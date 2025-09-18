SUA
Institutul Economic German: SUA depind mai mult de importurile din Uniunea Europeană decât de cele din China
Statele Unite se bazează mai mult pe importurile din Uniunea Europeană decât se credea anterior, blocul depășind China atât ca valoare totală, cât și ca număr de produse, potrivit unui studiu realizat de Institutul Economic German (IW), citat de Reuters, preluat de Agerpres.
Dependenta a crescut semnificativ în ultimii 15 ani, numărul categoriilor de produse în care cel puțin 50% din importuri proveneau din UE ajungând la peste 3.100 anul trecut, față de aproximativ 2.600 în 2010, arată analiza IW.
Concluziile sugerează că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar fi putut avea o poziție mai puternică în negocierile tarifare cu Washingtonul, care s-au încheiat cu stabilirea unei cote de bază de 15% pentru majoritatea bunurilor europene.
Valoarea totală a importurilor din aceste categorii – care includ produse chimice, bunuri electrice, utilaje și echipamente – a atins 287 miliarde de dolari, aproape de 2,5 ori mai mult decât în 2010. Prin comparație, China a contabilizat anul trecut 2.925 de categorii de produse, cu o valoare totală de 247 miliarde de dolari.
Institutul notează că dependența SUA de China s-a redus semnificativ în timp, pe fondul unui proces evident de „de-risking”. În schimb, produsele europene care dețin constant cote mari de piață sunt greu de înlocuit pe termen scurt, un aspect pe care UE ar trebui să-l aibă în vedere dacă tensiunile comerciale escaladează.
Ca ultimă soluție, Uniunea Europeană ar putea lua în considerare restricții la exportul bunurilor critice pentru economia americană, sugerează IW.
„Deși datele comerciale nu surprind în întregime cât de esențiale sunt aceste bunuri pentru cumpărătorii americani, studiul poate fi folosit pentru a le arăta americanilor că, dacă vor continua să ridice tarifele, își vor face singuri rău”, a explicat co-autoarea raportului, Samina Sultan.
ROMÂNIA
Oana Țoiu începe joi o vizită la Washington. Șefa diplomației române urmărește pregătirea primei întâlniri între Donald Trump și Nicușor Dan
Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu se află joi la Washington, potrivit unei informări transmise de MAE miercuri seară, în care ministerul precizează că șefa diplomației române efectuează joi, 18 august, o vizită în capitala Statelor Unite.
MAE nu a transmis detalii suplimentare acestui anunț, însă vizita continuă după deplasarea șefei diplomației române la Viena, unde s-a întâlnit și cu secretarul american al energiei, în marja unor reuniuni la Agenția Internațională pentru Energie Atomică.
Oana Ţoiu a anunţat în luna iulie că se va deplasa în luna septembrie în New York, la Adunarea Generală a ONU, şi în Washington, pentru a face pregătirile cu privire la întâlnirea bilaterală dintre președintele american Donald Trump şi preşedintele român Nicuşor Dan, prin vizita șefului statului român în SUA.
În același context, consilierul prezidenţial pentru securitate națională Cristian Diaconescu a precizat că există o invitaţie oficială din partea preşedintelui SUA Donald Trump, adresată preşedintelui Nicuşor Dan, subliniind faptul că „trebuie să concretizăm o astfel de bilaterală cât mai curând posibil”.
Cei doi președinți s-au intersectat la finalul lunii iunie pentru prima oară, cu ocazia summitului NATO de la Haga, unde s-au salutat și au făcut un schimb de amabilități, iar președintele român a precizat că SUA, prin șeful diplomației Marco Rubio, au felicitat România pentru încheierea alegerilor prezidențiale. Ei au avut la finalul lunii mai și prima lor convorbire telefonică, la o zi după instalarea lui Nicușor Dan în funcția de șef al statului român, context în care Nicușor Dan a afirmat că Statele Unite sunt cel mai apropiat aliat și partener strategic vital al României.
Relațiile cu Statele Unite, pe care România îl consideră principalul partener strategic și la nivelul noii administrații a președintelui Dan, au oferit senzația unei răciri după instalarea lui Trump la Casa Albă, noua administrație inversând decizia administrației Biden de a primi România în programul Visa Waiver.
Pe fondul discursului vicepreședintelui american J.D. Vance la Conferința de Securitate de la Munchen, în care a dat exemplul anulării alegerilor prezidențiale din România în 2024 ca semnal al erodării democrației în Europa, au existat speculații că măsura privind Visa Waiver reprezintă o sancțiune politică la adresa României.
Totuși, Oana Țoiu a avut pe 31 iulie o primă convorbire telefonică cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, axată pe aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, în urma căreia șefa diplomației române a precizat că vizita sa din luna septembrie de la New York va pregăti vizita în Statele Unite a președintelui Nicușor Dan de la începutul anului viitor. Potrivit celor două părți, întâlnirea a vizat consolidarea cooperării bilaterale în domenii esențiale precum apărarea, energia, comerțul și migrația, în contextul provocărilor regionale de securitate.
MAREA BRITANIE
Regele Charles îi evocă lui Trump alianța istorică cu SUA împotriva forțelor tiraniei, îndemnând la sprijin și unitate pentru Ucraina “astăzi, când tirania amenință din nou Europa”
Regele Charles al III-lea a adus elogii angajamentului personal al președintelui american Donald Trump de a „găsi soluții pentru unele dintre cele mai dificile conflicte ale lumii”, făcând apel la sprijinul Statelor Unite pentru Ucraina împotriva „tiraniei”, într-un discurs rostit la banchetul prilejuit de vizita de stat în Regatul Unit a liderului de la Casa Albă.
În replică, președintele american a elogiat relația specială dintre SUA și Marea Britanie, afirmând că termenul de „special” „nici măcar nu începe să îi facă dreptate”.
Regele britanic și-a început discursul cu o incursiune în istoria comună a celor două națiuni, inclusiv cultura și limba comune, precum și interesele comune în materie de comerț și apărare.
Citiți și Ofensivă de farmec și fast la curtea regelui Charles al III-lea pentru cel mai de seamă aliat: Prima zi a vizitei lui Trump, primul președinte american onorat cu două vizite de stat în Regatul Unit
El a menționat jurământul lui George Washington de a nu pune niciodată piciorul pe pământ britanic și mândria lui Trump față de rădăcinile sale britanice, glumind: „Înțeleg că pământul britanic este ideal pentru terenuri de golf splendide”.
În același spirit de glumă, regele Charles al III-lea a amintit că „dacă mass-media ar fi reușit în anii 1970 să aprofundeze relația specială, eu însumi aș fi putut fi căsătorit în familia Nixon!”
Monarhul britanic și-a exprimat admirația pentru principiile democrației și libertății din SUA.
„De la York la New York, de la Birmingham, Anglia, la Birmingham, Alabama”, a mai subliniat el faptul că cele două țări sunt unite de o cultură, o limbă și un patrimoniu comune.
De altfel, și Donald Trump a apreciat că legătura de rudenie și identitate dintre America și Marea Britanie este neprețuită și eternă, de neînlocuit și de nezdruncinat. La un moment dat, liderul american a descris cele două națiuni drept „două note într-un singur acord” și „două versuri ale aceluiași poem, fiecare frumos de sine stătător, dar cu adevărat menit să fie cântat împreună”.
Într-o notă serioasă, regele a afirmat că Marea Britanie și Statele Unite au „cea mai strânsă relație din punct de vedere al apărării, securității și informațiilor care a existat vreodată” și „au luptat împreună pentru a învinge forțele tiraniei” în cele două războaie mondiale.
„Astăzi, când tirania amenință din nou Europa, noi și aliații noștri suntem uniți în sprijinul Ucrainei, pentru a descuraja agresiunea și a asigura pacea”, a spus el.
Fără a menționa războaie specifice, monarhul britanic a lăudat „angajamentul personal al lui Trump de a găsi soluții pentru unele dintre cele mai dificile conflicte din lume”.
Regele Charles al III-lea a mai spus că pactul submarin Aukus semnat sub administrația Biden, împreună cu Australia, pe care guvernul SUA îl revizuiește în prezent, „stabilește standardul pentru o colaborare inovatoare și vitală”.
Discursul regelui, ținut la o cină fastuoasă pentru 160 de invitați la Castelul Windsor, a subliniat legăturile profunde dintre cele două țări și necesitatea de a menține relațiile culturale, comerciale și militare.
„Popoarele noastre au luptat și au murit împreună pentru valorile pe care le prețuim”, a spus regele.
Vizita de stat va continua joi, când regina Camilla și prințesa de Wales vor participa la evenimente alături de Prima Doamnă, Melania Trump.
Ulterior, accentul se va muta de la spectacolul regal la discuții politice și o conferință de presă, odată cu deplasarea lui Trump pentru a se întâlni cu prim-ministrul Keir Starmer la reședința sa de la țară, Chequers.
Președintele american Donald Trump s-a întors miercuri în Regatul Unit pentru o vizită de stat cu dublă premieră, prima recepție oficială a unui președinte american la Castelul Windsor și prima dată când un președinte american este onorat cu două vizite oficiale.
Donald Trump a fost invitat de regele Charles al III-lea pentru a efectua o a doua vizită de stat în Regatul Unit, un gest istoric fără precedent, acela ca un lider de la Casa Albă să efectueze două vizite de stat în Marea Britanie, în cazul lui Trump acest lucru urmând a se petrece în timpul a două domnii diferite, cea a reginei a Elisabeta a II-a, trecută la cele veșnice în 2022, și cea a monarhului Charles al III-lea. Invitația a venit prin intermediul unei scrisori pe care prim-ministrul britanic Keir Starmer i-a înmânat-o lui Trump în Biroul Oval pe 28 februarie, la puțin peste o lună de la preluarea celui de-al doilea mandat de președinte.
MAREA BRITANIE
Trump elogiază la Windsor “legătura de identitate eternă și de nezdruncinat” americano-britanică: “Suntem două note într-un singur acord, două versuri ale aceluiași poem”
Legătura de rudenie și identitate dintre America și Marea Britanie este neprețuită și eternă, de neînlocuit și de nezdruncinat, a spus președintele american Donald Trump, miercuri seară, la banchetul de stat pe care regele britanic Charles al III-lea l-a găzduit în onoarea liderului de la Casa Albă.
Trump a rostit un discurs de șase minute, vorbind în termeni elogioși despre Charles, Regatul Unit, Imperiul Britanic, Winston Churchill, limba engleză, prietenia dintre Marea Britanie și Statele Unite — și despre marea onoare care i-a fost acordată, aceea de a fi singurul președinte primit cu două vizite de stat. El a elogiat relația specială dintre SUA și Marea Britanie, afirmând că termenul de „special” „nici măcar nu începe să îi facă dreptate”.
Prima zi a celei de-a doua vizite de stat a președintelui Trump în Marea Britanie a avut un program încărcat, incluzând o procesiune cu trăsuri, un zbor al formației Red Arrows și chiar un nou cocktail transatlantic.
Citiți și Ofensivă de farmec și fast la curtea regelui Charles al III-lea pentru cel mai de seamă aliat: Prima zi a vizitei lui Trump, primul președinte american onorat cu două vizite de stat în Regatul Unit
Faptul că este primul președinte care a primit o invitație pentru a doua vizită de stat în Marea Britanie a fost un „privilegiu unic”, a spus el – importanța acestei călătorii nu părea să-i scape președintelui american.
Considerând-o una dintre „cele mai mari onoruri” din viața sa, Trump a glumit spunând că speră să fie ultima dată când cineva este invitat de două ori.
„Au spus că au fost mulți președinți, iar aceasta a fost a doua vizită de stat, și că este o premieră, și poate că va fi ultima dată. Sper să fie așa, de fapt”, a spus el, stârnind un scurt râs în sală.
„Dar aceasta este cu adevărat una dintre cele mai mari onoruri ale vieții mele — atât de mult respect pentru dumneavoastră și atât de mult respect pentru țara dumneavoastră”, a continuat el.
În discursul său, Trump a ținut să îl menționeze și pe prințul William, prezicând că moștenitorul lui Charles va avea „un succes incredibil în viitor” — și a vorbit și despre prințesa Kate, care se recuperează după cancer, spunând că arăta „atât de strălucitoare și sănătoasă, atât de frumoasă.”
Toastul scurt al președintelui, de șase minute, a fost neobișnuit de poetic și remarcabil de „ne-trumpian”. La un moment dat, Trump a descris cele două națiuni drept „două note într-un singur acord” și „două versuri ale aceluiași poem, fiecare frumos de sine stătător, dar cu adevărat menit să fie cântat împreună”.
Acest ton s-a potrivit ocaziei, președintele lăudându-l pe rege, care „a întruchipat tăria, noblețea și spiritul monarhiei britanice și al poporului britanic”, și vorbind despre limba și cultura comună ale celor două națiuni.
„Fiecare este frumoasă în sine, dar sunt menite să fie cântate împreună. Legătura de rudenie și identitate dintre America și Marea Britanie este neprețuită și eternă. Este de neînlocuit și de nezdruncinat”, a mai spus el.
„Împreună, trebuie să apărăm patrimoniul excepțional care ne definește și trebuie să continuăm să susținem valorile și popoarele lumii anglofone”, a spus Trump, „și, într-adevăr, pentru asta ne ridicăm.”
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Oana Țoiu începe joi o vizită la Washington. Șefa diplomației române urmărește pregătirea primei întâlniri între Donald Trump și Nicușor Dan
România va găzdui un comandament logistic NATO pentru sprijinirea Ucrainei. Parlamentul a act luat de solicitarea lui Nicușor Dan. O scrisoare similară fusese trimisă și de Klaus Iohannis în 2024
CCIB își deschide Birou de reprezentare la Bruxelles pentru promovarea intereselor mediului de afaceri din România și dezvoltarea organizației în cadrul rețelelor internaționale
MApN: România a efectuat o nouă misiune de evacuare medicală, sprijinind 10 pacienți pediatrici palestinieni și 28 de aparținători
INS: Lucrările de construcții au crescut cu peste 12% în primele șapte luni din 2025. Avans puternic la reparații capitale și clădiri rezidențiale
„CYBERCRIME în secolul XXI – Provocări și Soluții”. ICI București prezintă măsurile de prevenire care pot reduce semnificativ riscul unor atacuri cibernetice reușite
Președintele Nicuşor Dan a informat Parlamentul despre aprobarea prezenței unor forțe militare americane la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu
Ministrul Energiei anunță „negocieri intense” cu Comisia Europeană pentru a amâna termenul de închidere a centralelor pe cărbune, prevăzut pentru finalul acestui an
Institutul Economic German: SUA depind mai mult de importurile din Uniunea Europeană decât de cele din China
Slovacia și Ungaria se opun încercării lui Donald Trump de a opri importurile de petrol și gaze din Rusia
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Trending
- U.E.3 days ago
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
- ROMÂNIA1 week ago
Negocieri finale cu CE pentru maximizarea accesului României la fonduri cruciale pentru modernizarea apărării. Nazare: Achizițiile din cadrul SAFE sunt scutite de TVA, iar împrumuturile garantate de UE
- NATO1 week ago
Polonia a doborât în premieră drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian după un atac al Rusiei asupra Ucrainei. Varșovia a informat NATO. În SUA se cere un răspuns dur al lui Trump
- NATO1 week ago
Polonia cere activarea articolului 4 din Tratatul NATO. Donald Tusk: Este prima dată când dronele ruse au fost doborâte într-o țară aliată
- NATO1 week ago
România este pregătită “pentru a reacționa la fel”, afirmă Nicușor Dan după ce Polonia a doborât drone ale Rusiei în interiorul propriului spațiu aerian