Instrumentul SURE: Comisia Europeană alocă 14 miliarde de euro pentru nouă state membre pentru protejarea locurilor de muncă

Comisarul european Johannes Hahn, responsabil pentru buget și administrație, o felicită pe Maia Sandu pentru câștigarea alegerilor prezidențiale din Republica Moldova.

„O felicit din toată inima pe Maia Sandu pentru victoria ei la alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Ți-am văzut hotărârea de a îmbunătăți viața poporului moldovenesc, de a reforma justiția și de a lupta împotriva corupției. Ești un adevărat lider, unul care va duce Republica Moldova către viitorul pe care această țară îl merită. Felicitări, încă o dată”, a scris comisarul european pe contul său de Twitter.

I wholeheartedly congratulate @MaiaSandu to her victory in presidential election in @Moldova. Dear Maia, I have been walking along your side in my previous capacity + have seen your determination to improve life of #Moldovan people, reform justice and fight against corruption1/2 pic.twitter.com/X5QTRGp9dx

