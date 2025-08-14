Întâlnirea Trump-Putin din Alaska începe vineri seara cu discuții între patru ochi între cei doi președinți

Președintele american Donald Trump a apreciat joi că omologul său rus Vladimir Putin este pregătit să încheie un acord menit să pună capăt războiului în Ucraina, dar un astfel de acord va putea fi convenit numai după o întâlnire la care să participe și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, întâlnire care să urmeze summitului Trump-Putin ce are loc vineri în Alaska, summit despre care președintele american nu exclude totuși posibilitatea să se încheie cu un eșec, relatează agențiile AFP și Reuters.

„Cred acum că el (Putin) este convins că va încheia un acord. Cred că o va face, și vom afla asta la întâlnirea de vineri”, a spus Trump într-un interviu la Fox News Radio, în ajunul summitului din Alaska cu omologul rus.

Acesta este primul summit între SUA și Rusia din 2021 încoace, când liderul rus s-a întâlnit cu președintele de atunci Joe Biden la Geneva, și prima întrevedere Putin – Trump după șase ani. De asemenea, va fi pentru prima dată când un lider rus va pune piciorul pe teritoriul Alaskăi de când Imperiul Rus a vândut teritoriul Statelor Unite în 1867.

„Această întâlnire va deschide calea pentru o alta”, a continuat Trump, potrivit Agerpres, referindu-se la un summit ulterior la care să participe el, Putin și Zelenski, summit pentru care a spus că sunt deja examinate trei posibile locații, una dintre ele fiind tot Alaska, unde președintele ucrainean ar putea veni după summitul ruso-american, dacă acesta se va încheia favorabil.

„A doua întâlnire va fi foarte, foarte importantă, întrucât va fi cea la care ei vor încheia un acord”, a indicat Trump, care a reafirmat că un acord de pace va presupune concesii teritoriale, deși Zelenski susține insistent că nu va ceda niciun teritoriu Rusiei. „Nu vreau să folosesc termenul «împărțirea lucrurilor», dar, într-un anumit fel, nu este un termen greșit. Vor exista schimburi în ce privește frontierele, teritoriile”, a explicat președintele american.

Totuși, el a estimat o probabilitate „de 25%” ca summitul pe care-l va avea vineri cu Putin la o bază militară din apropierea orașului Anchorage să se încheie cu un eșec, caz în care, a spus el, își va vedea mai departe de conducerea SUA, sugerând astfel că nu se va mai implica în soluționarea negociată a războiului ruso-ucrainean.

„În funcție de ce se întâmplă la întâlnirea mea, îi voi telefona președintelui Zelenski și îl voi anunța dacă se pot întâlni”, a concluzionat președintele SUA.

Cu o zi în urmă, Trump a avertizat din nou Rusia cu „consecințe foarte grave” dacă nu acceptă să încheie războiul, el amenințând-o anterior cu noi sancțiuni directe și cu sancțiuni impuse partenerilor comerciali ai săi prin taxe vamale secundare asupra importurilor de petrol rusesc.

În acest timp, la Moscova, președinția rusă a transmis că Putin și Trump vor aborda la summitul din Alaska „chestiunile cele mai complexe”, războiul din Ucraina fiind doar una dintre ele, o alta fiind stabilitatea strategică, însă nu vor semna niciun document la finalul întâlnirii.

Dar președintele rus „va explica acordurile și înțelegerile convenite” la o conferință de presă comună cu Trump după summit, potrivit Kremlinului. Președintele american nu a confirmat însă această conferință de presă comună, dând de înțeles în interviul pentru Fox News Radio că aceasta va depinde de modul cum se va desfășura întâlnirea cu Putin.

Aliații europeni ai Ucrainei i-au reiterat miercuri președintelui american Donald Trump cinci condiții a căror îndeplinire ei o consideră necesară pentru un acord de pace cu Rusia, mesaj transmis la o reuniune prin videoconferință avută de un grup de lideri europeni cu Trump înaintea summitului pe care acesta îl va avea vineri în orașul Anchorage din Alaska cu președintele rus Vladimir Putin. Cele cinci condiții sunt: o încetare a focului, prezența Ucrainei la masa negocierilor într-o întrevedere ulterioară, chestiunile teritoriale trebuie discutate fără recunoașterea legală a ocupației ruse, garanții de securitate robuste pentru Ucraina și o strategie transatlantică comună privind negocierile.