Întâlnire de coordonare Nicușor Dan – Ilie Bolojan: Premierul va semna la Bruxelles lansarea mecanismului EastInvest, care pune 20 de miliarde de euro la dispoziția României și altor opt state UE din Est

România va continua să ofere tot sprijinul necesar pentru ca Ucraina să se apere și să negocieze pacea dintr-o poziție de forță, a transmis, marți, președintele Nicușor Dan la o nouă reuniune a Coaliției de Voință, organizată în aceeași zi în care s-au împlinit patru ani de la declanșarea invaziei ilegale și nejustificate a Rusiei în Ucraina.

“La patru ani de când Rusia și-a lansat războiul ilegal și nejustificat împotriva Ucrainei, am participat, alături de alți lideri europeni și parteneri cu viziuni similare, la o nouă reuniune a Coaliției de Voință. România va continua să ofere tot sprijinul necesar pentru ca Ucraina să se apere și să negocieze pacea dintr-o poziție de forță”, a scris șeful statului pe X.

Potrivit președintelui, “Ucraina luptă cu demnitate și curaj pentru a ne apăra pe toți, iar pentru acest lucru îi suntem recunoscători”.

“O perioadă atât de îndelungată de război face ca reziliența poporului ucrainean să fie cu atât mai admirabilă. Suntem alături de voi pentru a obține o pace justă și cuprinzătoare și pentru a institui garanții de securitate care să prevină posibilitatea oricărei noi agresiuni din partea Rusiei. Acest lucru rămâne esențial pentru noi, întrucât securitatea României și a întregului continent este strâns legată de cea a Ucrainei“, a mai adăugat Nicușor Dan.

#FourYears since Russia launched its illegal and unjustified war against #Ukraine, I took part, together with other European and like-minded leaders, in a new meeting of the Coalition of the Willing. Romania will continue to provide all the necessary support for Ukraine to defend… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) February 24, 2026

Sprijinul pentru apărarea aeriană a Ucrainei, energia și reziliența, sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și negocieri și garanții de securitate au fost principalele teme ale reuniunii Coaliției de Voință.

De această dată, reuniunea s-a desfășurat la Kiev și a reunit 36 de reprezentanți ai diferitelor țări, atât fizic, cât și online. Reuniunea a fost co-prezidată în format online de președintele Franței, Emmanuel Macron, și de prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer.

La reuniunea de la Kyiv au participat personal președintele Finlandei, Alexander Stubb, președintele Consiliului European, António Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, prim-ministrul Islandei, Kristrún Frostadóttir, prim-ministrul Letoniei, Evika Siliņa, prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, ministrul afacerilor externe al Poloniei, Radosław Sikorski, ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, Yvette Cooper, ministrul afacerilor externe al Spaniei, José Manuel Albares, și ministrul apărării naționale al Lituaniei, Robertas Kaunas.

La reuniune au participat, de asemenea, în format online, președinții Ciprului și României, cancelarul federal al Austriei, prim-miniștrii Belgiei, Bulgariei (interimar), Greciei, Irlandei, Spaniei, Italiei, Canadei, Luxemburgului, Țărilor de Jos, Noii Zeelande, Poloniei, Portugaliei, Sloveniei, Republicii Cehe și Muntenegrului, secretarul general al NATO, vicepreședinta Comisiei Europene, vicepreședintele Turciei, viceprim-ministrul Australiei, ministrul apărării al Albaniei și consilierul-șef al Cabinetului de Miniștri al Japoniei.

Rusia a lansat în zorii zilei de 24 februarie 2022 o invazie pe scară largă împotriva Ucrainei – terestră, aeriană şi navală -, cel mai mare atac al unui stat împotriva altui stat în Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial. Anunțul a fost făcut de președintele rus Vladimir Putin, în vreme ce președintele Volodimir Zelenski a decretat legea marțială în Ucraina ca urmare a atacurilor Rusiei, afirmând că țara sa este în stare de război. Răspunsul coordonat al Occidentului a presupus primele valuri de sancțiuni europene, americane, canadiene și la nivelul G7 împotriva Rusiei, summit-uri de urgență ale Consiliului European, NATO și G7 și activarea în premieră a planurilor de apărare ale Alianței Nord-Atlantice pentru flancul estic și a Forței sale de Reacție Rapidă.

După patru ani de la declanșarea conflictului, curajul ucrainenilor și sprijinul financiar, militar și umanitar al Occidentului s-au dovedit decisive pentru ca Rusia să nu câștige războiul declanșat împotriva Ucrainei. Potrivit datelor Institutului Kiel, Europa și Statele Unite au furnizat Ucrainei sprijin de peste 315 miliarde de euro, cu sprijinul european cifrat la 200 de miliarde de euro, iar cel american la 115 miliarde. Totodată, europenii au mai angajat un ajutor financiar, militar și umanitar de încă 178 de miliarde de euro care urmează a fi alocat în viitor.

Dincolo de front, războiul a produs una dintre cele mai grave crize umanitare din Europa postbelică. Milioane de ucraineni au fost strămutați intern sau au fugit în statele membre ale Uniunea Europeană. Infrastructura energetică a fost și este ținta unor atacuri repetate, iar economia ucraineană este susținută prin pachete consistente de asistență financiară și militară din partea Occidentului.

Războiul a remodelat și politica de securitate a Europei. NATO și-a consolidat flancul estic, iar state tradițional neutre precum Finlanda și Suedia au decis să adere la Alianță, invocând amenințarea reprezentată de Rusia. În paralel, Uniunea Europeană a impus 19 pachete de sancțiuni împotriva Moscovei, a aprobat decuplarea de energia rusească, îndeosebi gaze naturale și petrol, și a accelerat discuțiile privind autonomia strategică și investițiile în industria de apărare. Cel de-al 20-lea pachet de măsuri restrictive la adresa Rusiei este în curs de negociere.

Pentru a marca acest moment, președintele Consiliului European, Antonio Costa și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află marți la Kiev pentru a reafirma sprijinul de neclintit pentru Ucraina. În același timp, la cartierul general al NATO de la Bruxelles are loc o ceremonie găzduită de secretarul general al Alianței, Mark Rutte.



În seara zilei de 24 februarie, dar trecut de miezul nopții în Europa, va susține și președintele american Donald Trump primul său discurs anual privind Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat de președinte. Revenirea sa la Casa Albă, relațiile tensionat-cordiale cu Zelenski și cu liderii europeni și dialogul reluat cu președintele rus Vladimir Putin, au alimentat perspectiva unei eventuale negocieri rapide cu Rusia, însă Moscova nu s-a arătat dispusă la concesii. Ucraina și Europa cer o pace justă și durabilă, iar aliații europeni au format o Coaliție de Voință pentru Ucraina condusă de Franța și Marea Britanie pentru a garanta că un nou război nu va mai avea loc pe sol european.

Reuniți la începutul lunii ianuarie la Paris, membrii Coaliției de Voință, alături de Ucraina și Statele Unite, marcat de participarea în premieră a SUA la o reuniune a Coaliției, au convenit într-o declarație comună asupra a cinci elemente-cheie pentru viitoarele garanții de securitate ale Ucrainei: implicarea Statelor Unite într-un mecanism de monitorizare și verificare a armistițiului, sprijinul pe termen lung pentru Forțele Armate ale Ucrainei, crearea unei forțe multinaționale pentru Ucraina, asumarea unor angajamente obligatorii de intervenție în cazul unui viitor atac al Rusiei și aprofundarea cooperării în domeniul apărării cu Kievul.