Întâlnire Nicușor Dan – Ursula von der Leyen la Bruxelles: Au fost discutate reformele și măsurile fiscale asumate de România, PNRR și sprijinul Comisiei Europene

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat miercuri un apel direct către guvernul condus de Viktor Orbán, solicitând ridicarea interdicției privind marșul Budapest Pride, programat să aibă loc în acest weekend, și permițând desfășurarea acestuia „fără teama de sancțiuni penale sau administrative împotriva organizatorilor sau participanților”.

„Către comunitatea LGBTIQ+ din Ungaria și dincolo de ea: voi fi mereu aliata voastră. Aveți toate motivele să fiți mândri”, a declarat von der Leyen într-un mesaj video postat pe rețelele sociale. „Europa este mai puternică și mai bogată datorită vouă. Sunt de partea voastră. Astăzi și în fiecare zi.”

I call on the Hungarian authorities to allow the Budapest Pride to go ahead.

Without fear of any criminal or administrative sanctions against the organisers or participants.

To the LGBTIQ+ community in Hungary and beyond:

I will always be your ally. pic.twitter.com/Wz0GBFRz8C

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 25, 2025