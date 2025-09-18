Institutul Economic German: SUA depind mai mult de importurile din Uniunea Europeană decât de cele din China

Regele Charles al III-lea a adus elogii angajamentului personal al președintelui american Donald Trump de a „găsi soluții pentru unele dintre cele mai dificile conflicte ale lumii”, făcând apel la sprijinul Statelor Unite pentru Ucraina împotriva „tiraniei”, într-un discurs rostit la banchetul prilejuit de vizita de stat în Regatul Unit a liderului de la Casa Albă.

În replică, președintele american a elogiat relația specială dintre SUA și Marea Britanie, afirmând că termenul de „special” „nici măcar nu începe să îi facă dreptate”.

Regele britanic și-a început discursul cu o incursiune în istoria comună a celor două națiuni, inclusiv cultura și limba comune, precum și interesele comune în materie de comerț și apărare.

Citiți și Ofensivă de farmec și fast la curtea regelui Charles al III-lea pentru cel mai de seamă aliat: Prima zi a vizitei lui Trump, primul președinte american onorat cu două vizite de stat în Regatul Unit

El a menționat jurământul lui George Washington de a nu pune niciodată piciorul pe pământ britanic și mândria lui Trump față de rădăcinile sale britanice, glumind: „Înțeleg că pământul britanic este ideal pentru terenuri de golf splendide”.

În același spirit de glumă, regele Charles al III-lea a amintit că „dacă mass-media ar fi reușit în anii 1970 să aprofundeze relația specială, eu însumi aș fi putut fi căsătorit în familia Nixon!”

Monarhul britanic și-a exprimat admirația pentru principiile democrației și libertății din SUA.

„De la York la New York, de la Birmingham, Anglia, la Birmingham, Alabama”, a mai subliniat el faptul că cele două țări sunt unite de o cultură, o limbă și un patrimoniu comune.

De altfel, și Donald Trump a apreciat că legătura de rudenie și identitate dintre America și Marea Britanie este neprețuită și eternă, de neînlocuit și de nezdruncinat. La un moment dat, liderul american a descris cele două națiuni drept „două note într-un singur acord” și „două versuri ale aceluiași poem, fiecare frumos de sine stătător, dar cu adevărat menit să fie cântat împreună”.

Într-o notă serioasă, regele a afirmat că Marea Britanie și Statele Unite au „cea mai strânsă relație din punct de vedere al apărării, securității și informațiilor care a existat vreodată” și „au luptat împreună pentru a învinge forțele tiraniei” în cele două războaie mondiale.

„Astăzi, când tirania amenință din nou Europa, noi și aliații noștri suntem uniți în sprijinul Ucrainei, pentru a descuraja agresiunea și a asigura pacea”, a spus el.

Fără a menționa războaie specifice, monarhul britanic a lăudat „angajamentul personal al lui Trump de a găsi soluții pentru unele dintre cele mai dificile conflicte din lume”.

Regele Charles al III-lea a mai spus că pactul submarin Aukus semnat sub administrația Biden, împreună cu Australia, pe care guvernul SUA îl revizuiește în prezent, „stabilește standardul pentru o colaborare inovatoare și vitală”.

Discursul regelui, ținut la o cină fastuoasă pentru 160 de invitați la Castelul Windsor, a subliniat legăturile profunde dintre cele două țări și necesitatea de a menține relațiile culturale, comerciale și militare.

„Popoarele noastre au luptat și au murit împreună pentru valorile pe care le prețuim”, a spus regele.

Vizita de stat va continua joi, când regina Camilla și prințesa de Wales vor participa la evenimente alături de Prima Doamnă, Melania Trump.

Ulterior, accentul se va muta de la spectacolul regal la discuții politice și o conferință de presă, odată cu deplasarea lui Trump pentru a se întâlni cu prim-ministrul Keir Starmer la reședința sa de la țară, Chequers.

Președintele american Donald Trump s-a întors miercuri în Regatul Unit pentru o vizită de stat cu dublă premieră, prima recepție oficială a unui președinte american la Castelul Windsor și prima dată când un președinte american este onorat cu două vizite oficiale.

Donald Trump a fost invitat de regele Charles al III-lea pentru a efectua o a doua vizită de stat în Regatul Unit, un gest istoric fără precedent, acela ca un lider de la Casa Albă să efectueze două vizite de stat în Marea Britanie, în cazul lui Trump acest lucru urmând a se petrece în timpul a două domnii diferite, cea a reginei a Elisabeta a II-a, trecută la cele veșnice în 2022, și cea a monarhului Charles al III-lea. Invitația a venit prin intermediul unei scrisori pe care prim-ministrul britanic Keir Starmer i-a înmânat-o lui Trump în Biroul Oval pe 28 februarie, la puțin peste o lună de la preluarea celui de-al doilea mandat de președinte.