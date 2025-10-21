RUSIA
Întâlnirea Trump-Putin la Budapesta a picat: “Nu există planuri” pentru un nou summit “în viitorul apropiat”, anunță Casa Albă
Casa Albă a declarat marți că întâlnirea planificată la Budapesta, anunțată de Trump săptămâna trecută după convorbirea telefonică de două ore cu Putin, nu mai este în plan după ce secretarul de stat Marco Rubio a discutat luni cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.
„Secretarul Rubio și ministrul de externe Lavrov au avut un apel productiv. Prin urmare, o întâlnire suplimentară față în față între secretar și ministru nu este necesară, și nu există planuri ca președintele Trump să se întâlnească cu președintele Putin în viitorul apropiat”, a declarat un oficial al Casei Albe, citat de Politico și The Guardian.
Anularea rapidă a planurilor pentru un alt summit între Trump și Putin, la doar două luni după întâlnirea lor din Alaska, a fost cauzată din nou de refuzul Rusiei de a ceda din pozițiile sale maximaliste privind condițiile pentru încetarea războiului din Ucraina.
Într-o conferință de presă susținută marți la Moscova, Lavrov a spus că l-a informat pe Rubio că poziția Rusiei — ca un acord de pace să vină înaintea unui armistițiu în războiul său cu Ucraina — nu s-a schimbat.
„Cred că oficialii americani au concluzionat că poziția Rusiei a rămas în mare parte neschimbată în timp și rămâne în limitele cerințelor sale maximaliste inițiale. Rusia nu și-a modificat pozițiile comparativ cu înțelegerile și negocierile prelungite dintre Putin și Trump din Alaska”, a spus Lavrov.
Rusia a cerut de mult eliminarea „cauzelor profunde” ale războiului din Ucraina, susținând că apropierea sa tot mai mare de Europa și dorința de a se alătura NATO reprezintă o amenințare existențială. Putin a pus la îndoială legitimitatea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a cerut noi alegeri în Ucraina, a solicitat încetarea așa-ziselor persecuții ale vorbitorilor de limbă rusă și a cerut ca Ucraina să nu adere la NATO. De multe ori, discursurile sale despre Ucraina sunt presărate cu afirmații nefondate că țara ar fi plină de „naziști”.
„Rămânem pe deplin angajați în această formulă și am confirmat-o ieri în conversația cu Marco Rubio”, a spus Lavrov.
Lavrov a pus, de asemenea, la îndoială cum ar zbura Putin la Budapesta, având în vedere amenințarea Poloniei de a executa mandatul de arestare activ al Curții Penale Internaționale dacă Putin ar traversa spațiul aerian polonez. Bulgaria s-a arătat dispusă să permită lui Putin să folosească spațiul său aerian dacă summitul va avea loc în Ungaria, iar România a subliniat că nu a primit nicio solicitare oficială în acest sens având în vedere că aeronavele ce provin Rusia au interdicția de a intra în spațiul aerian al UE după ce Moscova a invadat Ucraina.
Trump a părăsit întâlnirea din Alaska fără concesii de la liderul rus, iar afirmația sa că Putin ar dori să facă pace a fost contrazisă de refuzul Rusiei de a se angaja în negocieri directe cu Ucraina și de continuarea atacurilor aeriene asupra orașelor ucrainene.
După un apel telefonic cu Putin, joi, Trump a anunțat din nou că cei doi lideri au făcut „progrese mari” și că planifică să se întâlnească la Budapesta. O zi mai târziu, Trump l-a găzduit pe Zelenski la Casa Albă, dar a refuzat să-i acorde cererea pentru rachete Tomahawk fabricate în SUA pentru a lovi mai adânc în teritoriul Rusiei, insistând în schimb ca acordul de încetare a focului să înceapă de la linia actuală de luptă.
