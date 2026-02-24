ROMÂNIA
Întâlnire de coordonare Nicușor Dan – Ilie Bolojan: Premierul va semna la Bruxelles lansarea mecanismului EastInvest, care pune 20 de miliarde de euro la dispoziția României și altor opt state UE din Est
Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au avut marți, la Palatul Cotroceni, o întrevedere pregătitoare a vizitei pe care șeful Guvernului o va efectua joi, la Bruxelles, unde va fi semnat documentul de lansarea a mecanismului EastInvest, care va pune la dispoziția României și a altor opt state de la granița estică a UE aproximativ 20 de miliarde de euro.
Șeful statului a anunțat într-o postare pe Facebook că a avut “o discuție aplicată” cu premierul Ilie Bolojan înaintea vizitei sale la Bruxelles.
“Joi, la Bruxelles, se va semna Declarația privind lansarea mecanismului EastInvest. Acest nou instrument european pune circa 20 de miliarde de euro la dispoziția a nouă state membre aflate la granița cu Rusia, Belarus și Ucraina, pentru a contracara efectele economice și de securitate cauzate de război“, a mai punctat președintele.
Nicușor Dan a precizat că România este printre țările care vor putea accesa aceste finanțări, astfel încât să încurajeze investiții în zona de sud-est a țării – Moldova, regiunea Dunării și a Mării Negre.
“Am discutat de asemenea cu premierul Bolojan despre implementarea PNRR. România are nevoie de aceste resurse europene pentru a depăși cu bine actuala perioadă complicată și pentru a genera creștere economică pe baze solide”, a mai spus președintele.
Prim-ministrul Ilie Bolojan va avea joi, la Bruxelles, o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR.
Vizita la Bruxelles are loc după decizia Curții Constituționale a României prin care legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților a fost declarată constituțională. Decizia Curții a venit după ce, la începutul lunii februarie, premierul Ilie Bolojan a transmis o scrisoare CCR în care avertiza că o nouă amânare a pronunțării ar putea duce la pierderea a peste 230 milioane de euro din fondurile alocate României prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
De asemenea, Ilie Bolojan va participa la evenimentul la nivel înalt de lansare a Comunicării privind regiunile de frontieră estice, alături de președinta Comisiei Europene, prim-miniștrii Letoniei, Estoniei și Lituaniei și de președinta Băncii Europene de Investiții.
Evenimentul se va încheia cu semnarea Declarației de intenție privind înființarea Facilității EastInvest, ca semnal de angajament comun pentru transpunerea priorităților strategice în sprijin concret pentru investițiile din regiunile de frontieră estice, printr-o cooperare strânsă între UE, actorii financiari internaționali și naționali
EastInvest este un mecanism de finanțare dedicat regiunilor de frontieră estice, care reunește Grupul BEI, instituții financiare internaționale, precum și bănci naționale și regionale de promovare din statele membre vizate.
Participarea României la platforma EastInvest se va face prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare.
Nicușor Dan, la Coaliția de Voință: România va continua să ofere tot sprijinul necesar ca Ucraina să se apere și să negocieze pacea dintr-o poziție de forță
România va continua să ofere tot sprijinul necesar pentru ca Ucraina să se apere și să negocieze pacea dintr-o poziție de forță, a transmis, marți, președintele Nicușor Dan la o nouă reuniune a Coaliției de Voință, organizată în aceeași zi în care s-au împlinit patru ani de la declanșarea invaziei ilegale și nejustificate a Rusiei în Ucraina.
“La patru ani de când Rusia și-a lansat războiul ilegal și nejustificat împotriva Ucrainei, am participat, alături de alți lideri europeni și parteneri cu viziuni similare, la o nouă reuniune a Coaliției de Voință. România va continua să ofere tot sprijinul necesar pentru ca Ucraina să se apere și să negocieze pacea dintr-o poziție de forță”, a scris șeful statului pe X.
Potrivit președintelui, “Ucraina luptă cu demnitate și curaj pentru a ne apăra pe toți, iar pentru acest lucru îi suntem recunoscători”.
“O perioadă atât de îndelungată de război face ca reziliența poporului ucrainean să fie cu atât mai admirabilă. Suntem alături de voi pentru a obține o pace justă și cuprinzătoare și pentru a institui garanții de securitate care să prevină posibilitatea oricărei noi agresiuni din partea Rusiei. Acest lucru rămâne esențial pentru noi, întrucât securitatea României și a întregului continent este strâns legată de cea a Ucrainei“, a mai adăugat Nicușor Dan.
#FourYears since Russia launched its illegal and unjustified war against #Ukraine, I took part, together with other European and like-minded leaders, in a new meeting of the Coalition of the Willing. Romania will continue to provide all the necessary support for Ukraine to defend…
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) February 24, 2026
Sprijinul pentru apărarea aeriană a Ucrainei, energia și reziliența, sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și negocieri și garanții de securitate au fost principalele teme ale reuniunii Coaliției de Voință.
De această dată, reuniunea s-a desfășurat la Kiev și a reunit 36 de reprezentanți ai diferitelor țări, atât fizic, cât și online. Reuniunea a fost co-prezidată în format online de președintele Franței, Emmanuel Macron, și de prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer.
La reuniunea de la Kyiv au participat personal președintele Finlandei, Alexander Stubb, președintele Consiliului European, António Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, prim-ministrul Islandei, Kristrún Frostadóttir, prim-ministrul Letoniei, Evika Siliņa, prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, ministrul afacerilor externe al Poloniei, Radosław Sikorski, ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, Yvette Cooper, ministrul afacerilor externe al Spaniei, José Manuel Albares, și ministrul apărării naționale al Lituaniei, Robertas Kaunas.
La reuniune au participat, de asemenea, în format online, președinții Ciprului și României, cancelarul federal al Austriei, prim-miniștrii Belgiei, Bulgariei (interimar), Greciei, Irlandei, Spaniei, Italiei, Canadei, Luxemburgului, Țărilor de Jos, Noii Zeelande, Poloniei, Portugaliei, Sloveniei, Republicii Cehe și Muntenegrului, secretarul general al NATO, vicepreședinta Comisiei Europene, vicepreședintele Turciei, viceprim-ministrul Australiei, ministrul apărării al Albaniei și consilierul-șef al Cabinetului de Miniștri al Japoniei.
Rusia a lansat în zorii zilei de 24 februarie 2022 o invazie pe scară largă împotriva Ucrainei – terestră, aeriană şi navală -, cel mai mare atac al unui stat împotriva altui stat în Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial. Anunțul a fost făcut de președintele rus Vladimir Putin, în vreme ce președintele Volodimir Zelenski a decretat legea marțială în Ucraina ca urmare a atacurilor Rusiei, afirmând că țara sa este în stare de război. Răspunsul coordonat al Occidentului a presupus primele valuri de sancțiuni europene, americane, canadiene și la nivelul G7 împotriva Rusiei, summit-uri de urgență ale Consiliului European, NATO și G7 și activarea în premieră a planurilor de apărare ale Alianței Nord-Atlantice pentru flancul estic și a Forței sale de Reacție Rapidă.
După patru ani de la declanșarea conflictului, curajul ucrainenilor și sprijinul financiar, militar și umanitar al Occidentului s-au dovedit decisive pentru ca Rusia să nu câștige războiul declanșat împotriva Ucrainei. Potrivit datelor Institutului Kiel, Europa și Statele Unite au furnizat Ucrainei sprijin de peste 315 miliarde de euro, cu sprijinul european cifrat la 200 de miliarde de euro, iar cel american la 115 miliarde. Totodată, europenii au mai angajat un ajutor financiar, militar și umanitar de încă 178 de miliarde de euro care urmează a fi alocat în viitor.
Dincolo de front, războiul a produs una dintre cele mai grave crize umanitare din Europa postbelică. Milioane de ucraineni au fost strămutați intern sau au fugit în statele membre ale Uniunea Europeană. Infrastructura energetică a fost și este ținta unor atacuri repetate, iar economia ucraineană este susținută prin pachete consistente de asistență financiară și militară din partea Occidentului.
Războiul a remodelat și politica de securitate a Europei. NATO și-a consolidat flancul estic, iar state tradițional neutre precum Finlanda și Suedia au decis să adere la Alianță, invocând amenințarea reprezentată de Rusia. În paralel, Uniunea Europeană a impus 19 pachete de sancțiuni împotriva Moscovei, a aprobat decuplarea de energia rusească, îndeosebi gaze naturale și petrol, și a accelerat discuțiile privind autonomia strategică și investițiile în industria de apărare. Cel de-al 20-lea pachet de măsuri restrictive la adresa Rusiei este în curs de negociere.
Pentru a marca acest moment, președintele Consiliului European, Antonio Costa și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află marți la Kiev pentru a reafirma sprijinul de neclintit pentru Ucraina. În același timp, la cartierul general al NATO de la Bruxelles are loc o ceremonie găzduită de secretarul general al Alianței, Mark Rutte.
În seara zilei de 24 februarie, dar trecut de miezul nopții în Europa, va susține și președintele american Donald Trump primul său discurs anual privind Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat de președinte. Revenirea sa la Casa Albă, relațiile tensionat-cordiale cu Zelenski și cu liderii europeni și dialogul reluat cu președintele rus Vladimir Putin, au alimentat perspectiva unei eventuale negocieri rapide cu Rusia, însă Moscova nu s-a arătat dispusă la concesii. Ucraina și Europa cer o pace justă și durabilă, iar aliații europeni au format o Coaliție de Voință pentru Ucraina condusă de Franța și Marea Britanie pentru a garanta că un nou război nu va mai avea loc pe sol european.
Reuniți la începutul lunii ianuarie la Paris, membrii Coaliției de Voință, alături de Ucraina și Statele Unite, marcat de participarea în premieră a SUA la o reuniune a Coaliției, au convenit într-o declarație comună asupra a cinci elemente-cheie pentru viitoarele garanții de securitate ale Ucrainei: implicarea Statelor Unite într-un mecanism de monitorizare și verificare a armistițiului, sprijinul pe termen lung pentru Forțele Armate ale Ucrainei, crearea unei forțe multinaționale pentru Ucraina, asumarea unor angajamente obligatorii de intervenție în cazul unui viitor atac al Rusiei și aprofundarea cooperării în domeniul apărării cu Kievul.
Bogdan Ivan a transmis la Washington că România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă: Parteneriatul cu SUA este cheia pentru tehnologie, finanțare și viteză de execuție
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a discutat marți cu secretarul american pentru Energie, Chris Wright, și cu secretarul american pentru Interne, Doug Burgum, despre cum se construiește o putere energetică reală prin capacități stabile, proiecte majore, termene clare și execuție fără scuze, subliniind că România este privită ca un actor strategic în regiune.
„Mă aflu la Washington, D.C., unde am fost primit și tratat ca un partener de decizie. În întâlnirile cu secretarul american pentru energie, Chris Wright și secretarul american pentru interne, Doug Burgum, am discutat de la egal la egal despre cum se construiește putere energetică reală: capacități stabile, proiecte mari, termene clare și execuție fără scuze. România este privită ca un actor strategic în regiune, iar eu am pus pe masă exact ceea ce contează: soluții concrete, nu sloganuri”, a scris Bogdan Ivan într-o postare pe Facebook.
Bogdan Ivan a subliniat că România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă, precizând că, în ultimul deceniu, au fost pierduți circa 7.000 MW din producție, iar consecințele se reflectă în competitivitatea economiei și în presiunea asupra prețurilor.
„Eu nu vând iluzii. Dacă vrei industrie puternică și facturi mai mici, ai nevoie de producție stabilă, controlabilă: nuclear și gaze naturale. Ultimele furtuni din SUA și din România au confirmat același adevăr simplu: în momentele de vârf, când consumul explodează, sistemul rezistă doar cu energie care nu depinde de întâmplare”, a continuat ministrul.
Bogdan Ivan a afirmat că, în acest context, a fost convenită întărirea cooperării bilaterale în domeniul nuclear și al gazelor, cu obiectivul de a poziționa România în centrul arhitecturii energetice regionale, ca furnizor de stabilitate, și nu ca simplu spectator.
„Suntem parte din „Friends of Nuclear” și susținem extinderea cooperării europene printr-un format „Friends of Gas”. Direcția e clară și eu mi-o asum: ca să fii puternic, trebuie să produci mai multă energie și, fundamental, mai multă energie în bandă. Deciziile se iau acum. Neptun Deep, Cernavodă și Doicești sunt proiectele care schimbă statutul României. Le tratez ca pe obiective strategice de țară: securitate energetică pentru regiune și bază pentru economia viitorului. Pentru că în era AI, electricitatea se transformă direct în inteligență, în putere de calcul, investiții și avantaj competitiv”, a adăugat ministrul Energiei.
În final, Bogdan Ivan a subliniat că parteneriatul cu Statele Unite este cheia pentru tehnologie, finanțare și viteză de execuție.
„Eu construiesc această punte cu respect reciproc și cu rezultate măsurabile. România are șansa să devină un lider regional în energie, iar eu lucrez ca asta să devină realitate”, a conchis ministrul.
România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar, asigură Nicușor Dan la patru ani de la invazia Rusiei. El participă la o nouă reuniune a Coaliției de Voință
Președintele Nicușor Dan a transmis marți un mesaj cu ocazia împlinirii a patru ani de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, subliniind sacrificiile poporului ucrainean și angajamentul României în sprijinul Kievului.
El a afirmat că în urmă cu patru ani „unul dintre cele mai teribile scenarii pentru Europa devenea realitate. Rusia a atacat Ucraina, declanșând un război fără milă împotriva unei națiuni care a refuzat să se lase înfrântă” și a susținut că „de atunci, Ucraina luptă pentru noi toți și menține securitatea întregului nostru continent, cu un curaj și o rezistență admirabile”.
„Familii destrămate, drame inimaginabile, vieți pierdute, toate acestea reprezintă sacrificii și eforturi uriașe, pentru care suntem recunoscători poporului ucrainean”, a scris șeful statului, pe X.
De altfel, președintele va participa marți la o nouă reuniune a Coaliției de Voință pentru Ucraina, în format videoconferință.
„România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar. Împreună cu partenerii noștri din Uniunea Europeană, susținem că negocierile pentru încheierea războiului trebuie să continue până când se vor îndeplini condițiile pentru o pace justă, cu garanţii de securitate care să prevină posibilitatea oricărui nou conflict. Pacea în Ucraina înseamnă pace pentru Europa. Oricine amenință cetățenii noștri trebuie să știe că forța noastră stă în unitate. Iar Uniunea Europeană devine tot mai puternică și mai solidară”, a mai declarat Nicușor Dan.
El a precizat că pentru a marca cei patru ani de război Palatul Cotroceni va fi iluminat în culorile drapelului Ucraina, simbolizând solidaritatea României față de poporul ucrainean.
Rusia a lansat în zorii zilei de 24 februarie 2022 o invazie pe scară largă împotriva Ucrainei – terestră, aeriană şi navală -, cel mai mare atac al unui stat împotriva altui stat în Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial. Anunțul a fost făcut de președintele rus Vladimir Putin, în vreme ce președintele Volodimir Zelenski a decretat legea marțială în Ucraina ca urmare a atacurilor Rusiei, afirmând că țara sa este în stare de război. Răspunsul coordonat al Occidentului a presupus primele valuri de sancțiuni europene, americane, canadiene și la nivelul G7 împotriva Rusiei, summit-uri de urgență ale Consiliului European, NATO și G7 și activarea în premieră a planurilor de apărare ale Alianței Nord-Atlantice pentru flancul estic și a Forței sale de Reacție Rapidă.
După patru ani de la declanșarea conflictului, curajul ucrainenilor și sprijinul financiar, militar și umanitar al Occidentului s-au dovedit decisive pentru ca Rusia să nu câștige războiul declanșat împotriva Ucrainei. Potrivit datelor Institutului Kiel, Europa și Statele Unite au furnizat Ucrainei sprijin de peste 315 miliarde de euro, cu sprijinul european cifrat la 200 de miliarde de euro, iar cel american la 115 miliarde. Totodată, europenii au mai angajat un ajutor financiar, militar și umanitar de încă 178 de miliarde de euro care urmează a fi alocat în viitor.
Dincolo de front, războiul a produs una dintre cele mai grave crize umanitare din Europa postbelică. Milioane de ucraineni au fost strămutați intern sau au fugit în statele membre ale Uniunea Europeană. Infrastructura energetică a fost și este ținta unor atacuri repetate, iar economia ucraineană este susținută prin pachete consistente de asistență financiară și militară din partea Occidentului.
Războiul a remodelat și politica de securitate a Europei. NATO și-a consolidat flancul estic, iar state tradițional neutre precum Finlanda și Suedia au decis să adere la Alianță, invocând amenințarea reprezentată de Rusia. În paralel, Uniunea Europeană a impus 19 pachete de sancțiuni împotriva Moscovei, a aprobat decuplarea de energia rusească, îndeosebi gaze naturale și petrol, și a accelerat discuțiile privind autonomia strategică și investițiile în industria de apărare. Cel de-al 20-lea pachet de măsuri restrictive la adresa Rusiei este în curs de negociere.
Pentru a marca acest moment, președintele Consiliului European, Antonio Costa și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află marți la Kiev pentru a reafirma sprijinul de neclintit pentru Ucraina. În același timp, la cartierul general al NATO de la Bruxelles are loc o ceremonie găzduită de secretarul general al Alianței, Mark Rutte.
În seara zilei de 24 februarie, dar trecut de miezul nopții în Europa, va susține și președintele american Donald Trump primul său discurs anual privind Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat de președinte. Revenirea sa la Casa Albă, relațiile tensionat-cordiale cu Zelenski și cu liderii europeni și dialogul reluat cu președintele rus Vladimir Putin, au alimentat perspectiva unei eventuale negocieri rapide cu Rusia, însă Moscova nu s-a arătat dispusă la concesii. Ucraina și Europa cer o pace justă și durabilă, iar aliații europeni au format o Coaliție de Voință pentru Ucraina condusă de Franța și Marea Britanie pentru a garanta că un nou război nu va mai avea loc pe sol european.
Reuniți la începutul lunii ianuarie la Paris, membrii Coaliției de Voință, alături de Ucraina și Statele Unite, marcat de participarea în premieră a SUA la o reuniune a Coaliției, au convenit într-o declarație comună asupra a cinci elemente-cheie pentru viitoarele garanții de securitate ale Ucrainei: implicarea Statelor Unite într-un mecanism de monitorizare și verificare a armistițiului, sprijinul pe termen lung pentru Forțele Armate ale Ucrainei, crearea unei forțe multinaționale pentru Ucraina, asumarea unor angajamente obligatorii de intervenție în cazul unui viitor atac al Rusiei și aprofundarea cooperării în domeniul apărării cu Kievul.
