare.

Noul program de dezvoltare și perfecționare profesională „Diplomație, Securitate și Apărare” este gândit și conceput ca un demers care să răspundă nevoii tot mai accentuate de a înțelege, aprofunda și integra, într-o manieră coerentă, cele trei dimensiuni fundamentale ale acțiunii statale în contextul actual al relațiilor internaționale.

Evoluțiile recente ale mediului de securitate, marcate de accentuarea competiției strategice între marile puteri, de persistența unui război de intensitate ridicată în spațiul european, precum și de instabilitatea din regiuni-cheie precum Orientul Mijlociu, impun o regândire a modului în care sunt conceptualizate, redimensionate și aplicate instrumentele diplomației, securității și apărării.

În acest context, programul propune o abordare multidisciplinară, care depășește granițele tradiționale ale disciplinelor și analizează interdependența profundă dintre procesele diplomatice, mecanismele de securitate și capabilitățile de apărare. Diplomația nu mai poate fi înțeleasă exclusiv ca instrument de reprezentare și negociere, ci ca parte a unui ecosistem complex de protecție și promovare a interesului național, în care dimensiunea militară, economică și tehnologică joacă un rol esențial. În mod similar, securitatea și apărarea nu mai pot fi tratate ca domenii strict instituționale, ci ca rezultatul unei interacțiuni dinamice între actori statali și non-statali, între sectorul public și cel privat, între decizie politică și capacitate industrială, având conexiuni la nivelul întregii societăți.

O componentă esențială a programului o constituie explorarea dimensiunii sociale, economice și industriale a apărării naționale, cu accent pe înțelegerea mecanismelor prin care sectorul de profil poate fi dezvoltat, susținut și poziționat competitiv în raport cu piețele internaționale. În acest cadru, este analizată în mod aprofundat interacțiunea dintre instituțiile statului și mediul antreprenorial, precum și rolul acestei relații în stimularea inovării, a cooperării tehnologice și a eficienței proceselor de restartare, dezvoltare, consolidare a industriei naționale de apărare și de mobilizare a economiei în situații excepționale.

Prin conținutul său, programul „Diplomație, Securitate și Apărare” se adresează profesioniștilor din sectorul public și privat, precum și tuturor celor interesați de înțelegerea aprofundată a modului în care diplomația, securitatea și apărarea funcționează, în mod complementar, ca piloni ai stabilității și proiecției strategice a statului.

Scopul programului

Scopul programului este de a aborda din perspectivă academică și profesională teme esențiale și de actualitate din domeniul diplomației, securității și apărării, oferind participanților o înțelegere aprofundată, dincolo de informațiile disponibile în sursele deschise, astfel încât cunoștințele dobândite să poată fi aplicate eficient în activitatea lor curentă prin sprijinirea perfecționării capacității de analiză a spațiului geopolitic și geostrategic contemporan și facilitarea dezvoltării abilității de a opera cu cele trei concepte fundamentale.

Obiective:

O1: Conturarea unei înțelegeri asupra diferențelor specifice și complementarității dintre diplomație, securitate și apărare în contextul actual al relațiilor internaționale și al competiției strategice globale.

O2: Consolidarea capacității de analiză a contextului geopolitic actual din perspectiva amenințărilor, riscurilor și vulnerabilităților;

O3: Dobândirea unor competențe privind mecanismele de negociere, gestionare a crizelor și comunicare strategică în domeniul securității, apărării și politicii externe.

O4: Înțelegerea rolului cooperării dintre instituțiile internaționale, statale și mediul antreprenorial din industria de apărare în dezvoltarea infrastructurii naționale de securitate și apărare;

O5: Aprofundarea cunoștințelor privind rolul organizațiilor internaționale și al diplomației multilaterale în menținerea securității euro-atlantice și globale.

Modul I: Repere ale diplomației în domeniile securității și apărării

Acest modul introduce fundamentele conceptuale și practice ale diplomației aplicate în domeniul securității și apărării. Se analizează interdependența dintre diplomație și securitate, evidențiind modul în care instrumentele diplomatice influențează arhitectura de securitate națională și internațională. Cursanții vor explora conceptele moderne de apărare și securitate, precum și modul în care acestea sunt integrate în strategiile diplomatice ale statelor. Un accent special este pus pe diplomația apărării și mecanismele de asistență internațională, cu exemple de cooperare bilaterală și multilaterală în gestionarea riscurilor și consolidarea securității regionale.

Modul II: Dimensiunea Economică a Securității și Apărării

Modulul abordează legătura dintre economie, industrie de apărare și securitate statală, explicând cum resursele economice și capacitățile industriale influențează puterea unui stat. Sunt analizate industria de apărare și competitivitatea acesteia pe pieța națională și cea internațională, precum și rolul inovației tehnologice în dezvoltarea de capabilități avansate de apărare. De asemenea, se discută despre parteneriatele public‑private ca instrumente esențiale pentru modernizarea sectorului de securitate, finanțarea proiectelor strategice și stimularea cooperării între stat și mediul privat.

Modul III: Securitate Regională și Globală

Acest modul examinează dinamica securității în spațiul internațional, cu accent pe conflictul și cooperarea în zona euro‑atlantică. Se analizează rolul și eficiența organizațiilor internaționale precum ONU, NATO și UE în salvgardarea păcii, gestionarea crizelor și consolidarea securității regionale. Se va evidenția rolul României ca furnizor de securitate, prin participarea militarilor români la misiuni externe, operații de menținere a păcii și contribuții la stabilitatea regională și globală. O componentă importantă este dedicată crizelor din Orientul Mijlociu, evaluând impactul lor geostrategic asupra Europei, stabilității globale și relațiilor internaționale.

Modul IV: Politici de Securitate și Apărare

Modulul explorează procesul de formulare și implementare a politicilor de securitate la nivel național. Sunt analizate atribuțiile și rolul Ministerului Apărării Naționale și al Statului Major al Apărării în arhitectura de securitate, precum și modul în care sunt evaluate și gestionate amenințările interne, de la riscuri emergente la vulnerabilități structurale. Participanții vor studia specificul planificării apărării, focalizat pe Strategia națională de apărare, strategia militară și analiza acestora, cu accent pe provocările actuale și lecțiile desprinse din războiul din Ucraina.

Modul V – Negocierea și gestionarea crizelor internaționale (prevenire, sancțiuni, mediere)

Ultimul modul este dedicat diplomației apărării, competențelor atașaților militari și instrumentelor diplomatice utilizate în prevenirea, gestionarea și soluționarea crizelor internaționale. Sunt analizate succesele și eșecurile diplomației în conflicte recente, pentru a identifica modele eficiente de acțiune. Se pune accent pe rolul comunicării și negocierii în evitarea escaladării tensiunilor, precum și pe utilizarea sursele deschise în evaluarea situațiilor de criză și pe impactul dezinformării asupra proceselor decizionale și a securității internaționale.

Data începerii cursului: 08.06.2026, format hibrid

*formatul hibrid oferă posibilitatea, pe parcursul celor 5 săptămâni de curs, de a participa fizic la sediul IDR și/sau online, în funcție de disponibilitatea cursanților.

Număr de locuri: 85 cu taxă și 15 fără taxă, care sunt atribuite angajaților Ministerului Afacerilor Externe, conform HG 880/2005.

Durata cursului: cursul va cuprinde un număr de minim 55 de ore și va începe în format hibrid la data de 08.06.2026. Programul se va desfășura de luni până joi, în intervalul orar 17.00 – 20.15.

Lectori

Lista lectorilor va fi compusă în principal din diplomați, experți în securitate și apărare, analiști de politică externă, cadre universitare, reprezentanți ai instituțiilor internaționale și specialiști cu experiență relevantă în domeniile diplomației, relațiilor internaționale, securității regionale și cooperării strategice.

Toate detaliile despre dosarul de înscriere le regăsiți aici.