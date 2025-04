Intenția Franței sau a oricărei alte țări de a recunoaște un stat palestinian este „o recompensă pentru terorism”, avertizează Israelul

Ministrul israelian de externe, Gideon Sa’ar, a condamnat miercuri intenția Franței de a recunoaște un stat palestinian, calificând această posibilă decizie drept „o recompensă pentru terorism”.

Declarația a fost făcută după ce președintele francez Emmanuel Macron a anunțat, într-un interviu difuzat la postul de televiziune France 5, că Franța ia în considerare recunoașterea oficială a statului Palestina, cel mai probabil în luna iunie, în cadrul unei conferințe internaționale co-prezidate alături de Arabia Saudită, informează Euronews.

„O ‘recunoaștere unilaterală’ a unui stat palestinian fictiv, de către orice țară, în realitatea pe care o cunoaștem cu toții, va fi un premiu pentru teroare și un impuls pentru Hamas”, a declarat Saar pe platforma X.

A “unilateral recognition” of a fictional Palestinian state, by any country, in the reality that we all know, will be a prize for terror and a boost for Hamas.

These kind of actions will not bring peace, security and stability in our region closer – but the opposite: they only…

— Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 9, 2025