Institutul Inimii din Târgu Mureș va avea un nou sediu construit prin PNRR. Ilie Bolojan: Pentru a ne asigura finanțarea europeană, trebuie să terminăm lucrările până la sfârșitul lunii august



Premierul Ilie Bolojan a vizitat sâmbătă, 9 mai, Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș – Institutul Inimii – unde va fi construită o nouă clădire de spital pentru tratarea pacienților cu afecțiuni cardiovasculare grave, adulți și copii. Acesta a subliniat că, pentru ca proiectul să beneficieze de finanțare europeană, lucrările trebuie finalizate până la sfârșitul lunii august, avertizând că, în ciuda mobilizării constructorilor, atingerea acestui termen nu va fi o sarcină ușoară.

„Am stabilit că vom reduce întârzierile în derularea plăților. De asemenea, va trebui să alocăm fonduri pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile: contribuția de 5% a Institutului, TVA-ul și ajustările în valoare de peste 15 milioane de euro. Având în vedere că echipamentele (angiografe, RMN, CT) vor fi aduse până în august, dar nu vor putea fi funcționale fără acreditare, am clarificat aspectele ce țin de recepția lucrărilor”, a scris premierul, pe Facebook.

Potrivit acestuia, lucrările sunt într-un stadiu avansat, de peste 80%, iar proiectul, început în 2023, va fi finalizat în vara acestui an, când noua unitate va deveni pe deplin funcțională.

„Noul Centru Chirurgical Cardiovascular al Institutului Inimii va fi dedicat tratării pacienților cu afecțiuni cardiovasculare grave, atât adulți, cât și copii, și va reuni toate secțiile și specialitățile într-un singur spațiu modern”, a adăugat Ilie Bolojan.

Potrivit premierului, centrul va avea peste 200 de paturi pentru spitalizare, săli moderne de operație și spații pentru investigații și tratament, astfel încât să ofere servicii medicale integrate, mai eficiente, și condiții mai bune pentru pacienți și personalul medical.

„Acest proiect, cu o valoare totală de peste 770 de milioane de lei, este finanțat în principal prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Aproape 500 de milioane de lei provin din fonduri europene, la care se adaugă contribuția națională. Este un exemplu al modului în care banii europeni pot schimba în bine sistemul public de sănătate”, a subliniat Ilie Bolojan.

În acest context, premierul a subliniat necesitatea continuării reformelor, a atragerii de fonduri europene și a utilizării eficiente a acestora.

„Fiecare proiect dus la capăt înseamnă spitale moderne, condiții mai bune pentru pacienți și un pas înainte pentru România. Mulțumesc echipelor Institutului și Ministerului Sănătății, constructorilor și tuturor celor implicați în realizarea acestui proiect”, a conchis Ilie Bolojan.