Întâlnire la nivel înalt România-SUA la NATO: Bogdan Aurescu și Mike Pompeo au discutat despre sporirea prezenței navale aliate la Marea Neagră

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a reliefat o abordare prudentă după reuniunea miniștrilor de Externe din țările aliate în care au fost discutate propunerile Franței și Germaniei privind transformarea NATO, viziunea Parisului fiind aceea a a modificării procesului decizional al NATO, iar cea a Berlinului vizând crearea unui comitet de experţi care să revitalizeze dezbaterea în cadrul Alianţei și care să conducă la ”recâştigarea încrederii” între aliaţi.

Întrebat în debutul conferinței de presă ce a urmat reuniunii, Jens Stoltenberg s-a referit doar la propunerea înaintată de șeful diplomației germane, Heiko Maas.

”Toți aliații și-au exprimat sprijinul puternic pentru NATO și unitatea transatlantică. Propunerea din partea ministrului Heiko Maas a primit sprijin din partea mai multor aliați și cred că are valoare și acum o vom analiza în timp ce ne pregătim pentru reuniunea liderilor și vom decide mai departe ce vom face”, a spus Stoltenberg, făcând trimitere la faptul că mai multe subiecte se vor afla pe agenda liderilor la reuniunea de la Londra, prilejuită de aniversarea a 70 de ani de la înființarea Alianței Nord-Atlantice.



Potrivit AFP și EFE, Iniţiativa Berlinului este crearea fi crearea unui comitet de experţi pentru revitalizarea ”dezbaterii politice și strategice” în cadrul Alianţei şi ”dezvoltarea unei viziuni în comun” ca măsură pentru ”recâştigarea încrederii” între aliaţi, conform unei declaraţii difuzate de ministrul de externe german Heiko Maas înaintea reuniunii. Berlinul pledează astfel pentru revitalizarea dezbaterii politice pentru ”a restabili încrederea acolo unde există insecuritate, dezvoltând o viziune în comun”.

În egală măsură, în cadrul reuniunii miniștrilor de Externe, șeful diplomației germane a susținut că ”NATO este un model de succes” și că aliații ”au interesul să păstreze acest lucru”, insistând că ”unitatea este un element cheie” în interiorul Alianței.

“ #NATO is a success model. We have an interest in keeping it that way. Our unity will be key to reach this goal”. – Foreign Minister @HeikoMaas in Brussels. pic.twitter.com/KwIGm17pcH

Pe de altă parte, secretarul de Stat al SUA Mike Pompeo, primul oficial american care a respins criticile Franței privind NATO, a reafirmat angajamentul SUA ”pentru o Alianță excepțională”, însă a cerut, din nou, creșterea investițiilor din partea aliaților europeni.

”Aliații noștri trebuie să își sporească investițiile în materie de apărare pentru ca NATO să se adapteze noilor riscuri de securitate”, a spus Pompeo, în cadrul reuniunii.

Had a productive working session with my @NATO counterparts in #Brussels. We remain committed to this great Alliance. As I emphasized in today’s meeting, our Allies must increase their defense investment in order for #NATO to adapt to the new security risks we face. pic.twitter.com/GpkgCgIqdx

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 20, 2019