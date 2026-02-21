ROMÂNIA
Întâlnire în premieră între Cătălin Predoiu și Tulsi Gabbard, directoarea Comunității Naționale de Informații din SUA, pentru întărirea cooperării strategice și operaționale inter-agenții
Viceprim-ministrul și ministrul de interne Cătălin Predoiu a avut în această săptămână, la Washington, o întâlnire de lucru cu directoarea Comunității Naționale pentru Informații, Tulsi Gabbard, aceasta fiind o întrevedere bilaterală în premieră între cei doi oficiali de la București și Washington, informează MAI într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Potrivit sursei citate, cei doi demnitari s-au concentrat pe subiecte precum creșterea nivelului de reacție a agențiilor de informații în fața noilor provocări de securitate contemporane globale, de la terorism și criminalitate globală, până la cybercriminalitate și război asimetric, riscuri emergente și amenințări hibride, dar și provocările legate de traficul de droguri și instrumentalizarea migrației ilegale, generate atât de actori statali, cât și non-statali.
În context, oficialul român a menționat importanța strategică a Mării Negre atât pentru România, cât și pentru SUA. Întâlnirea a prilejuit un schimb de păreri privind evoluțiile geopolitice la nivel global, atât în regiunea Mării Negre, cât și în Asia-Pacific. Cei doi oficiali au convenit continuarea dialogului și menținerea unui contact permanent între MAI și ODNI pe teme de interes comun, potrivit competențelor.
„ODNI coordonează nu mai puțin de 18 agenții de informații ale SUA. Discuția cu doamna Gabbard a fost un excelent prilej de a trece în revistă strategii privind întărirea cooperării inter-agenții între România și SUA la nivel strategic și operațional. Această primă întâlnire deschide calea dezvoltării cooperării foarte bune pe care cele două țări o desfășoară în prezent în domeniul informațiilor”, a declarat Cătălin Predoiu, citat în comunicat.
Întrevederea lui Predoiu cu Gabbard se înscrie într-o serie mai amplă de contacte instituționale desfășurate în această săptămână de ministrul de interne la Washington, după întâlnirile cu reprezentanții FBI și ai Biroului Directorului Comunității Naționale de Informații și cu procurorul general al Statelor Unite, Pamela Bondi.
Amintim că Președintele Nicușor Dan a efectuat joi prima sa vizită în Statele Unite, una fulger într-un context multilateral, respectiv participarea în calitate de observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace inițiat de președintele SUA. Șeful statului a fost reprezentantul cu cel mai înalt rang din rândul observatorilor și singurul membru din Consiliul European care a participat la reuniune în această calitate. Astfel, acesta a fost singurul observator invitat de omologul american. „Puteți conta” pe România, i-a transmis Nicușor Dan lui Trump, în intervenția de la reuniunea Consiliului pentru Pace.
Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro la finalul vizitei sale la Washington, șeful statului a subliniat că, „din punct de vedere tehnic, relația este mai mult decât dezghețată”, explicând că „au loc discuții la nivel de experți pe toate palierele, miniștri, ambasadă, consilieri vin aici frecvent, avansăm pe niște proiecte economice”, inclusiv în zona metalelor critice și a energiei. În același timp, el a apreciat că participarea sa la reuniunea de la Washington a avut „un efect mai degrabă emoțional”, arătând că membri ai delegației române i-au transmis că „au văzut mai multă deschidere în urma acestei vizite”.
Referindu-se la episodul de neîncredere apărut în contextul anulării alegerilor din 2024, Nicușor Dan a afirmat că momentul „fusese deja depășit”, iar blocajele au fost generate și de suprapunerea cu schimbarea de administrație la Washington. „Din punct de vedere tehnic, s-a depășit, lucrurile funcționează. Din punct de vedere simbolic, participarea mea de azi a ajutat”, a punctat el.
Consilierii președintelui Nicușor Dan pentru securitate națională, politică externă și politici economice și sociale au avut, joi și vineri, la Washington o serie de întrevederi cu oficiali americani, inclusiv cu viitorul ambasador al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, cu consilierul adjunct pentru securitate națională al președintelui SUA, Andy Baker, și cu Elbridge Colby, subsecretarul pentru politici al Pentagonului.
Discuțiile lui Marius Lazurca – consilier pentru securitate națională și politică externă – și ale lui Radu Burnete – consilier pentru politici economice și sociale – cu oficialii americani au fost axate pe consolidarea parteneriatului strategic româno-american, securitatea pe Flancul Estic al NATO și stabilitatea regiunii Mării Negre.
Vineri dimineață a avut loc „un mic dejun de lucru cald și cordial” cu ambasadorul desemnat al Statelor Unite, Darryl Nirenberg, întâlnire găzduită de ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru. La discuții a participat și Radu Burnete, consilier prezidențial pentru politici economice.
„Împreună cu colegul meu Radu Burnete, am avut un schimb de opinii consistent, care reflectă forța și profunzimea parteneriatului nostru. Așteptăm cu încredere realizări și mai mari în perioada următoare!”, a transmis Lazurca, într-o postare pe X.
Viitorul ambasador american în România este așteptat în România săptămâna viitoare, după ce a parcurs toate etapele confirmării sale în funcție, de la nominalizarea de către Donald Trump până la audierea în Senat și depunerea jurământului.
Anterior, consilierii prezidențiali au avut, la Washington, discuții cu consilierul adjunct pentru securitate națională al SUA, Andy Baker. Întâlnirea a vizat prioritățile comune de securitate, în special în contextul evoluțiilor de pe Flancul Estic al NATO și al situației din regiunea Mării Negre.
„Am abordat priorități comune de securitate pe Flancul Estic al NATO, stabilitatea la Marea Neagră și rolul esențial al României în apărarea euro-atlantică. Este momentul să creștem nivelul ambiției noastre strategice”, a precizat Marius Lazurca.
Cei doi oficiali români s-au întâlnit cu Elbridge Colby, subsecretarul pentru politici al Pentagonului, cel care este considerat arhitectul strategiei naționale de apărare a Statelor Unite și care a propus un NATO 3.0 la cea din urmă reuniune a miniștrilor apărării din țările NATO.
De asemenea, consilierul prezidențial Radu Burnete a luat parte și la o masă rotundă cu think tank-ul american Atlantic Council. Cei doi oficiali au făcut parte din delegația președintelui Nicușor Dan, însă deplasarea lor la Washington fusese planificată anterior pentru întrevederi cu oficialii administrației Trump.
Președintele Nicușor Dan a efectuat joi prima sa vizită în Statele Unite, una fulger într-un context multilateral, respectiv participarea în calitate de observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace inițiat de președintele SUA. Șeful statului a fost reprezentantul cu cel mai înalt rang din rândul observatorilor și singurul membru din Consiliul European care a participat la reuniune în această calitate. Astfel, acesta a fost singurul observator invitat de omologul american. „Puteți conta" pe România, i-a transmis Nicușor Dan lui Trump, în intervenția de la reuniunea Consiliului pentru Pace.
Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro la finalul vizitei sale la Washington, șeful statului a subliniat că, „din punct de vedere tehnic, relația este mai mult decât dezghețată”, explicând că „au loc discuții la nivel de experți pe toate palierele, miniștri, ambasadă, consilieri vin aici frecvent, avansăm pe niște proiecte economice”, inclusiv în zona metalelor critice și a energiei. În același timp, el a apreciat că participarea sa la reuniunea de la Washington a avut „un efect mai degrabă emoțional”, arătând că membri ai delegației române i-au transmis că „au văzut mai multă deschidere în urma acestei vizite”.
Referindu-se la episodul de neîncredere apărut în contextul anulării alegerilor din 2024, Nicușor Dan a afirmat că momentul „fusese deja depășit”, iar blocajele au fost generate și de suprapunerea cu schimbarea de administrație la Washington. „Din punct de vedere tehnic, s-a depășit, lucrurile funcționează. Din punct de vedere simbolic, participarea mea de azi a ajutat”, a punctat el.
România, R. Moldova și Ucraina au lansat alianța cibernetică trilaterală pentru reziliență. Memorandumul, semnat la Kiev
România, Republica Moldova și Ucraina au semnat joi, la Kiev, memorandumul privind lansarea unei alianțe cibernetice trilaterale pentru reziliență, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Memorandumul de Înțelegere a fost semnat în marja celei de a 3-a ediții a Forumului Internațional pentru Reziliență Cibernetică între Directoratul Național de Securitate Cibernetică din România și instituțiile omolog din Republica Moldova și Ucraina.
România, Republica Moldova și Ucraina au convenit, în cadrul Conferinței de Securitate de la München, lansarea unei triple alianței cibernetice, în cadrul unei reuniuni ministeriale de externe a formatului trilateral „Triunghiul Odesa”. Cu ocazia reuniunii s-a adoptat Declarația privind consolidarea rezilienței României, Republicii Moldova și Ucrainei în domenii cheie precum securitate energetică, securitate cibernetică și cooperare pentru o mai bună conectare terestră a celor trei țări.
Memorandumul va contribui la o cooperare trilaterală în combaterea amenințărilor cibernetice mai articulată și mai structurată.
Totodată, unul dintre principalele obiective ale memorandumului este consolidarea rezilienței față de această categorie de amenințări.
Acest document este o nouă confirmare a importanței colaborării în acest format și a eforturilor depuse pentru a diversifica inițiativele și programele în acest domeniu, care este deosebit de relevant în contextul actual de securitate regională, a mai transmis MAE.
Semnarea acordului trilateral între agențiile de securitate cibernetică a fost anunțată, la München, de directorul DNSC Dan Cîmpean, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro, precizând că această alianță este menită să faciliteze schimbul de informații, metodologii și instrumente, consolidând astfel reziliența regională.
„Săptămâna viitoare intenționăm și sperăm să semnăm (…) Avem nevoie să învățăm de la Republica Moldova și de la Ucraina pe domeniile în care sunt foarte avansați și, în schimb, să-i sprijinim cu resursele și expertiza românească”, a explicat Cîmpean.
Bolojan se întâlnește cu von der Leyen la Bruxelles, joia viitoare, pentru discuții despre PNRR și lansarea Comunicării privind regiunile de frontieră estice
Prim-ministrul Ilie Bolojan va avea joia viitoare, la Bruxelles, o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR, a anunțat Palatul Victoria într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Premierul va discuta cu acest prilej prioritățile Guvernului privind viitorul cadru financiar multianual post-2028, aflat în curs de negociere, cu accent pe politica de coeziune, cea agricolă și componenta de competitivitate, arată sursa citată.
Vizita la Bruxelles are loc după decizia Curții Constituționale a României prin care legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților a fost declarată constituțională. Decizia Curții a venit după ce, la începutul lunii februarie, premierul Ilie Bolojan a transmis o scrisoare CCR în care avertiza că o nouă amânare a pronunțării ar putea duce la pierderea a peste 230 milioane de euro din fondurile alocate României prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
“Obiectivul este utilizarea eficientă a resurselor europene pentru proiecte de investiții care să stimuleze creșterea economică în România”, a precizat vineri Guvernul.
În contextul vizitei la Bruxelles, prim-ministrul se va întâlni și cu comisarul european Roxana Mînzatu.
De asemenea, Ilie Bolojan va participa la evenimentul la nivel înalt de lansare a Comunicării privind regiunile de frontieră estice, alături de președinta Comisiei Europene, prim-miniștrii Letoniei, Estoniei și Lituaniei și de președinta Băncii Europene de Investiții.
“Comunicarea, la care România și-a adus o contribuție importantă, este menită să susțină importanța strategică a regiunilor de frontieră estică pentru Uniunea Europeană și responsabilitatea europeană comună de a sprijini securitatea, reziliența și prosperitatea acestora. Evenimentul se va încheia cu semnarea Declarației de intenție privind înființarea Facilității EastInvest, ca semnal de angajament comun pentru transpunerea priorităților strategice în sprijin concret pentru investițiile din regiunile de frontieră estice, printr-o cooperare strânsă între UE, actorii financiari internaționali și naționali”, a mai transmis Guvernul.
EastInvest este un mecanism de finanțare dedicat regiunilor de frontieră estice, care reunește Grupul BEI, instituții financiare internaționale, precum și bănci naționale și regionale de promovare din statele membre vizate.
Participarea României la platforma EastInvest se va face prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare.
